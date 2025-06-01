 Skoči na glavni sadržaj

Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje , Vol. 15 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 07.09.2025.

Sadržaj

Architexture Of “Walling In And Walling Out” in Robert Frost’s “Mending Wall”

I. Murat Öner
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 254kb
Faustovski okultisti, flanerski detektivi i mučenici dekadencije: tri tipa dekadenata u Velikom bogu Panu i Brdu snova Arthura Machena

Sebastian A. Kukavica
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 201kb
Rape, Trauma, Justice, and Their Aftermath in Alice Sebold’s Lucky

Barbara Miceli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 191kb
Humans as Resources: Commodification of People in Ready, Set, Love (2024)

Valentina Markasović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 186kb
The Sweet Bonds of Society: Food Symbolism in Bridgerton

Jelena Pataki Šumiga
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 264kb
O relativiziranju imperijalističkog nasilja: muzealizacija rata u vojnim muzejima u Beču i Istanbulu

Jeremy F. Walton
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3157kb
From Meiwa to Reiwa: Rethinking Images of “Distinctive Japan”

Iva Lakić Parać
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 334kb
The Absurdist Trope in Chase Cartoons: A Case Study of Tom and Jerry in Comparison to Silent Films

Atreyee Sinha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 179kb
White Suit, Black Notebooks: (Un)Disclosed Diaries of Bronislaw Malinowski and Martin Heidegger

Andrea Matošević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 300kb
“We Are the Future”: Solastalgia, Climate Anxiety, and Posthuman Agency in Jeff VanderMeer’s Borne

Jasmine Sharma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 196kb
Non-(Re)Translations: A New Perspective on Retranslation Studies

İrem Ceren Doğan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 254kb
Tko je bio Marin Držić?

Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 128kb
Tko se boji teorije?

Ivan Šunjić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 136kb

