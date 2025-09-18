 Skoči na glavni sadržaj

Fizikalna i rehabilitacijska medicina , Vol. 39 No. 3-4, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

ULTRASOUND-GUIDED OR ULTRASOUND GUIDES MUSCULOSKELETAL INTERVENTIONS (str. 101-101)

Levent Özçakar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 23kb
INTERVENTIONS FOR SPASTICITY (str. 102-103)

Bayram Kaymak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
ULTRASOUND-GUIDED PAIN INTERVENTIONS (str. 104-104)

Kamal Mezian
Sažetak sa skupa

engleski pdf 25kb
ULTRASOUND GUIDED PLATELET RICH PLASMA INJECTION: HOW TO PROCEED TO OPTIMIZE THE RESULT (str. 105-106)

Martin Lamontagne
Sažetak sa skupa

engleski pdf 55kb
PELVIC REHABILITATION AFTER RADICAL PROSTATECTOMY (str. 108-109)

Helena Kolar Mitrović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 55kb
CLEAN INTERMITTENT SELF CATHETERISATION IN NEUROGENIC BLADDER UPDATE AND ROLE OF GENERAL PRACTIONNER (str. 110-111)

Abdelhafid Meliani
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
EMG OF ANAL AND URETHRAL SPHINCTER (str. 112-113)

Žarko Bakran, Martina Bakran
Sažetak sa skupa

engleski pdf 55kb
DIASTASIS RECTI ABDOMINIS REHABILITATION IN THE POSTPARTUM PERIOD (str. 114-115)

Hana Skala Kavanagh, Ivana Džambo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 59kb
ELECTRODIAGNOSTIC PRINCIPLES IN PEDIATRIC PERIPHERAL NERVE LESIONS (str. 117-118)

Dejan Nikolic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 52kb
CHILDREN WITH IMPAIRED COORDINATION (str. 119-120)

Valentina Matijević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
MANAGEMENT OF CHRONIC PRIMARY PAIN SYNDROMES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS (str. 121-122)

Minna Ståhl
Sažetak sa skupa

engleski pdf 56kb
PEDIATRIC CANCER SURVIVORS AND LIFE-LONG REHABILITATION CARE (str. 123-124)

Filomeni Armakola
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
SHAPING FUTURES: PROGNOSIS, RECOVERY, AND THE VITAL ROLE OF REHABILITATION IN POST-CARDIAC ARREST CARE (str. 126-127)

Sara Laxe
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
PHYSICAL ACTIVITY IN STROKE PATIENTS: BARRIERS AND FACILITATOR (str. 128-129)

Evrim Karadag Saygi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
RTMS IN THE FUTURE OF SCI REHABILITATION (str. 130-131)

Eleni Moumtzi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 53kb
WHY SHOULD SPASTICITY BE IN A FOCUS OF PRM DOCTORS? (str. 132-133)

Klemen Grabljevec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
ACTUAL TRENDS IN CARDIAC REHABILITATION: FROM HOSPITAL CARE TO PRIMARY CARE (str. 135-136)

Catarina Aguiar Branco, Pedro Cubelo Pereira, Alexandre Silva
Sažetak sa skupa

engleski pdf 84kb
MODALITY OF EXERCISE TRAINING IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE (str. 137-138)

Milica Lazovic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
INSPIRATORY MUSCLE TRAINING IN CARDIAC REHABILITATION (str. 139-139)

Marta Supervia
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
CLINICAL SIGNIFICANCE AND USEFULNESS OF PULMONARY REHABILITATION IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES (str. 140-141)

Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
FIBROMIJALGIJA IN SPONDYLOARTHRITIS: OVERLAPPING SYMPTOM OR OVERDIAGNOSED CONDITION? (str. 143-144)

Frane Grubišić, Ivan Sunara
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
NEUROPATHIC PAIN FROM A REHABILITATION PERSPECTIVE: INTERVENTIONAL ASPECTS (str. 145-146)

Ahmed Amine El Oumri
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
NOCIPLASTIC PAIN: CAVE CANEM (str. 147-148)

Roberto Casale
Sažetak sa skupa

engleski pdf 53kb
KNEE ARTICULAR CARTILAGE REPAIR AND RESTORATION TECHNIQUES IN ATHLETES: A REVIEW (str. 150-151)

Alan Ivković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 56kb
PREVENTION OF OVERUSE INJURIES THROUGH THE EARLY DETECTION OF KINEMATIC ALTERATION: THE ROLE OF MOVEMENT ANALYSIS (str. 152-153)

Andrea Demeco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
PRP THERAPY: CONTRAINDICATIONS AND POSTINJECTION REHABILITATION STRATEGIES (str. 154-154)

Jean-François Kaux
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
NEW ADVANCEMENT IN PHYSICAL AGENT MODALITIES IN SPORT INJURY MANAGEMENT (str. 155-156)

Nicola Marotta, Alessandro de Sire, Emanuele Prestifilippo, Andrea Parente, Ennio Lopresti
Sažetak sa skupa

engleski pdf 57kb
REHABILITATION AND NUTRITIONAL INTERVENTION IN PATIENTS ON CHRONIC HEMODIALYSIS (str. 158-159)

Petra Kovačević Totić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 56kb
ENDOCRINOLOGY CONSULT IN THE PERIOPERATIVE REHABILITATION PERIOD (str. 160-161)

