Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.10

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MEMORIES OF A FORTUNE TELLER BY LEDA RAFANELLI: AUTOBIOGRAPHY AND POLITICAL ACTIVISM
(str.3-13)
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MEMORIE DI UNA CHIROMANTE DI LEDA RAFANELLI: AUTOBIOGRAFIA E POLITICA MILITANTE
(str.3-13)
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Silvia Boero
Izvorni znanstveni članak
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FOR A BIOGRAPHY OF ANTONIO BROCARDO BEFORE THE CONTROVERSIES
(str.17-32)
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PER UNA BIOGRAFIA DI ANTONIO BROCARDO ANTECEDENTE ALLE POLEMICHE
(str.17-32)
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Antonello Fabio Caterino
Izvorni znanstveni članak
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CRKVA GOSPE OD KARMENA (SV. IVANA) U DUBROVNIKU
(str.33-56)
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CHURCH OF OUR LADY OF CARMEN (ST. JOHN) IN DUBROVNIK
(str.33-56)
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Željko Peković, Kristina Babić
Izvorni znanstveni članak
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KONCEPTUALNE INAČICE FORMULA UBROJIVOSTI NA PRIMJERIMA IZ GLAGOLJSKIH OPORUKA
(str.57-71)
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CONCEPTUAL VARIANTS OF FORMULAIC STATEMENTS OF SANITY FROM EXAMPLES OF GLAGOLITIC LAST WILL DOCUMENTS
(str.57-71)
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Gordana Čupković
Prethodno priopćenje
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ANALIZA UDŽBENIKA TALIJANSKOGA KAO MATERINSKOG JEZIKA U UPORABI U ŠKOLAMA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.73-82)
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AN ANALYSIS OF TEXTBOOKS OF ITALIAN AS THE MOTHER TONGUE IN SCHOOLS OF THE ITALIAN NATIONAL MINORITY IN CROATIA
(str.73-82)
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Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić
Prethodno priopćenje
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PRILOG KLASIFIKACIJI SLAVIZAMA U TALIJANSKOM JEZIKU
(str.83-93)
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CONTRIBUTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI SLAVISMI NELLA LINGUA ITALIANA
(str.83-93)
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Maja Bezić, Ivana Granić
Pregledni rad
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ODNOS PREMA PROŠLOSTI U ROMANIMA TONI MORRISON
JAZZ I RAJ
(str.95-104)
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ATTITUDES TO THE PAST IN TONI MORRISON’S JAZZ AND PARADISE
(str.95-104)
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Gordan Matas
Pregledni rad
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Prikaz istraživačko-znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost
POJAVNOST MODERNE SKULPTURE U HRVATSKOJ: SKULPTURA NA RAZMEĐIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG PRAGMATIZMA, EKONOMSKIH MOGUĆNOSTI I ESTETSKE KONTEMPLACIJE
(str.111-113)
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Dalibor Prančević, Božo Kesić
Recenzija, Prikaz
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EVELINA RUDAN, VILE S UČKE (ŽANR, KONTEKST, IZVEDBA I NADNARAVNA BIĆA PREDAJA), HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA, ZAGREB, 2016.
(str.115-117)
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Tea-Tereza Vidović Schreiber
Recenzija, Prikaz
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USUDI SE (P)REĆI! DRUGI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ MLADIH ANGLISTA, KROATISTA I TALIJANISTA (Split, 13. – 15. listopada 2017.)
(str.119-121)
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Sonja Carić
Vijest
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U EPICENTRU: KAKO DATI GLAS KULTURNOJ BAŠTINI?
GOSTUJUĆA PREDAVANJA I TEORIJSKA RADIONICA U ORGANIZACIJI ODSJEKA ZA POVIJEST UMJETNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU
(str.123-125)
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Ivana Čapeta Rakić
Vijest
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O OSNUTKU I RADU STUDENTSKE UDRUGE iTHEom
(str.127-128)
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Andrea Jović
Vijest
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PRIKAZ KNJIGE PAULA J. WEITHMANA
RAWLS, POLITICAL LIBERALISM AND REASONABLE FAITH
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Marko Jakić
Recenzija, Prikaz
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