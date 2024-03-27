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Acta Pharmaceutica , Vol. 74 No. 1, 2024.

  • Datum izdavanja: 31.03.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 27.03.2024.

Sadržaj

Puni tekst

A comprehensive overview of selective and novel fibroblast growth factor receptor inhibitors as a potential anticancer modality (str. 1-36)

NEM KUMAR JAIN, MUKUL TAILANG, NEELAVENI THANGAVEL, HAFIZ A. MAKEEN, MOHAMMED ALBRATTY, ASIM NAJMI, HASSAN AHMAD ALHAZMI, KHALID ZOGHEBI, MUTHUMANICKAM ALAGUSUNDARAM, HEMANT KUMAR JAIN, BALAKUMAR CHANDRASEKARAN
Pregledni rad

engleski pdf 2674kb
Novel (±)-trans-β-lactam ureas: Synthesis, in silico and in vitro biological profiling (str. 37-59)

MLADENKA JURIN, VIŠNJA STEPANIĆ, KRUNOSLAV BOJANIĆ, DENIS VADLJA, DARKO KONTREC, TONKO DRAŽIĆ, MARIN ROJE
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 688kb
Furanocoumarin compounds isolated from Dorstenia foetida potentiate irinotecan anticancer activity against colorectal cancer cells (str. 61-79)

SUPUSSON PENGNAM, WATCHARAPA JITKAROON, ROONGTIWA SRISUPHAN, PAWARIS WONGPRAYOON, KANOK-ON RAYANIL, PURIN CHAROENSUKSAI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1185kb
Chemical composition and potential antioxidant, anti-inflammatory, and analgesic efficacy of Cistus albidus L. (str. 81-99)

AZIZ ZOUHRI, TOUFIK BOUDDINE, NAOUAL EL MENYIY, YAHYA EL-MERNISSI, HASSAN LAAROUSSI, MOHAMED CHEBAIBI, HASSAN AMHAMDI, ABDELHAY ELHARRAK, HIBA-ALLAH NAFIDI, BAYE SITOTAW, YOUSEF A. BIN JARDAN, MOHAMMED BOURHIA, LHOUSSAIN HAJJI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 502kb
Deguelin inhibits the proliferation of human multiple myeloma cells by inducing apoptosis and G2/M cell cycle arrest: Involvement of Akt and p38 MAPK signalling pathway (str. 101-115)

KENING SUN, PING CHEN, LIANG ZHANG, ZHIDONG LU, QUNHUA JIN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1724kb
Comparative effects of pravastatin and rosuvastatin on carbohydrate metabolism in an experimental diabetic rat model (str. 117-130)

HACER KAYHAN KAYA, BERJAN DEMİRTAS, BERAN YOKUS, DILEK AYGÜN KESİM, EZEL TASDEMİR, ABDURRAHMAN SERMET
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 447kb
Long non-coding RNA TINCR suppresses growth and epithelial-mesenchymal transition by inhibiting Wnt/β-catenin signaling pathway in human pancreatic cancer PANC-1 cells: Insights from in vitro and in vivo studies (str. 131-147)

YUAN WEI, PING ZHU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1642kb
Medicarpin suppresses lung cancer cell growth in vitro and in vivo by inducing cell apoptosis (str. 149-164)

ZONGYI SHEN, LIQI YIN, MANXIA CHANG, HAIFENG WANG, MINGXUAN HAO, YOUFENG LIANG, RUI GUO, YING BI, JIANSONG WANG, CHANGYUAN YU, JINMEI LI, QIONGLI ZHAI, RUNFEN CHENG, JINKU ZHANG, JIRUI SUN, ZHAO YANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2577kb
Characterization of mineral composition of leaves and flowers of wild-growing Sambucus nigra (str. 165-175)

BUJAR QAZIMI, TRAJČE STAFILOV, KATERINA BAČEVA ANDONOVSKA, KRSTE TAŠEV, NIKOLA GESKOVSKI, SHPEND DRAGUSHA, HYRIJE KORAQI, VALON EJUPI
Kratko priopćenje

engleski pdf 789kb

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