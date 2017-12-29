Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, No.28

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NORMIZACIJA POKAZATELJA ONEČIŠĆENJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ALGORITMIMA NEIZRAZITE LOGIKE
(str.13-29)
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STANDARD SETTING FOR POLLUTION INDICATORS OF SURFACE AND UNDERGROUND WATERS BY APPLYING ALGHORITMS OF FUZZY LOGIC
(str.29-29)
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Damir Rumenjak
Izvorni znanstveni članak
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DINAMIKA SADRŽAJA NITRATA, FOSFATA I DETERDŽENATA U PODZEMNOJ VODI...VODOOPSKRBNOG SUSTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
(str.31-40)
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DYNAMICS OF NITRATES, PHOSPHATES AND DETERGENTS IN THE UNDERGROUND WATER OF MEDJIMURJE COUNTY WATER SUPPLY SYSTEM
(str.40-40)
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Nikola Sakač, Nada Glumac, Ivan Kovač
Izvorni znanstveni članak
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KOMPARATIVNA ANALIZA KONCENTRACIJE NITRATA U GORNJEM I DONJEM SLOJU VARAŽDINSKOG VODONOSNIKA
(str.41-57)
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NITRATE CONCENTRATION IN UPPER AND LOWER AQUIFER OF THE VARAŽDIN SYSTEM OF AQUIFERS
(str.41-57)
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Ivan Kovač, Barica Kovačev-Marinčić, Nikolina Novotni-Horčička, Josip Mesec, Jelena Vugrinec
Izvorni znanstveni članak
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KUKULJEVIĆEV ARKIV I POČECI NACIONALNE
ZNANSTVENE PERIODIKE
(str.61-68)
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KUKULJEVIĆ’S MAGAZINE ARKIV AND THE BEGINNINGS
OF THE NATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS
(str.67-68)
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Vinko Brešić
Izvorni znanstveni članak
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USMENA KNJIŽEVNOST U KUKULJEVIĆEVU
ARKIVU ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU
(str.69-115)
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ORAL LITERATURE IN KUKULJEVIĆ’S
ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU
(str.114-115)
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Ivan Zvonar
Izvorni znanstveni članak
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IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI U ČASOPISU
RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HRVATSKE
AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU
(str.117-135)
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IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI IN THE RADOVI ANNUAL OF
THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE
CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS IN VARAŽDIN
(str.135-135)
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Eduard Vargović
Pregledni rad
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KVALITETA ŽIVLJENJA, SREĆA I ŽIVOTNO ZADOVOLJSTVO U HRVATSKOJ I ZEMLJAMA EU, TE USPOREDBE SJEVEROZAPADNE I OSTALIH DIJELOVA HRVATSKE
(str.139-153)
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QUALITY OF LIFE, HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION IN CROATIA AND EU COUNTRIES, AND COMPARING NORTHWESTERN AND OTHER PARTS OF CROATIA
(str.152-153)
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Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, Andreja Brajša-Žganec
Prethodno priopćenje
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DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(str.155-174)
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF NORTHWESTERN CROATIA
(str.173-174)
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Nenad Pokos
Izvorni znanstveni članak
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SOCIOEKONOMSKI RAZVOJ I KVALITETA ŽIVLJENJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ: STATISTIČKA REGIONALIZACIJA KAO OKVIR ZA ELASTIČNU PODREGIJU
(str.175-196)
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SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE IN NORTHWESTERN CROATIA: STATISTICAL REGIONALIZATION AS A FRAME FOR ELASIC SUB-REGION
(str.195-196)
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Saša Poljanec Borić
Izvorni znanstveni članak
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SOCIO-PROSTORNI ASPEKTI RAZVOJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE: IZMEĐU NORMIRANJA I PRAKSI
(str.197-211)
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SOCIO-SPATIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT IN
NORTH-WEST CROATIA: BETWEEN NORMATIVE ACTS AND PRCTICES
(str.210-211)
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Anka Mišetić
Izvorni znanstveni članak
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KVALITETA ŽIVLJENJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ KROZ POVIJEST S NAGLASKOM NA GRAD VARAŽDIN
(str.213-245)
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THE QUALITY OF LIFE IN NORTHWEST CROATIA THROUGH HISTORY WITH EMPHASIS ON THE CITY OF VARAŽDIN
(str.245-245)
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Ljiljana Dobrovšak
Pregledni rad
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KVALITETA ŽIVLJENJA GRAĐANA GRADA VARAŽDINA: USPOREDBA S EUROPSKOM UNIJOM
(str.247-265)
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THE QUALITY OF LIFE OF CITIZENS IN THE CITY OF VARAŽDIN:
A COMPARISON WITH THE EUROPEAN UNION
(str.265-265)
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Andreja Brajša-Žganec, Goran Kozina
Izvorni znanstveni članak
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KOLOMAN RAC U ARHIVSKIM DOKUMENTIMA
(str.269-281)
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KOLOMAN RAC IN ARCHIVAL DOCUMENTS
(str.281-281)
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Karmen Levanić
Izvorni znanstveni članak
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AKADEMIK MIROSLAV ŠICEL – VODITELJ ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU 2003. – 2011.
