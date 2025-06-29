 Skoči na glavni sadržaj

Geodetski list , Vol. 79 (102) No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Deformacija površina pri uspravnoj i poprečnoj Mercatorovoj projekciji (str. 77-94)

hrvatski pdf 1445kb
Area Distortions in the Normal and Transverse Mercator Projection (str. 77-94)

Miljenko Lapaine
Izvorni znanstveni članak

Osobitosti primjene sustava vizualizacije na platformama UAV-a za daljinsko praćenje gama zračenja (str. 95-118)

Peculiarities of the Use of Visualization Systems on UAV Platforms for Remote Gamma Monitoring (str. 95-118)

Sergiy Kryachok, Vadym Belenok, Dmytro Liashenko, Liliia Hebryn-Baidy, Roman Tretiak, Olena Boyko
Pregledni rad

engleski pdf 4630kb
Interaktivne karte ACI marina u Republici Hrvatskoj (str. 119-131)

hrvatski pdf 2731kb
Interactive Maps of ACI Marinas in the Republic of Croatia (str. 119-131)

Nikolina Ivanišević, Robert Župan, Grgo Dželalija, Ivana Racetin
Stručni rad

Festival znanosti 2025 (str. 132-133)

Mladen Zrinjski, Đuro Barković, Antonio Tupek, Krunoslav Špoljar, Karlo Stipetić
Vijest

hrvatski pdf 893kb
Sveučilišni magistri inženjeri geodezije i geoinformatike (str. 134-134)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 104kb
Vijesti Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (str. 135-136)

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Vijest

hrvatski pdf 117kb
Gemini i klasifikacija kartografskih projekcija (str. 137-141)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 182kb
Umjetna inteligencija i računanje površine geodetskog četverokuta na elipsoidu (str. 142-146)

Nedjeljko Frančula, Ana Kuveždić Divjak, Vedran Stojnović, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 467kb
Zašto i kako komercijalne organizacije doprinose OpenStreetMapu (str. 147-148)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 92kb
Predstojeći događaji (str. 149-149)

hrvatski pdf 238kb
Forthcoming Events (str. 149-149)

Mladen Zrinjski
Ostalo

engleski pdf 238kb

Posjeta: 0 *