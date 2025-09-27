 Skoči na glavni sadržaj

Osijeker Sammelband = Osijek journal , Vol. Vol. 2-3 No. xx, 1948.

  • Datum izdavanja: 18.05.1948.
  • Objavljen na Hrčku: 27.09.2025.

Da li kvinarni, kvadri – ili triglacijalni sistem? (str. 7-8)

hrvatski pdf 1581kb
Résumé (str. 8-8)

Hilda Hećej
Stručni rad

francuski pdf 822kb
Osijek i okolica u prethistorijskim eonima (Nastavak III.) (str. 9-24)

hrvatski pdf 13579kb
Riassunto (Epoca metalica) (str. 23-24)

J Bösendorfer
Stručni rad

talijanski pdf 1328kb
Rimski grob od opeka (str. 25-35)

hrvatski pdf 8857kb
Summary (str. 35-35)

Danica Pinterović
Stručni rad

engleski pdf 782kb
Rimski koštani predmeti iz Osijeka u Arheološkom muzeju u Zagrebu (str. 36-47)

hrvatski pdf 841kb
Summary (str. 45-45)

Branka Vikić-Belančić
Stručni rad

Pravoslavni elemenat kao sekundarni faktor u oblikovanju građanskog staleža u Osijeku (str. 48-133)

Zusammenfassung (str. 127-133)

J Bösendorfer
Stručni rad

njemački pdf 6007kb
Osijek, kraljevski i slobodni grad, u svijetlu pjesnika prigodničara (str. 134-138)

Franjo Buntak
Stručni rad

hrvatski pdf 4427kb
Bibliografija o proglašenju Osijeka gradom (str. 139-143)

I Medved
Stručni rad

hrvatski pdf 4229kb
Zarija Stojanović, tabak u donjem Osijeku (1765.-1803.) (str. 144-162)

hrvatski pdf 12769kb
Riassunto (str. 162-162)

J Bösendorfer
Stručni rad

talijanski pdf 708kb
Matija Petar Katančić, hrvatski učenjak i pjesnik (str. 163-173)

hrvatski pdf 9736kb
Resumê (str. 173-173)

T Matić
Stručni rad

francuski pdf 918kb
Antuna Josipa Turkovića „Zeca priponizna tužba“ (str. 174-179)

J Bösendorfer
Stručni rad

hrvatski pdf 4161kb
Povijest slavenskog roda na latinskom jeziku (str. 180-184)

hrvatski pdf 4270kb
Die Geschichte des Slawischen Volkes im J. 1780. erschienen in Fünfkirchen (str. 184-184)

Kamilo Firinger
Stručni rad

njemački pdf 773kb
Jedna zanimljiva slika u tvrđavskoj župnoj crkvi u Osijeku (str. 185-187)

O Švajcer
Stručni rad

hrvatski pdf 2742kb
Slavonski slikari Pfalz i Giffinger (str. 188-190)

O Švajcer
Stručni rad

hrvatski pdf 2654kb
Gramatika ili lingvistika? (str. 191-244)

I Medved
Stručni rad

hrvatski pdf 52496kb
Odakle ime Šokac? (str. 247-249)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 2783kb
Muslimani u oslobođenom Osijeku (str. 250-251)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 1737kb
Koliko je džamija bilo u turskom Osijeku? (str. 252-253)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 1589kb
Gdje je pokopan Stjepan barun Beckers, graditelj osječke tvrđave? (str. 254-254)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 897kb
Što znademo o prvim sucima (judices, Richter) u komorskom Osijeku? (str. 255-258)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 3892kb
Tri Petraša (str. 259-261)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 2741kb
Skela, kopitnica, tezgara i tanjara na Dravi (str. 262-265)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 3564kb
Javna rasvjeta u osječkoj tvrđavi 1719. (str. 266-266)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 1505kb
Prvi pepeljari (Aschenbrenner, Pottaschesieder) u Virovitičkog županiji (str. 266-267)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 2161kb
Koliko je pravoslavnih popova bilo u Virovitičkoj županiji g. 1756? (str. 268-269)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 1749kb
Glumci na njemačkom kazalištu u Osijeku (str. 270-271)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 1913kb
Jedan osječki larmadžija (str. 272-273)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 1416kb
Kostićev testament (str. 273-274)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 1651kb
Pretplatnici jedne naše knjige g. 1823. štampane u Pešti (str. 275-277)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 2291kb
Popis osječkog pučanstva iz god. 1814. (str. 277-278)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 1378kb
Židovi u Osijeku god. 1814. (str. 278-279)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 2979kb
Statistički materijal grada Osijeka iz Župskih matica (str. 279-279)

I. B.
Stručni rad

hrvatski pdf 652kb
Hrvatsko pismo osječkog gradskog vijeća seoskom knezu u Tenji (str. 280-280)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 668kb
Muzejske vijesti (str. 280-282)

Danica Pinterović, Kamilo Firinger, H. Hećej, J. Leović
Vijest

hrvatski pdf 2405kb

