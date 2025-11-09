 Skoči na glavni sadržaj

Transactions of FAMENA , Vol. 49 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 09.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.11.2025.

Study of Electrospun Fibrous Scaffolds for Vascular Grafts (str. 1-12)

Andžela Šešok, Radvilė Jankauskytė, Dovydas Cicėnas, Rimantas Stonkus, Jelena Škamat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3182kb
A Multi-Objective Fuzzy Robustness Optimisation Method for the Suspension Parameters of a Straddle-Type Monorail Vehicle (str. 13-32)

Junchao Zhou, Ao Chen, Yihan Liu, Jianjie Gao, Jie Zhang, Haiping Du, Fei Tang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1574kb
Numerical Shape Optimisation of an Isolated Hydraulic Diffuser (str. 33-48)

Nicolás Herrera-Sandoval, Daniel Molinero-Hernández, Sergio Galván-González, Cristóbal Camacho-Arriaga, Carlos Rubio-Maya, Jesús Pacheco-Ibarra
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2806kb
Energy Performance Indicators in a Large Electrical Company (str. 49-60)

Milos Tosanic, Dragan Miladinovic, Rado Maksimovic, Predrag Vidicki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2220kb
Strength Failure of a Natural Gas Station Pipe System under Foundation Settlement and Countermeasures (str. 61-72)

Ruinan Lin, Rui Xie, Jie Zhang, Hong Yang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5219kb
Robotic Arm Grasping of Invisible Objects in Cluttered Environments (str. 73-94)

Xiaoling Xu, Yiliang Li, Gaowei Lei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5732kb
Design and Electromagnetic Field Analysis of a Moment of Inertia Adjustment Device Based on Electromagnetic Control (str. 95-107)

Liping Zeng, Zihao Wan, Gang Li, Ruqi Ding, Guoliang Hu, Hongen Niu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1976kb
A Hybrid Multi-Criteria Decision-Making Technique Combining AHP and GRA for Industrial Collaborative Robot Selection (str. 109-121)

C. Sivalingam, S. Senthil Kumar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1784kb
A Review of the Application of Smoothed-Particle Hydrodynamics in the Computation of Boiling Flows (str. 123-144)

Alen Cukrov, Ivanka Boras, Josip Bašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1443kb
