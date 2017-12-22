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Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.10

Datum izdavanja: Prosinac 2017.

Objavljen na Hrčku: 22.12.2017.
Sadržaj Puni tekst
MEMORIES OF A FORTUNE TELLER BY LEDA RAFANELLI: AUTOBIOGRAPHY AND POLITICAL ACTIVISM (str.3-13)  
MEMORIE DI UNA CHIROMANTE DI LEDA RAFANELLI: AUTOBIOGRAFIA E POLITICA MILITANTE (str.3-13) talijanskipdf 235 KB
Silvia Boero
Izvorni znanstveni članak 		 
FOR A BIOGRAPHY OF ANTONIO BROCARDO BEFORE THE CONTROVERSIES (str.17-32)  
PER UNA BIOGRAFIA DI ANTONIO BROCARDO ANTECEDENTE ALLE POLEMICHE (str.17-32) talijanskipdf 276 KB
Antonello Fabio Caterino
Izvorni znanstveni članak 		 
CRKVA GOSPE OD KARMENA (SV. IVANA) U DUBROVNIKU (str.33-56) hrvatskipdf 5 MB
CHURCH OF OUR LADY OF CARMEN (ST. JOHN) IN DUBROVNIK (str.33-56)  
Željko Peković, Kristina Babić
Izvorni znanstveni članak 		 
KONCEPTUALNE INAČICE FORMULA UBROJIVOSTI NA PRIMJERIMA IZ GLAGOLJSKIH OPORUKA (str.57-71) hrvatskipdf 238 KB
CONCEPTUAL VARIANTS OF FORMULAIC STATEMENTS OF SANITY FROM EXAMPLES OF GLAGOLITIC LAST WILL DOCUMENTS (str.57-71)  
Gordana Čupković
Prethodno priopćenje 		 
ANALIZA UDŽBENIKA TALIJANSKOGA KAO MATERINSKOG JEZIKA U UPORABI U ŠKOLAMA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.73-82) hrvatskipdf 206 KB
AN ANALYSIS OF TEXTBOOKS OF ITALIAN AS THE MOTHER TONGUE IN SCHOOLS OF THE ITALIAN NATIONAL MINORITY IN CROATIA (str.73-82)  
Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić
Prethodno priopćenje 		 
PRILOG KLASIFIKACIJI SLAVIZAMA U TALIJANSKOM JEZIKU (str.83-93) hrvatskipdf 249 KB
CONTRIBUTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI SLAVISMI NELLA LINGUA ITALIANA (str.83-93)  
Maja Bezić, Ivana Granić
Pregledni rad 		 
ODNOS PREMA PROŠLOSTI U ROMANIMA TONI MORRISON JAZZ I RAJ (str.95-104)  
ATTITUDES TO THE PAST IN TONI MORRISON’S JAZZ AND PARADISE (str.95-104) engleskipdf 172 KB
Gordan Matas
Pregledni rad 		 
Prikaz istraživačko-znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost POJAVNOST MODERNE SKULPTURE U HRVATSKOJ: SKULPTURA NA RAZMEĐIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG PRAGMATIZMA, EKONOMSKIH MOGUĆNOSTI I ESTETSKE KONTEMPLACIJE (str.111-113) hrvatskipdf 110 KB
Dalibor Prančević, Božo Kesić
Recenzija, Prikaz 		 
EVELINA RUDAN, VILE S UČKE (ŽANR, KONTEKST, IZVEDBA I NADNARAVNA BIĆA PREDAJA), HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA, ZAGREB, 2016. (str.115-117) hrvatskipdf 190 KB
Tea-Tereza Vidović Schreiber
Recenzija, Prikaz 		 
USUDI SE (P)REĆI! DRUGI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ MLADIH ANGLISTA, KROATISTA I TALIJANISTA (Split, 13. – 15. listopada 2017.) (str.119-121) hrvatskipdf 137 KB
Sonja Carić
Vijest 		 
U EPICENTRU: KAKO DATI GLAS KULTURNOJ BAŠTINI? GOSTUJUĆA PREDAVANJA I TEORIJSKA RADIONICA U ORGANIZACIJI ODSJEKA ZA POVIJEST UMJETNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU (str.123-125) hrvatskipdf 137 KB
Ivana Čapeta Rakić
Vijest 		 
O OSNUTKU I RADU STUDENTSKE UDRUGE iTHEom (str.127-128) hrvatskipdf 132 KB
Andrea Jović
Vijest 		 
PRIKAZ KNJIGE PAULA J. WEITHMANA RAWLS, POLITICAL LIBERALISM AND REASONABLE FAITH hrvatskipdf 147 KB
Marko Jakić
Recenzija, Prikaz 		 
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