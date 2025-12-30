 Skoči na glavni sadržaj

Knjižničar/Knjižničarka : e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka , Vol. 16 No. 16, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uloga školske knjižnice u poticanju čitanja (str. 7-28)

Ana Marinić
Stručni rad

hrvatski pdf 5191kb
Podcast u knjižnici: iskustva i prakse iz hrvatskih škola (str. 29-44)

Kristina Romić, Gabriela Golubić
Stručni rad

hrvatski pdf 1626kb
Čuvanje baštine: nove tehnologije i knjižnica (str. 45-59)

Anita Pešut
Stručni rad

hrvatski pdf 768kb
Dodana vrijednost zavičajne novinske zbirke (str. 60-71)

Margita Mirčeta Zakarija
Stručni rad

hrvatski pdf 1873kb
Analiza sadržaja radova objavljenih u časopisu Knjižničar/Knjižničarka (str. 72-83)

Anika Žegarac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1066kb
Biblioterapija u školskoj knjižnici (str. 85-96)

Tanja Šupe, Ksenija Sobotinčić Štropin
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1600kb
Zvučne e-knjige u Gradskoj knjižnici Rijeka: činjenice i iskustvo (str. 97-105)

Andreja Silić Švonja, Nataša Frgačić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 753kb
Izložba i interaktivna radionica o Franzu Kafki – od knjige do igre (str. 106-112)

Milkica Ursa, Sanja Vlahović-Trninić, Martina Ćosić Vuglec
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2303kb
Knjižnice danas: mjesta susreta, stvaranja i kulturne razmjene (str. 113-114)

Lorena Basara Zupčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 631kb
Građanska znanost u Gradskoj knjižnici Rijeka (str. 115-117)

Lara Pavić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1325kb
Skup „Kako i zašto pisati?“ Knjižničarskog društva Rijeka (str. 118-119)

Anika Žegarac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1115kb
The Book Censor’s Library / Bothayna Al-Essa ; translated from Arabic by Ranya Abdelrahman and Sawad Hussain. 11th ed. New York : Restless Books, 2024. (str. 120-122)

Nataša Daničić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1334kb
Prikaz knjižnice samostana Admont (str. 123-126)

Anika Žegarac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2268kb

Posjeta: 2.144 *