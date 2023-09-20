 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Umjetničke akademije u Splitu , Vol. 1 No. 1., 2022.

  • Datum izdavanja: 20.09.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.

Sakralno zlatarstvo iz župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Postirima (str. 9-24)

Vinicije B. Lupis
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 546kb
Historicistički zidni i stropni oslici i štukature iz župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Postirima (str. 25-35)

Branko Matulić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 405kb
A quadrilogue on quadrilogue (str. 37-47)

Una Bauer, Agata Juniku, Goran Pavlić, Jasna Žmak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 211kb
Povijesni artefakt kao pogodna podloga za naseljavanje morskih organizama (str. 49-58)

Miona Miliša, Filip Rogošić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 533kb
Osnove skladateljske teorije Paula Hindemitha i njihova primjena (str. 59-75)

Dino Gluić
Pregledni rad

hrvatski pdf 325kb
The use of Karst limestones in Vienna in the 19th and early 20th centuries — on the traces of Alois Kieslinger (str. 77-93)

Marija Milchin, Katharina Fuchs, Gabriela Krist, Farkas Pintér
Pregledni rad

engleski pdf 775kb
Sistematizacija boja: Idejni prijedlog višedimenzionalnog računalnog alata za odabir boja Vira (str. 95-104)

Ljubica Marčetić-Marinović
Pregledni rad

hrvatski pdf 527kb
Različito osvijetljeni dijelovi (str. 105-112)

Ivana Buljan Legati
Pregledni rad

hrvatski pdf 168kb
Istraživanje u umjetničkoj praksi na primjeru svjetlosne instalacije u javnom prostoru grada Splita (str. 113-123)

Gloria Oreb
Ostalo

hrvatski pdf 462kb
Ivan Lukačić, kapelnik splitske katedrale. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-umjetničkog simpozija (povodom 400. obljetnice izdanja zbirke Sacrae cantiones) (str. 125-127)

Vito Balić, Ivana Tomić Ferić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 81kb
Kaštelanski zbornik, br. 14, Kaštela: Bijaći—Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela (str. 128-132)

Daniela Matetić Poljak
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 97kb
U znaku dvadeset pete obljetnice—crtica za povijest Umjetničke akademije u Splitu (str. 133-145)

Sagita Mirjam Sunara
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 181kb
Izdavačka djelatnost Umjetničke akademije u Splitu (str. 147-151)

Žana Siminiati Violić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 97kb