Maja Cigrovski Berkovic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 55kb
NEURONUTRITION PROVIDES ADDITIONAL STRENGTH IN NEUROREHABILITATION (str. 162-163)

Filip Đerke
Sažetak sa skupa

engleski pdf 53kb
MEDITERRANEAN DIET AND QUALITY OF LIFE IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS (str. 164-165)

Mislav Radic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
ACUTE MEDICAL REHABILITATION; AN INTRODUCTION (str. 167-167)

Henk Stam
Sažetak sa skupa

engleski pdf 25kb
EARLY REHABILITATION AFTER WAR TRAUMA AND OPERATION. ISRAELI EXPERIENCE (str. 168-169)

Iuly Treger, Alan Friedman, Michael Glukhoded
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
REHABILITATION AND HEALING PROCESS AFTER ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION (str. 170-171)

Silvija Mahnik, Ana Aljinović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 58kb
PRINCIPLES AND PRACTICE OF PRESURGICAL REHABILITATION IN THE COMMUNITY (str. 172-173)

Lena Lutsky, Iuly Treger, Michael Glukhoded
Sažetak sa skupa

engleski pdf 54kb
DIAGNOSTIC CHALLENGES IN INFLAMMATORY BACK PAIN /AXIAL SPONDYLOARTHRITIS (str. 175-176)

Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

engleski pdf 55kb
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT AND THE ROLE OF THE PRM SPECIALIST IN SPONDYLOARTHRITIS (str. 177-178)

Ilker Yagci
Sažetak sa skupa

engleski pdf 55kb
EFFECT OF EXERCISE ON OBESITY AND CARDIOVASCULAR COMORBIDITIES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND SPONDYLOARTHRITIS (str. 179-180)

Frane Grubišić, Ines Doko Vajdić, Ivan Habulin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 61kb
ULTRASOUND ASSESSMENT OF LYMPHEDEMA (str. 182-183)

Vincenzo Ricci, Arianna Pesaresi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 55kb
CANCER AND OSTEOPOROSIS: HOW IMPORTANT IS IT? (str. 184-185)

Gulseren Akyuz
Sažetak sa skupa

engleski pdf 52kb
SPORT RECONDITIONING AND CANCER (str. 186-187)

Calogero Foti, Giulia Vita
Sažetak sa skupa

engleski pdf 56kb
CANCER PREHABILITATION AS PART OF THE CANCER CARE CONTINUUM (str. 188-189)

Ana Poljičanin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 52kb
THE FUTURE OF REHABILITATION MEDICINE – PRECISION REHABILITATION: PSYCHOSOCIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS (str. 191-191)

Jorge Lains
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE FUTURE OF REHABILITATION MEDICINE – PRECISION REHABILITATION: PSYCHOSOCIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS (str. 191-191)

Jorge Lains
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
BIOMARKERS AND GENETICS IN PERSONALIZING REHABILITATION (str. 192-192)

Joao Paulo Branco Branco, Mariana Lourenço
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
BIOMARKERS AND GENETICS IN PERSONALIZING REHABILITATION (str. 192-192)

Joao Paulo Branco, Mariana Lourenço
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE FUTURE OF REHABILITATION MEDICINE – PRECISION REHABILITATION: MOBILE APPLICATIONS / APPS AND SENSOR TECHNOLOGIES (str. 193-193)

Catarina Aguiar Branco Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE FUTURE OF REHABILITATION MEDICINE – PRECISION REHABILITATION: MOBILE APPLICATIONS / APPS AND SENSOR TECHNOLOGIES (str. 193-193)

Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
SMART REHAB THROUGH BIG DATA (str. 194-194)

Joao Pinheiro
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
INTRODUCING A NOVEL APPROACH: ULTRASOUND-GUIDED HYDRODISSECTION OF FLEXOR TENDON ADHESIONS COMBINED WITH INDIVIDUAL KINESIOTHERAPY TO PROMOTE POST-OPERATIVE AND POST-INJURY REHABILITATION (str. 197-197)

Rudolf Ditmar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
SAFETY AND EFFICACY OF ULTRASOUND AND FLUOROSCOPY-GUIDED RADIOFREQUENCY THERMAL ABLATION IN OSTEOARTHRITIS HIP PAIN (str. 198-198)

Miguel Guimarães, Ana Gonçalves, Tiago Ribeiro, Bruno Cancela, Ana Esteves, Luís Oliveira, José Luís Carvalho
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
NAILFOLD CAPILLAROSCOPY IN COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME: THE ROLE OF THE PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE SPECIALIST IN MICROCIRCULATORY MORPHOLOGICAL EVALUATION (str. 199-199)

Sime Mijic, Ivan Novak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
URINARY AND ANO-RECTAL SPHINCTER DYSFUNCTION IN CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME: A CROSS-SECTIONAL STUDY IN A PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION CENTER (str. 201-201)

Jihad El Achkoura, Doaa El Mahil, Khaoula Rsaissi, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
URODYNAMIC EVALUATION OF BLADDER COMPLIANCE AND DETRUSOR ACTIVITY FOLLOWING RADIOTHERAPY FOR PROSTATE CANCER (str. 201-202)

Nada Kyal, Hasnaa Boutalja, Ryme El Beloui, Khaoula Rsaissi, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
URODYNAMIC ASSESSMENT OF LOWER URINARY TRACT DYSFUNCTION FOLLOWING SURGERY FOR POSTERIOR URETHRAL VALVES (str. 203-203)

