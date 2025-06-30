 Skoči na glavni sadržaj

Latina et Graeca , Vol. 2 No. 47, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 5-6)

Tamara Tvrtković
Uvodnik

hrvatski pdf 71kb
From Latin phytonymy: etymologies of ferula ‘giant fennel’, lolium ‘darnel’, rumex ‘sorrel’ and rūscus ‘butcher’s broom’ (str. 7-16)

Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 205kb
Politički manevri dijadoha Leonata (str. 17-30)

Patrik Smolak
Pregledni rad

hrvatski pdf 219kb
Morfologija grčkog glagola kroz povijest: prikaz glavnih promjena u postklasičnom razdoblju (str. 31-46)

Jelena Poláček Gajer
Stručni rad

hrvatski pdf 246kb
Plinije Mlađi, Izbor iz pisama (str. 47-70)

Marino Marinović
Ostalo

hrvatski pdf 210kb
Bitka na Katalaunskim poljima 451. godine (str. 71-78)

Vladimir Posavec
Ostalo

hrvatski pdf 112kb
Korinin dnevnik: Februarius (str. 79-81)

Maja Matasović
Ostalo

hrvatski pdf 101kb
Iartamanexarxasapisonasatra ili o komičkoj besmislici (str. 82-87)

Nina Čengić
Ostalo

hrvatski pdf 132kb
Na kavici s klasičnim jezicima: "double date" (str. 88-92)

Matea Tunjić
Ostalo

hrvatski pdf 181kb
(Ne)teme kurikula: suae fortunae quisque faber (str. 93-105)

Voljena Marić
Ostalo

hrvatski pdf 1099kb
Ivan Matičević (str. 106-106)

Antonija Matičević, Ivan Hrbud
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 57kb
Čestitamo! - XXXVIII. državno natjecanje iz klasičnih jezika (str. 107-108)


Vijest

hrvatski pdf 116kb
Vrednovanje u nastavi klasičnih jezika (str. 109-110)

Kornelija Pavlić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 79kb
150 godina klasične filologije na Sveučilištu u Zagrebu (str. 111-113)

Grgur Gržetić, Katarina Radić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 85kb
Međunarodni dan grčkog jezika (str. 114-114)

Luka Šop
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 59kb
Colloquia Graeca I: Antička Grčka – izazov povijesnoga nasljeđa (str. 115-117)

Petra Matović
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 90kb
Ludi Latini – Familia Romana (str. 118-119)

Maja Knežić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 163kb
Colloquium Marulianum XXXV (str. 120-122)

Genevieve Elise Pavić, Lara Pipinić, Ana Rakitić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 405kb
Vitrum domesticum, Staklo svakodnevice iz antičke Liburnije (prikaz izložbe) (str. 123-127)

Jakov Dukić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1246kb
U sjeni valova: rimska nekropola u Caskoj (prikaz izložbe) (str. 128-134)

Jakov Dukić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1845kb
Gladijator II (prikaz filma) (str. 135-136)

Grgur Gržetić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 192kb
Sokrat se ne boji biti ismijan (prikaz predstave) (str. 137-139)

Vjekoslava Margetić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 223kb

