Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva , No. 4, 1985.

  • Datum izdavanja: 01.12.1985.
  • Objavljen na Hrčku: 15.09.2025.

Dogodilo se u Vinodolu 1943-1945: Od kapitulacije Italije do oslobođenja (str. 9-44)

Davorin Ježić
Razvoj jedinica NOV: Nijemci novi okupatori i operativne aktivnosti na području Vinodola 1943-1945. (str. 45-60)

Petar Frković
Osnivanje Komande mjesta i Komande Mornarice u Crikvenici - rujan 1943. (str. 61-69)

Mladen Plovanić
Djelovanje organizacija KPH na području Vinodola od kapitulacije Italije 1943. do kraja rata 1945. (str. 71-98)

Andrija Tus
Djelovanje organa narodne vlasti u Kotaru Crikvenica 1943-1945. (str. 99-116)

Zvonko Petrinović
Prilog proučavanju razvitka i djelovanja organa narodne vlasti na području Kotara Novi 1943-1945. (str. 117-155)

Davorin Ježić
Organizacija AFŽ-a u Vinodolu: od rujna 1943. do 1945. (str. 157-172)

Višnja Basta
Vinodolska omladina u političkim kretanjima doratnog razdoblja (str. 173-182)

Mladen Plovanić
Omladina ratnog Kotara Crikvenica u Narodnooslobodilačkoj borbi (1941-1945) (str. 183-205)

Zvonko Petrinović
Omladina Kotara Novi u Narodnooslobodilačkoj borbi (1941-1945) (str. 207-230)

Stipe Tonković
Legendarni marš II. brigade 13. primorsko-goranske udarne divizije preko Bjelolasice i Matić-Poljane (str. 231-239)

Stanko Manestar
Veza otok Krk - kopno - Kalac u toku NOB-a kao dio transverzale veza otok Vis - Krk - kopno - Gorski kotar (str. 241-256)

Mate Vidović
Vinodolci - vijećnici II zasjedanja AVNOJ-a (str. 257-259)

Ivanka Pavlić
Glagoljaška pismenost u Vinodolu (str. 261-280)

Ivan Barbarić
Iz prošlosti Krmpota, Klenovice i Ledenica: Kratak pregled do početka 20. stoljeća (str. 281-309)

Dragutin Pavličević
Školstvo Vinodola (str. 311-324)

Josip Sokolić-Kozarić
Počeci izgradnje balneološke arhitekture u Crikvenici (str. 325-348)

Radmila Matejčić
Razvoj ljekarništva u Crikvenici (str. 349-357)

Stanko Jurdana, Vladimir Uremović
Crikvenički akordi pjeva Vladimir Nazor (str. 359-375)

Miroslav Čabrajec
Književni identitet Josipa Baričevića (str. 377-380)

Dragomir Babić
O životu i radu Jurja Potočnjaka (str. 381-387)

Bogoslav Potočnjak
Đačko tamburaško i pjevačko društvo "Vinodol" (str. 388-390)

Josip Sokolić
Narodne čitaonice i knjižnice u Vinodolu: Osvrt na njihovo djelovanje tridesetih godina 20. stoljeća (str. 391-430)

Vinko Antić
Neptun (str. 431-434)

Daša Kabalin
Kapitan Ljubo (str. 435-440)

Daša Kabalin