Nada Kyal, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Doaa El Mah, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
PELVIC FLOOR REHABILITATION IN URINARY INCONTINENCE - ANALYSIS OF THE FIRST YEAR OF TREATMENTS IN A HOSPITAL IN THE NORTH OF PORTUGAL (str. 204-204)

Mariana Xavier, Sofia Gaião Silva, Carolina Pereira e Carvalho, André Pereira, Josiana Carvalhosa, Inês Santos Jorge
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
PELVIC FLOOR REHABILITATION IN FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE: RESULTS OF A PROTOCOL COMBINING BIOFEEDBACK AND ELECTROSTIMULATION (str. 205-205)

Mouad Yazidi, Rime Dades, Abdelhakim Kabil, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
BEHAVIORAL AND COGNITIVE DISTURBANCES IN CHILDREN WITH POSTERIOR FOSSA TUMORS POSTSURGERY: A DESCRIPTIVE LONGITUDINAL ANALYSIS (str. 207-207)

Filomeni Armakola, Eleni Potamiti, Giorgos Felekis, Zoi Dalivigka, Eirini Sidera, Dimitris Kaliaras, Kostantinos Sioumpouras, Anna Tsiakiri, Marianthi Papandrikou, Pinelopi Vlotinou
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
BEYOND BASIC MOBILITY: COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF WHEELCHAIR DRIVING SKILLS IN CHILDREN (str. 208-208)

Katja Groleger Sršen Groleger Sršen, Simona Korelc, Laura Kostanjšek, Jana Brodnik, Anita Pesek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
CLUBFOOT - DEFORMITY DEGREE AND FUNCTIONAL OUTCOMES AFTER THE TREATMENT (str. 209-209)

Filip Milanovic, Sinisa Ducic, Milena Jankovic, Bojan Bukva, Dejan Nikolic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
PHYSIOTHERAPY EFFECT ON THE FUNCTIONAL STATUS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY AFTER SELECTIVE DORSAL RHIZOTOMY SURGERY (str. 210-210)

Daiva Šatkutė, Lina Budrienė, Tomas Aukštikalnis, Vilma Dudonienė
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
ASSOCIATIONS BETWEEN PARENTAL PHYSICAL ACTIVITY AND CHILDREN’S MOTOR DEVELOPMENT (str. 211-211)

Daiva Šatkutė, Lina Budrienė, Tomas Aukštikalnis
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
THE INFLUENCE OF THE INTENSITY OF SENSORY INTEGRATION THERAPY ON THE OUTCOME MEASURED BY THE GAS SCALE (str. 212-212)

Tatjana Šimunić, Jasmina Kurjak, Tatjana Vrga, Marija Ćuk
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
FOUR-YEAR FOLLOW-UP ON POST-STROKE FATIGUE AND WORKFORCE REINTEGRATION (str. 214-214)

Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Ryme El Beloui, Fatima Lmidmani, Abdellatif Elfatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
POST STROKE FATIGUE: ANALYSIS OF SUBTYPES AND ASSOCIATED FACTORS (str. 215-215)

Mohammad Etoom
Sažetak sa skupa

engleski pdf 26kb
DOES RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY REDUCES POST STROKE HAND SPASTICITY? (str. 216-216)

Cvetanka Gjerakaroska Savevska, Erieta Nikolikj Dimitrova, Valentina Koevska, Biljana Mitrevska, Marija Gocevska, Biljana Kalcovska, Maja Manoleva, Daniela Gecevska
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
REHABILITATION OUTCOMES OF POST-STROKE FACIAL PALSY IN FIFTEEN PATIENTS : A PROSPECTIVE STUDY (str. 217-217)

Abdelhakim Kabil, Rime Dades, Mouad Yazidi, Jihad El Achkoura, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
CAN VESTIBULAR REHABILITATION THERAPY BE A VITAL SUPPORT FOR PATIENTS TRANSITIONING HOME AFTER UNDERGOING ACOUSTIC NEUROMA SURGERY? (str. 218-218)

Nataša Kos, Nika Černec, Marko Brcar, Maruša Brcar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE EFFECT OF THE TREDMIL PROGRAM ON THE SPATIO-TEMPORAL GAIT PARAMETERS OF PATIENTS AFTER STROKE (str. 219-219)

Olivera Pilipovic -Spasojevic, Dijana Lastro, Teodora Talic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EVALUATING NEURACI: ACCURACY OF A NEUROREHABILITATION COMPLEXITY AND RESOURCE ALLOCATION INDEX (str. 220-220)

Maria Julieta Russo, Hernán Pavón, Darío Toledo, Jorge Cancino, Gonzalo Quiero, Carlos Gonzalez Malla, Mauro Bosso, María de la Paz Sampayo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
SEXUAL DYSFUNCTION IN MULTIPLE SCLEROSIS: A SILENT STRUGGLE FOR MOROCCAN PATIENTS (str. 221-221)

Ryme El Beloui, Nada Kyal, Hasnaa Boutalja, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
ASSESSING DRIVING COMPETENCE IN SPINAL CORD INJURY PATIENTS: A RETROSPECTIVE STUDY (str. 222-222)

Catarina Vasconcelos Fonseca, Joana Ramalho, Ana Isabel Romeiro, Margarida Rodrigues, Maria Cunha, Maria João Cotter
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
EMPOWERING INDIVIDUALS THROUGH PERSONAL GOAL SETTING IN LONG-TERM BRAIN INJURY REHABILITATION: A TAXONOMIC ANALYSIS AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE (str. 223-223)