(str.285-301)
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ACADEMICIAN MIROSLAV ŠICEL – THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS IN VARAŽDIN 2003 – 2011
(str.301-301)
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Eduard Vargović
Stručni rad
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SREDNJOVJEKOVNO PLEMSTVO MEĐIMURJA
(str.305-352)
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MEDIEVAL NOBILITY IN THE REGION OF MEĐIMURJE
(str.352-352)
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Zoran Turk
Izvorni znanstveni članak
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THEODOR KRAVINA CRONSTAIN I NJEGOVE VEZE S ISUSOVAČKIM KOLEGIJEM U VARAŽDINU (OBLJETNICA ČETVRTINE TISUĆLJEĆA IMENOVANJA VARAŽDINSKOG PROFESORA CRONSTAINA REKTOROM THERESIANUMA U BEČU)
(str.353-366)
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THEODOR KRAVINA CRONSTAIN AND HIS CONNECTIONS TO THE JESUIT COLLEGE IN VARAŽDIN (THE QUARTER OF MILLENNIA ANNIVERSARY OF THE VARAŽDIN PROFESSOR CRONSTAIN APPOINTMENT TO THE POST OF RECTOR OF THERESIANUM)
(str.366-366)
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Stanislav Južnič
Izvorni znanstveni članak
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PJESME FLORIJANA ANDRAŠECA
U NOVINAMA MURAKÖZ-MEDJIMURJE
(str.367-378)
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FLORIJAN ANDRAŠEC’S POEMS IN
MURAKÖZ-MEDJIMURJE NEWSPAPER
(str.378-378)
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Branimir Bunjac
Stručni rad
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DJELOVANJE VARAŽDINSKIH GIMNAZIJSKIH SKAUTA POČETKOM PRVOG SVJETSKOG RATA
(str.379-391)
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ACTIVITIES OF VARAŽDIN GRAMMAR SCHOOL SCOUTS
AT THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR
(str.391-391)
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Siniša Horvat
Izvorni znanstveni članak
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DOPRINOS VARAŽDINSKE MLADEŽI DOBROTVORNIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM PRVOG SVJETSKOG RATA
(str.393-414)
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VARAŽDIN YOUTH’S CONTRIBUTION TO CHARITY ACTIVITIES DURING THE FIRST WORLD WAR
(str.413-414)
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Siniša Horvat
Izvorni znanstveni članak
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UDIO DJELA S FILOZOFSKOM TEMATIKOM U KNJIŽNOM FONDU SAMOSTANSKE KNJIŽNICE REDA KAPUCINA U VARAŽDINU PREMA KATALOZIMA IZ 1762. I 1944.
(str.415-434)
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SHARE OF PHILOSOPHICAL TITLES IN THE LIBRARY FUND OF THE VARAŽDIN CAPUCHIN MONASTERY LIBRARY ACCORDING TO THE 1762 AND 1944 CATALOGUES
(str.434-434)
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Matija Mato Škerbić
Pregledni rad
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VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI POD RAVNATELJSTVOM HRVATSKOG SKLADATELJA DAVORA BOBIĆA (2007.-2014.)
(str.435-448)
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VARAŽDIN BAROQUE EVENINGS UNDER GUIDANCE OF COMPOSER DAVOR BOBIĆ (2007-2014)
(str.448-448)
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Zdenka Weber
Pregledni rad
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O HRVATSKOJ AKADEMIJI, NJEZINIM RAZREDIMA I ČLANOVIMA ROĐENIM NA PODRUČJU SJEVEROZAPADNE HRVATSKE. U POVODU 30. OBLJETNICE TISKA ČASOPISA RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD VARAŽDIN
(str.449-462)
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ABOUT THE CROATIAN ACADEMY, ITS DEPARTMENTS, AND MEMBERS BORN IN THE NORTHWEST OF CROATIA. ON THE 30TH ANNIVERSARY OF THE PAPERS OF THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH WORK IN VARAŽDIN
(str.462-462)
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Vladimir Huzjan, Ana Kaniški
Prethodno priopćenje
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VITRAJI PAVLA VOJKOVIĆA U ŽUPNOJ CRKVI
SV. MARTINA BISKUPA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA
(str.463-492)
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PAVAO VOJKOVIĆ’S STAINED GLASS WINDOWS IN THE CHURCH OF ST. MARTIN THE BISHOP IN VARAŽDINSKE TOPLICE
(str.491-492)
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Ana Kaniški
Pregledni rad
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