Acta Pharmaceutica , Vol. 74 No. 1, 2024.
- Datum izdavanja: 31.03.2024.
- Objavljen na Hrčku: 27.03.2024.
Sadržaj
Puni tekst
NEM KUMAR JAIN, MUKUL TAILANG, NEELAVENI THANGAVEL, HAFIZ A. MAKEEN, MOHAMMED ALBRATTY, ASIM NAJMI, HASSAN AHMAD ALHAZMI, KHALID ZOGHEBI, MUTHUMANICKAM ALAGUSUNDARAM, HEMANT KUMAR JAIN, BALAKUMAR CHANDRASEKARAN
Pregledni rad
MLADENKA JURIN, VIŠNJA STEPANIĆ, KRUNOSLAV BOJANIĆ, DENIS VADLJA, DARKO KONTREC, TONKO DRAŽIĆ, MARIN ROJE
Izvorni znanstveni članak
SUPUSSON PENGNAM, WATCHARAPA JITKAROON, ROONGTIWA SRISUPHAN, PAWARIS WONGPRAYOON, KANOK-ON RAYANIL, PURIN CHAROENSUKSAI
Izvorni znanstveni članak
AZIZ ZOUHRI, TOUFIK BOUDDINE, NAOUAL EL MENYIY, YAHYA EL-MERNISSI, HASSAN LAAROUSSI, MOHAMED CHEBAIBI, HASSAN AMHAMDI, ABDELHAY ELHARRAK, HIBA-ALLAH NAFIDI, BAYE SITOTAW, YOUSEF A. BIN JARDAN, MOHAMMED BOURHIA, LHOUSSAIN HAJJI
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KENING SUN, PING CHEN, LIANG ZHANG, ZHIDONG LU, QUNHUA JIN
Izvorni znanstveni članak
HACER KAYHAN KAYA, BERJAN DEMİRTAS, BERAN YOKUS, DILEK AYGÜN KESİM, EZEL TASDEMİR, ABDURRAHMAN SERMET
Izvorni znanstveni članak
YUAN WEI, PING ZHU
Izvorni znanstveni članak
ZONGYI SHEN, LIQI YIN, MANXIA CHANG, HAIFENG WANG, MINGXUAN HAO, YOUFENG LIANG, RUI GUO, YING BI, JIANSONG WANG, CHANGYUAN YU, JINMEI LI, QIONGLI ZHAI, RUNFEN CHENG, JINKU ZHANG, JIRUI SUN, ZHAO YANG
Izvorni znanstveni članak
BUJAR QAZIMI, TRAJČE STAFILOV, KATERINA BAČEVA ANDONOVSKA, KRSTE TAŠEV, NIKOLA GESKOVSKI, SHPEND DRAGUSHA, HYRIJE KORAQI, VALON EJUPI
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