Jasna Vešligaj Damiš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
APPLICATION OF A PULMONARY REHABILITATION EXERCISE PROGRAM BASED ON IMB MODEL IN PATIENTS WITH SEVERE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (str. 225-225)

Mingrong Huang
Sažetak sa skupa

engleski pdf 26kb
A COMPARATIVE ISOKINETIC EVALUATION POST HIIT TRAINING: STEMI PATIENTS VS. HEALTHY COUNTERPARTS (str. 226-226)

Sandra Rusac-Kukić, Smiljana Šupak, Barbara Ravnić Marušić, Vedrana Mužić Radović, Matija Brentin, Kristina Skroče, Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
ADDITIONAL EXERCISES IN CARDIAC REHABILITATION IMPROVE GAIT PARAMETERS IN FRAIL PATIENTS AFTER OPEN-HEART SURGERY (str. 227-227)

Vitalija Stonkuvienė, Raimondas Kubilius, Eglė Lendraitienė
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
PREVALENCE OF UNDIAGNOSED OSA IN PATIENTS STARTING THE CARDIAC RHB PROGRAM (str. 228-228)

Marta Supervia Pola, Leticia Salcines Rueda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
STUDY ON FIRST AID AND CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) KNOWLEDGE AMONG THERAPISTS IN THE REHABILITATION GYM (str. 229-229)

Marta Supervía Pola, Arià Camps Royo, María Olga Arroyo-Riaño, David Guerrero Falsay
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
CHANGES IN SUPRASPINATUS TENDON PATHOLOGY AND SHOULDER PAIN AFTER TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY (str. 231-231)

Elizabeth Felix, Diana Cardenas, Robert Irwin, Rachel Cowan, Nathan McKenty
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
NON-INVASIVE MODALITIES FOR CHRONIC LOW BACK PAIN: HILT VS. ULTRASOUND THERAPY OUTCOMES (str. 232-232)

Marija Gocevska, Biljana Kalchovska, Maja Manoleva, Cvetanka Gjerakaroska Savevska, Valentina Koevska, Biljana Mitrevska, Daniela Gechevska, Erieta Nikolikj Dimitrova
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
EVALUATING PHYSICAL THERAPY EFFICACY IN MANAGING PREGNANCY-RELATED LOW BACK PAIN (str. 233-233)

Arpine Muradyan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
ELECTROMYOGRAPHIC ASSESSMENT OF PROFESSIONAL GOALKEEPERS EXPERIENCING SHOULDER PAIN DURING A FUNCTIONAL ACTIVITY (str. 235-235)

Hasnaa Boutalja, Ryme El Beloui, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif Elfatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
THE UNTAPPED POTENTIAL: ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY AND FUNCTIONAL IMPROVEMENT IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS (str. 236-236)

Douae El Ouazzani, Oumaima Boulenouar, Abir Lemkadem, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
USING A COMBINATION OF THREE CLINICAL TESTS FOR DETECTING MENISCAL TEARS INCREASES THE ACCURACY OF THE CLINICAL EXAMINATION (str. 237-237)

Alan Mahnik, Silvija Mahnik, Ana Aljinović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EFFECTS OF A SPECIFIC PROPRIOCEPTIVE TRAINING ON INJURY PREVENTION IN BASKETBALL PLAYERS (str. 238-238)

Maria Chiara Parisi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 26kb
THE ROLE OF PROPRIOCEPTIVE TRAINING IN REDUCING LUMBAR SPINE PROBLEMS AMONG ELITE FIGURE SKATERS (str. 239-239)

Marcela Romić, Iva Sesar Cirković, Damir Mišura, Sanda Dubravčić-Šimunjak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
KNEE MUSCLES POWER AND FUNCTIONAL PERFORMANCE IN PATIENTS WITH KNEE ARTHROPLASTY (str. 241-241)

Ileana Monica Borda, Rodica Ana Ungur
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
LOWER LIMB AMPUTATIONS IN A NORTHERN PORTUGUESE HEALTH UNIT: A RETROSPECTIVE STUDY (str. 242-242)

João Diniz, Ana Aguiar, Maria Pires, Mário Vaz, Pedro Cantista
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
FUNCTIONAL REHABILITATION AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: SPECIFIC CHALLENGES AND PERSONALIZED STRATEGIES (str. 243-243)

Douae El Ouazzani, Asmaa Hsissi, Radia Sellami, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
BENEFITS OF EARLY PROACTIVE PRM EVALUATION IN ACUTE CARE SETTINGS FOR PATIENTS WITH MULTI-TRAUMA INJURY (str. 244-244)

Michael Glukhoded, Vera Knaizer, Tamara Kimelman, Alon Friedman, Iuly Treger
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
REHABILITATION OF A PATIENT WITH FEMORAL NERVE PALSY AFTER BILATERAL TOTAL HIP ARTHROPLASTY VIA DIRECT ANTERIOR APPROACH: A CASE REPORT (str. 245-245)

Katarina Marija Kobeščak, Domagoj Andrić, Marin Miljak, Darija Granec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
COMPLEX REHABILITATION AFTER MULTIPLE AMPUTATIONS (str. 246-246)

Ivana Orbanić Znika, Kristina Samardžić, Miro Dragović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 26kb
THE EFFECT OF THE MEDITERRANEAN DIET ON DIASEASE ACTIVITY, FUNCTION AND FATIGUE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (str. 248-248)

