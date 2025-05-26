Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine , Vol. 51. No. 1 (101), 2025.

  • Datum izdavanja: 26.05.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.03.2026.

Bošković, Kopernik i kozmološki autoritet u Rimu sredinom 18. stoljeća (str. 7-30)

Boscovich, Copernicus and Cosmological Authority in mid-Eighteenth-Century Rome (str. 7-30)

Ovanes Akopyan
Izvorni znanstveni članak

Mercier and Zimmermann on the Relationship between Philosophy and Theology (str. 31-57)

Mercier i Zimmermann o odnosu između filozofije i teologije (str. 31-57)

Dario Škarica, Ivan Macut
Izvorni znanstveni članak

Elly Ebenspanger: tragovi i recepcija (str. 59-92)

Elly Ebenspanger: Some Traces and the Reception (str. 59-92)

Dušan Dožudić
Izvorni znanstveni članak

Filozof Vilim Keilbach o načelu uzročnosti (str. 93-110)

Philosopher Vilim Keilbach on the principle of causality (str. 93-110)

Ivan Macut
Pregledni rad

Pola stoljeća Priloga: neki statistički pokazatelji (str. 113-129)

Half a Century of Prilozi: Some Statistical Indicators (str. 113-129)

Ana Grgić
Pregledni rad

Prilog za izradu cjelovite bibliografije Alberta Bazale (1877. – 1947.) (str. 131-150)

Ivan Macut
Bibliografija

In memoriam u čast Albina Nagya (1. lipnja 1901.) (str. 151-156)

Ivan Macut
Ostalo

Monism and Christianity. A Chapter in Philosophy of Religion By Dr Gjuro Arnold (1909) (Translated by Viktor Ivanković) (str. 159-171)

Gjuro Arnold
Ostalo

Govor povodom Godišnje nagrade Elza Kučera Instituta za filozofiju u Zagrebu (str. 175-178)

Ankica Čakardić
Recenzija, prikaz

Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman, Dr. Elza Kučera (Zagreb: Institut za filozofiju, drugo dopunjeno izdanje, 2024), 233 pp. (str. 179-186)

Ivan Macut
Recenzija, prikaz

Hrvoje Relja i Jure Ivić, Metafizika bitka (Split: Crkva u svijetu, 2024), 170 pp. (str. 187-190)

Ilija Teklić
Recenzija, prikaz

Immanuel Kant, O pedagogiji, preveo Božo Dujmović (Zagreb: Naklada Breza, 2024), 109 pp. (str. 191-195)

Jan Defrančeski
Recenzija, prikaz

Berislav Podrug (ur.), Filozofijsko djelo Gjure Arnolda (Sisak: Matica hrvatska Sisak, 2024), 135 pp. (str. 197-202)

Tomislav Dretar
Recenzija, prikaz

Tihomir Vukelja i Tihana Luetić, Prirodoslovke i matematičarke. Prve žene u hrvatskoj prirodoslovno-matematičkoj zajednici (Zagreb: Srednja Europa, 2024), 407 pp. (str. 203-209)

Mia Biturajac
Recenzija, prikaz

Javna filozofija: perspektive i izazovi. Godišnja konferencija Instituta za filozofiju 2024. godine Zagreb, 5. – 6. prosinca 2024. Izvještaj (str. 213-217)

Tomislav Dretar
Ostalo

Kolokvij u okviru projekta Hrvatske filozofkinje: Dušan Dožudić, »Fenomen ‘Problema’ Elly Ebenspanger« Zagreb, 18. prosinca 2024. Izvještaj (str. 219-220)

Nika Šintić
Ostalo

Celebrating the 50th Anniversary of Prilozi (str. 221-222)

Nino Kadić
Ostalo

Promocija prve čitanke posvećene hrvatskim filozofkinjama, 7. ožujka 2025. Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb. Izvještaj (str. 223-224)

Nika Šintić
Ostalo

Izložba Faust Vrančić – hrvatski Leonardo da Vinci. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 16. svibnja 2025. Izvještaj (str. 225-226)

Ivana Skuhala Karasman
Ostalo

