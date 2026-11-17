Mathematical Communications , Vol. 31 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 17.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Erna Begović Kovač, Anita Carević, Ivana Šain Glibić
Izvorni znanstveni članak
Dawid Bugajewski
Izvorni znanstveni članak
Fatemeh Panjeh Ali Beik, Ke Zhang
Izvorni znanstveni članak
Memed Nurkanović, Yüksel Soykan, Erkan Taşdemir
Izvorni znanstveni članak
Ling Liu
Izvorni znanstveni članak
Ninoslav Truhar, Krešimir Veselić
Izvorni znanstveni članak
Krešimir Burazin, Marko Erceg, Sandeep Kumar Soni
Izvorni znanstveni članak
Petar Mlinarić, Peter Benner, Serkan Gugercin
Izvorni znanstveni članak
Attila Karsai, Philipp Schulze
Izvorni znanstveni članak
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