Kristina Žgela Talan, Abdelkarim Al-Jabiri, Frane Grubišić, Simeon Grazio, Vedrana Škoro Rendulić, Iris Tadić, Hana Skala Kavanagh
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
EFFECTS OF A MULTIMODAL THERAPY PROGRAM (MTP) INCLUDING RADONTHERMAL THERAPY (RTT) ON BASDAI SCORES AND PAIN IN INPATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS (AS) (str. 249-249)

Carla Coric, Patrick Ebeling, Bibiane Steinecker-Frohnwieser, Anna Günther, Aleksandra Gvozdenovic-Opacic, Martin Offenbächer, Renata Cop
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
PREDICTORS OF FUNCTIONAL RECOVERY AND MORTALITY AFTER HIP FRACTURE- DO WE RECOGNIZE THEM IN DAILY CLINICAL WORK? (str. 250-250)

Emilija Dubljanin Raspopović, Nela Iic, Una Nedeljkovic, Ivan Selakovic, Silvana Stojicic, Milica Aleksic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
CHRONIFICATION RISK AND BODILY FUNCTIONAL MEASURES IN LOW BACK PAIN (str. 251-251)

Thomas Kienbacher, Gerold Ebenbichler, Patrick Mair, Elisabeth Fehrmann, Julian Dietl
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
IS LIMB-SPARING SURGERY MORE EFFECTIVE THAN AMPUTATION IN ENHANCING PATIENTS’ QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL CAPACITY? (str. 253-253)

Hasnaa Boutalja, Ryme El Beloui, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif Elfatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
BEYOND THE SWELLING: EXPLORING NEUROPATHIC PAIN IN BREAST CANCER SURVIVORS WITH LYMPHEDEMA (str. 254-254)

Ivana Klarić-Kukuz, Jure Aljinović, Blaž Barun, Marko Roki, Dinko Pivalica, Maja Marinović-Guić, Danijela Budimir Mršić, Josipa Grančić, Gabrijela Tenžera, Ana Poljičanin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
MULTIMODAL REHABILITATION TREATMENTS FOR THE MANAGEMENT OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS: A SYSTEMATIC REVIEW (str. 255-255)

Marco Monticone, Matteo Pellegrini, Anita Groppi, Andrea Pibiri, Barbara Rocca, Federico Solla, Andrea Scribante
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF FUNCTIONAL URINARY DISORDERS IN CHILDREN (str. 257-257)

Nada Kyal, Hasnaa Boutalja, Ryme El Beloui, Taha Zineddine, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EARLY RISK STRATIFICATION AND TREATMENT OPTIMIZATION IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS: PRELIMINARY RESULTS FROM A CLINICAL IMPLEMENTATION (str. 258-258)

Maria Chiara Maccarone, Elena Barzizza, Paola Contessa, Gianluca Regazzo, Riccardo Ceccato, Luigi Salmaso, Stefano Masiero
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
GERIATRIC REHABILITATION AGAINST FRAILTY AND SARCOPENIA (str. 259-259)

Marija Markovski, Vesna Lazarovska, Biljana Shishkova, Irina Popdimitrova Mitrevska, Bozidar Blazevski, Nerhim Tufekcioski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
FEMORAL NEUROPATHY SECONDARY TO ILIOPSOAS HAEMATOMA: A CASE SERIES AND REHABILITATION OUTCOMES (str. 260-260)

Sofia Moreira, Sara Cabete Martins, Inês Morais, Maria João Sousa, André Ribeiro, Joana Machado Santos, Teresa Rodrigues
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
THE FUNCTIONAL EVALUATION OF THE LOWER LIMBS IN OBESE SUBJECTS: STUDY EXPERIMENTAL FOR THE PREVENTION OF TRAUMA (str. 261-261)

Maria Chiara Parisi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 26kb
FENICE PROTOCOL IN BREAST CANCER REHABILITATION: A CASE SERIES (str. 262-262)

Giulia Vita, Concetta Ljoka, Calogero Foti
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
CASE REPORT OF A CHILD WITH POIRIER-BIENVENU NEURODEVELOPMENTAL SYNDROME (str. 265-265)

Valentina Matijević, Abdelkarim Al-Jabiri, Marija Markota, Jelena Marunica Karšaj
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
OPTIMIZING UPPER LIMB FUNCTION IN CEREBRAL PALSY: A REVIEW OF EVIDENCE ON CONSTRAINTINDUCED MOVEMENT THERAPY (str. 266-266)

Inês Bernardo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
DYSTROPHIC EPIDERMOLYSIS BULLOSA IN ALGERIA: A CASE REPORT AND REHABILITATION APPROACH (str. 267-267)

Abdelghani Miliani, Labiba Fadel, Afaf Ballou, Mahmoud Dib, Mohammed Medaouar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
COULD THE PRESENCE OF CARDIAC ARRHYTHMIA HINDER PROPER HABILITATION? (str. 268-268)

Jelena Marunica Karšaj, Ana Giljanović, Valentina Matijević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
IDIOPATIC TOE WALKING IN CHILDREN – GUIDED SELF-REHABILITATION AS A NEW THERAPEUTIC APPROACH, CASE STUDY (str. 269-269)

Nicole Musilova, Rudolf Ditmar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
PECTUS EXCAVATUM AND OTHER THORACIC DEFORMATIES: WHAT TO DO?” (str. 270-270)

