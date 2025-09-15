 Skoči na glavni sadržaj

Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva , No. 3, 1983.

  • Datum izdavanja: 04.12.1983.
  • Objavljen na Hrčku: 15.09.2025.

Sadržaj

Ilegalni boravak druga Tita u Selcu (str. 9-13)

Davorin Ježić
Dogodilo se u Vinodolu 1941-1943. (str. 15-38)

Mladen Plovanić
Vojno-politička situacija u Jugoslaviji tokom 1942.-1943. godine i odraz na prilike u Vinodolu (str. 39-47)

Stanko Manestar
Razvitak i djelovanje organizacija KPH na području Vinodola 1942. i 1943. godine (str. 49-77)

Andrija Tus
Razvoj jedinica NOVH i operativne aktivnosti na području Vinodola 1942.-1943. godine (str. 79-104)

Petar Frković
Prilog proučavanju razvitka i djelovanja organa narodne vlasti na području Vinodola (siječanj 1942. - rujan 1943.) (str. 105-155)

Davorin Ježić
Razvoj i djelovanje organizacije AFŽ-a u Vinodolu od 1942. do rujna 1943. (str. 157-174)

Višnja Basta
Organizacija obavještajne službe NOP-a u Vinodolu: Prilog istraživanju za razdoblje od 1941. do 1943. godine (str. 175-185)

Mate Vidović
Omladina Bribira i Vinodola u NOB-u u prvoj polovici 1942. godine (str. 187-208)

Stipe Tonković
Formiranje punkta "Matija Gubec" i Komande mjesta Krmpote-Ledenice, njihova uloga i zadaci (str. 209-225)

Božo Jovanović
Kapitulacija Italije (str. 227-241)

Petar Frković
Sindikalni pokret u Vinodolu u razdoblju 1934.-1941. godine (str. 243-261)

Mihael Sobolevski
Vijećnici prvog saziva ZAVNOH-a iz Vinodola (str. 263-270)

Mladen Plo
Petar Komadina prvi predsjednik Okružnog Narodnoosobodilačkog odbora za Hrvatsko primorje (str. 271-278)

Ljubo Marušić
O liku Genoveve Tomić: Prilog za monografiju (str. 279-282)

Ivanka Pavlić
Izvještaj ustaškog logornika u Novom Vinodolskom o Vinodolskoj partizanskoj jedinici 1941. godine (str. 283-316)

Mladen Plovanić
Nekoliko ustaških spisa o stanju školstva u Kotaru Novi Vinodolski 1941/42. (str. 317-326)

Mladen Plovanić
Pregled kulturno-povijesnih spomenika Vinodola II: Umjetnička baština Vinodola od XV do početka XIX stoljeća (str. 327-358)

Radmila Matejčić
Grižane u doba feudalnih društvenih odnosa (str. 359-373)

Ivan Barbarić
Tragom driveničke prošlosti (str. 375-378)

Julije Petrinović
Klovićevim tragom po njegovom zavičaju nakon 400 godina (str. 379-386)

Stanko Jurdana
Folklor Novog Vinodolskog (str. 387-393)

Davorin Ježić
Književna i društvena djelatnost novljanskih književnika Mažuranića (str. 395-400)

Dragomir Babić
Josip Pančić i rodni zavičaj (str. 401-418)

Vinko Antić
Školstvo Vinodola: Razvojni put od najstarijeg vremena do danas (str. 419-434)

Joso Sokolić
Gjuro Szabo o Novom Vinodolskom i okolici (str. 435-454)

Dragutin Pavličević
