Tehnički glasnik , Vol. 19 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.09.2025.

Sadržaj

Breast Cancer Diagnosis Using Machine Learning and PSO (str. 509-515)

Sarita Silaich, Rajesh Yadav
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 568kb
A Comparative Structural Analysis of Total Hip Arthroplasty Designs (str. 516-523)

Elmedin Mešić, Adela Zenkić, Adis J. Muminović, Nedim Pervan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2554kb
Design and Implementation of a DLMS Server with a Multi-threaded Architecture for AMI Systems (str. 524-531)

Gwang Hyeon Kim, Yeong Rak Seong, Ha Ryoung Oh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1304kb
Optimizing Perforated Bellows Formation: Achieving Uniformity and Precision through Proportional Roll Mold Transfer and Length Reduction (str. 532-538)

Nam Do Baek, Keun-Wook Baek, Young-Min Ji, Hak-Geun Choi, Dong-Hyun Cho
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1916kb
Bridging the Gap to Industry 5.0: Comparative Analysis of Technologies in Industry 4.0 and 5.0 and the Evolutionary Path of the Smart Production Lab (str. 539-546)

Lena Sophie Leitenbauer, Sabrina Romina Sorko, Christine Lichem-Herzog
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1207kb
Application of Life Cycle Assessment to Determine the Influence of Electricity Mix Profile and Driving Mode on the Environmental Impact of Electric Battery Vehicles (str. 547-553)

Jelena Topić Božič, Ante Čikić, Simon Muhič, Boris Kraševec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1203kb
Application of an Unmanned Aerial System (UAS) for Precise Fertilization (str. 554-559)

Ivan Plaščak, Mladen Jurišić, Irena Rapčan,, Valentina Stanić, Dorijan Radočaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1357kb
Security Analysis of Automated Code Generation: Structural Vulnerabilities in AI-Generated Code (str. 560-574)

Sang Hyun Yoo, Hyun Jung Kim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1252kb
Reducing Network Congestion in SAN Environments through Dedicated FC-Based Backup Architecture (str. 575-580)

Jung Kyu Park, Eun Young Park
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 855kb
CNN-Based Spectrum Sensing Method for Low Probability of Detection Communication Systems (str. 581-586)

Jae-Hyeon Lee, So-Yeon Jeon, Eui-Rim Jeong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1181kb
Creating an AI Human Professor Model to Implement a New Educational Paradigm of the 4th Industrial Revolution (str. 587-592)

Yangha Chun, Soo-Yeon Yoon
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 873kb
Convergence Methods for Practical Problem-Solving through the Generation of Diverse Ideas in the Semiconductor Industry: TRIZ & Design Thinking (str. 593-602)

Seongmin Seo, Yong-Won Song, Jung-Hyeon Kim, Hong-Kyun Shim, Su-Yeon Ko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1922kb
Automation for Patient Medical Records in an Integrated Clinic Geographic Information System (str. 603-609)

Lely Prananingrum, Teuku Salman Farizi, Fajar Agus Dwi Rahmawan, Ilmiyati Sari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 937kb
Predictive Modeling with Artificial Neural Networks to Optimize Dosing Accuracy of Galenical Powder Dosing Systems (str. 610-618)

Jaime Cancho, Ciro Rodriguez, Ivan Petrlik, Milner Liendo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1079kb
Enhancement of Powder Mixed Electrical Discharge Machining Performance Using Nano SiO2 Powder Additive (str. 619-627)

Dunya Adnan Ghulam, Abbas Fadhil Ibrahim
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2596kb
Innovative Culture: A Predictor of Digital Transformation in Technical Manufacturing Companies (str. 628-635)

Marin Grčić, Ljerka Luić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1085kb
Comparative Insights on Vehicles' Deceleration Measurements (str. 636-641)

Jasmin Šehović, Mirsad Trobradović
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2552kb
Dynamic Model of Spur Gear with Friction and Crack in Tooth Root (str. 642-646)

Aleš Belšak, Matej Ozebek, Mario Hirz
Pregledni rad

engleski pdf 1225kb
Teaching Predictive Maintenance using Industrial AI Tools (str. 647-653)

Ihor Savchenko, Herbert Fleck, Peter Novotny, Helmut Ropin
Pregledni rad

engleski pdf 1487kb
Improving Manufacturing Processes through Artificial Intelligence - Example of Printed Circuit Board Manufacturing (str. 654-661)

Jiri Tupa, Andrea Benesova, Frantisek Steiner, Tomas Rericha
Pregledni rad

engleski pdf 915kb
The German Case of Clean Energy Transition: How Grid Customers Perceive Regulatory Requirements, esp. Photovoltaic ‘Obligation to Install’ (str. 662-668)

Max Regenfelder, André P. Slowak, Angela Werner, Marlene Weiblen, Josha Goldmann, Serpil Senger
Pregledni rad

engleski pdf 954kb
Artificial Intelligence System for the Digitalization of Information Distribution (str. 669-677)

Hrvoje Kober, Maja Trstenjak, Tihomir Opetuk, Hrvoje Cajner, Goran Đukić
Pregledni rad

engleski pdf 1068kb
Generative AI in Education: Comparative Analysis of Free Presentation Tools for Teachers (str. 678-682)

Tamara Ređep, Andrija Bernik
Pregledni rad

engleski pdf 340kb