Fábio Fernandes Pinho, Marta Jacinta Lopes, Rita Cardoso Francisco, Ana Rita Pessoa, Catarina Afonso, Ines Camarinha, Pedro Soares Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
RECOGNIZING EARLY SIGNS OF FIBRODYSPLASIA OSSIFICANS PROGRESSIVA IN INFANCY: A CASE REPORT (str. 271-271)

Sofia Martins Azevedo, Ana Isabel Romeiro, Diana Oliveira, David Moura, Manuel Coutinho Fernandes, Filipe Mendes, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
SPASMUS NUTANS AND TORTICOLLIS: THE ROLE OF MULTIDISCIPLINARY EVALUATION IN EARLY CHILDHOOD DIAGNOSIS AND MANAGEMENT (str. 272-272)

Sofia Martins Azevedo, Ana Isabel Romeiro, Diana Oliveira, David Moura, Manuel Coutinho Fernandes, Filipe Mendes, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ASSESSMENT OF POSTERIOR TIBIAL NERVE STIMULATION EFFECTIVENESS IN PEDIATRIC OVERACTIVE BLADDER: A MOROCCAN STUDY (str. 273-273)

Ryme El Beloui, Nada Kyal, Hasnaa Boutalja, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EFFICACY OF ANKLE-FOOT ORTHOSES ON GAIT IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (str. 274-274)

Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
ASSISTIVE TECHNOLOGY AND PERCEIVED SAFETY AND AUTONOMY IN PEDIATRIC NEUROLOGICAL REHABILITATION: A DESCRIPTIVE STUDY (str. 275-275)

Pinelopi Vlotinou, Filomeni Armakola, Eleni Potamiti, Georgios Felekis, Zoi Dalivigka, Eleni Mantha, Foteini Papageorgiou, Anna Tsiakiri, Georgia Tsakni, Yiannis Koumpouros
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
WILLIAMS-BEUREN SYNDROME SHROUDED IN NEURODEVELOPMENTAL DELAY, SEVERE SCOLIOSIS, AND „COCKTAIL PARTY PERSONALITY“ (str. 276-276)

Jelena Marunica Karšaj, Kristina Žgela Talan, Valentina Matijević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
NUTRITIONAL POLYNEUROPATHY FOLLOWING BARIATRIC SURGERY: A COMPLICATION THAT CAN BE PREVENTED (str. 278-278)

Ali Al-Fadhly
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ELSBERG SYNDROME BY HERPES SIMPLEX 1 REACTIVATION: CASE REPORT (str. 279-279)

Beatriz Afonso, Ines Bernardo, Joao Diniz, Ana Ursula Martins
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
MEDICAL COMPLICATIONS DURING ACUTE INPATIENT TRAUMATIC BRAIN INJURY REHABILITATION - CROATIAN EXAMPLE (str. 280-280)

Valentina Blažinčić, Ivica Ščurić, Ivana Klepo, Ivan Dubroja, Duško Cerovec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
INPATIENT REHABILITATION OF TRAUMATIC BRAIN INJURY PATIENTS IN CROATIA-IS TIME RELEVANT? (str. 281-281)

Valentina Blažinčić, Ivica Ščurić, Ivana Klepo, Marija Jeršek, Ivan Dubroja, Duško Cerovec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE IMPACT OF TEMPERATURE SENSITIVITY ON THE STAY OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS IN A REHABILITATION INSTITUTION DURING A YEAR (str. 282-282)

Lana Bobic Lucic, Dunjica Frantal
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
IS THERE AN IMPACT OF RESISTANCE TRAINING ON THE PHYSICAL CONDITION OF INDIVIDUALS WITH MULTIPLE SCLEROSIS ? (str. 283-283)

Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Ryme El Beloui, Fatima Lmidmani, Abdellatif Elfatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ENHANCING POSTURAL CONTROL BY MULTICOMPONENT BALANCE EXERCISES AND FUNCTIONAL SOMATOSENSORY FOOT MOBILIZATION IN PATIENTS AFTER BRAIN TUMOR SURGERY (str. 284-284)

Maruša Brcar, Marko Brcar, Nika Černec, Nataša Kos
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
SPINAL MUSCULAR ATROPHY TYPE 4: A CASE REPORT (str. 285-285)

Mladenka Parlov, Dora Dujmović, Diana Vučina, Adela Arapović, Viktor Čulić, Nikola Parlov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
DIFFERENTIATING SPASTICITY-RELATED PAIN - A CASE REPORT OF HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIA (str. 286-286)

Manuel Fernandes, Filipe Mendes, Sofia Martins Azevedo, Ana Isabel Romeiro, Carlos Gama, Cláudia Dionísio Silva, José da Cunha Marques, Maria Inês Táboas, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
MODULATION OF MOTOR AND CEREBELLAR FUNCTION USING TMS AND TSMS IN SPINOCEREBELLAR ATAXIA TYPE 3: A CASE-BASED INSIGHT (str. 287-287)

Ana Margarida Fernandes, Ana Rita Aguiar, Clemente Almeida, Raquel Branco, João Sampaio
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
SEGMENTAL ZOSTER PARESIS PRESENTING WITH FOOT DROP: A RARE COMPLICATION OF HERPES ZOSTER (str. 288-288)

Ayşegül Garip Honamlıoğlu, Zahide Nur Tunca Yavuz, Serpil Savaş
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
REHABILITATION OF A PATIENT WITH PARAPLEGIA AFTER SPINAL CORD INJURY-CASE REPORT (str. 289-289)

Daniela Gechevska, Cvetanka Gjerakaroska Savevska, Biljana Mitrevska, Valentina Koevska, Erieta Nikolikj Dimitrova, Maja Manoleva, Marija Gocevska, Biljana Kalchovska, Teodora Jugova, Lidija Stojanoska Matjanoska, Ana Krsteska
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
REHABILITATION MANAGEMENT OF INTENSIVE CARE UNIT-ACQUIRED WEAKNESS (str. 290-290)

Milkica Glogovac Kosanović, Tatjana Bućma, Tanja Stanivuković, Igor Sladojević, Nedžama Begović-Špago
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
STRACHAN-SCOTT SYNDROME IN A MODERN CONTEXT: A CASE REPORT AND REHABILITATION PERSPECTIVE (str. 291-291)

Kaung Zaw Hein, Mohankumar Mariappan, Moe Myint, Gayathri Ruwanpura
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
BALANCE IMPAIRMENT AND QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS (str. 292-292)

Tadeja Hernja Rumpf, Eva Ferčec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
TARLOV’S CYST, CAUSE OF VESICO-SPHINCTER DISORDERS : INTEREST OF URODYNAMIC EXPLORATION : ABOUT TWO CASES (str. 293-293)

Abdelhakim Kabil, Rime Dades, Mouad Yazidi, Radia Sellami, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
MANAGEMENT OF LOWER URINARY TRACT (LUT) OF STROKE PATIENTS IN THE ACUTE AND SUBACUTE PHASE (str. 294-294)

Avgoustinos Kampas, Angeliki Paraschou, Raisa Stylidi, Christina Ziagka, Pagonntini Chatzidimitriou, Athanasios Tsivgoulis, Konstantina Petropoulou
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EFFECTS OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ON MULTIPLE SCLEROSIS FATIGUE, SENSORY DISTURBANCES, AND OPTIC NEURITIS: A CASE REPORT (str. 295-295)

Hana Hhalidi, Ziad Hawamdeh
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
THE USE OF POINT-OF-CARE KINEMATIC ANALYSIS IN THE TREATMENT OF FOCAL SPASTICITY (str. 296-296)

Rudolf Ditmar, Nicole Musilová, Marika Kolářová
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF PRESSURE ULCERS IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY IN SUBACUTE REHABILITATION (str. 297-297)

Natalija Lebedeva, Jekaterina Krasovska, Emilija Reimane, Dace Stirane
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION OF A PATIENT WITH HEREDITARY SENSORIMOTOR POLYNEUROPATHY CHARCOT-MARIE-TOOTH TYPE 1A - CASE REPORT (str. 298-298)

Ana Krsteska, Biljana Kalchovska-Ivanovska, Valentina Koevska, Biljana Mitrevska, Teodora Jugova, Maja Manoleva, Marija Gocevska, Cvetanka Gjerakaroska-Savevska, Daniela Gechevska, Lidija Stojanoska-Matjanoska, Erieta Nikolikj-Dimitrova
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
RELATIONSHIP BETWEEN PEAK COUGH FLOW AND IMMEDIATE EFFECT OF ONE-WAY SPEAKING VALVE PLACEMENT ON DYSPHAGIA (str. 299-299)

Jong Hwa Lee, Seong Uk Hwang
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EARLY VFSS IN ACUTE STROKE PATIENTS WITH DYSPHAGIA (str. 300-300)

Jong Hwa Lee, Seong Uk Hwang
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
REHABILITATION OF FUNCTIONAL MOTOR DISORDERS: A LITERATURE REVIEW (str. 301-301)

Diogo Marques, Pedro Rocha, Francisco Moreira, João Pedro Matos, Daniano Caires, Fabiana Rodrigues, Pedro Diogo Silva, Joana Macedo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
BRACHIAL PLEXUS INJURY OUTCOME FOLLOWING REHABILITATION AND NEUROLYSIS (str. 302-302)

Jelena Marunica Karšaj, Ivan Anzulović, Tatjana Nikolić, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
IATROGENIC INJURY IN HAEMORRHAGIC STROKE – A RARE COMPLICATION (str. 303-303)

Inês Morais, Ana Borges, Andreia Morgado, Maria João Sousa, Carolina Paiva, Nuno Madureira, Sofia Moreira, Ana Lourenço, Paula Amorim, Inês Lucas
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING POLYNEUROPATHY WITH ATYPICAL PRESENTATION – A PARANEOPLASTIC SYNDROME? (str. 304-304)

Inês Morais, Ana Borges, Andreia Morgado, Sara Martins, Carolina Paiva, José Eduardo Sousa, Maria João Sousa, Nuno Madureira, Sofia Moreira, João Constantino
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
BRIDGING DISCIPLINES TO RESTORE LIVES: A CASE OF INTERDISCIPLINARY NEURO-REHABILITATION IN HYPOXIC BRAIN INJURY (str. 305-305)

Asmaa Mahmoud Moustafa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
AID2GAIT - REAL-TIME BIOFEEDBACK FOR MONITORING ROBOTIC ASSISTED GAIT TRAINING IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY: A PRELIMINARY STUDY (str. 306-306)

Alice Cichelli, Teresa Paolucci, Francesco Romano, Giovanni Morone, David Perpetuini, Irene Ciancarelli, Marta Di Nicola, Francesca Gimigliano, Arcangelo Merla, Emanuele Francesco Russo, Maria Teresa Gatta, Antimo Moretti, Daniela Cardone
Sažetak sa skupa

engleski pdf 32kb
SPASTICITY PREDICTIVE FACTORS OF INPATIENTS WITH STROKE DIAGNOSIS DURING THEIR HOSPITALIZATION IN A REHABILITATION CLINIC (str. 307-307)

Angeliki Paraschou, Avgoustinos Kampas, Raisa Stylidi, Christina Ziagka, Dimitris Pikridas, Athanasios Tsivgoulis, Konstantina Petropoulou
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
LOWER URINARY TRACT MANAGEMENT PROTOCOLL OF PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY. THE CONTRIBUTION OF THE NURSING STAFF (str. 308-308)

Angeliki Paraschou, Avgoustinos Kampas, Raisa Stylidi, Christina Ziagka, Asimina Griva, Vasiliki Mani, Athanasios Tsivgoulis, Konstantina Petropoulou
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
A RARE CASE OF PARSONAGE-TURNER SYNDROME INVOLVING ONLY THE RADIAL NERVE (str. 309-309)

Carolina Pereira e Carvalho, Mafalda Guimarães, Goreti Nadais, André Cruz, Luís Braz, Andreia Costa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
PERIPHERAL FACIAL PALSY AND BOTULINUM TOXIN: FIVE YEARS OF CLINICAL EXPERIENCE IN A HOSPITALBASED REHABILITATION SETTING (str. 310-310)

Ana Isabel Romeiro, Joana Ramalho, Ana Sofia Azevedo, Manuel Coutinho Fernandes, Filipe Mendes, Diana Rocha Oliveira, David Moura, Maria Inês Táboas, Pedro Cubelo Pereira, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
SUBACUTE COMBINED DEGENERATION: FUNCTIONAL OUTCOMES OF TWO PATIENTS FOLLOWING STRUCTURED, MULTISTAGE REHABILITATION (str. 311-311)

Ana Isabel Romeiro, Joana Ramalho, Ana Sofia Azevedo, Manuel Coutinho Fernandes, Filipe Mendes, Diana Rocha Oliveira, David Moura, Vitor Costa Pereira, Pedro Cubelo Pereira, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
CLINICAL IDENTIFICATION OF PATIENTS WITH COVERT AWARENESS (str. 312-312)

Maria Julieta Russo, María de la Paz Sampayo, Yanina Gambero, Mariano Maiarú, Hernán Pavón
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
NEUROPLASTICITY AND MOTOR RELEARNING IN REHABILITATION FOLLOWING NERVE TRANSFER SURGERY: A CLINICAL CASE REPORT (str. 313-313)

Claudia Sofia Correia, Afonso Schönenberger Braz, João Filipe Tocha, Xavier Melo, Frederico Moeda, Humberto Lemos, Pedro Xavier Faria, Nuno Tomás, Miguel Rovisco Andrade
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE ANALGESIC EFFECT OF ELECTROTHERAPY IN PATIENTS WITH DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY (str. 314-314)

Ana Spasovska, Valentina Koevska, Besarta Jonuzi Ibraimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
IMPROVING BALANCE IN DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY THROUGH STABILOMETRIC PLATFORM REHABILITATION – A CASE REPORT (str. 315-315)

Diana Maria Stanciu, Oana Georgiana Cernea, Cosmina Diaconu, Mihaela Stanciu, Florina Ligia Popa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
BALANCE EXERCISE FOR PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE (str. 316-316)

Matea Stiperski Matoc, Katarina Doko Šarić, Josip Ljoka, Jan Aksentijević, Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
INTERVAL TRAINING IN PATIENTS WITH PARKINSONS DISEASE (str. 317-317)

Teodora Talić, Olivera Pilipović Spasojević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE ASSOCIATION OF BRAIN-DERIVED NEUROTROPIC FACTOR VAL66MET POLYMORPHISM WITH STROKE OUTCOMES: A CROSS-SECTIONAL STUDY (str. 318-318)

Eduard Tiozzo, Kerstin Yu, Gary Farkas, Joslyn Gober, Tatjana Rundek, Sebastian Koch
Sažetak sa skupa

engleski pdf 33kb
A RARE CASE OF BOTULISM AFTER HOMEMADE SAUSAGE INGESTION: INITIAL MISDIAGNOSIS AND ITS LONG-TERM FUNCTIONAL OUTCOME (str. 319-319)

Catarina Vasconcelos Fonseca, Sara Lima, Marta Gil, Mariana Soutinho, Michel Mendes, Maria João Cotter
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
THE SILENT POISON: CHRONIC MERCURY TOXICITY MASQUERADING AS NEURODEGENERATIVE DISEASE (str. 320-320)

Ana Vrbanović, Antonela Tomić, Nino Zahirović, Viviana Avancini-Dobrović, Tea Schnurrer-Luke Vrbanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
A META-ANALYSIS OF THE REHABILITATION EFFECTS OF EMGBFT COMBINED WITH MT ON LOWER LIMB FUNCTION AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN PATIENTS AFTER STROKE (str. 321-321)

Shunhao Feng, Hao Guo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
UNMASKING RESPIRATORY MUSCLE WEAKNESS DURING EFFORT IN MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 1 (str. 323-323)

Jan Aksentijević, Josip Ljoka, Katarina Doko Šarić, Matea Stiperski Matoc, Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
THE ROLE OF CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING IN OSTEOARTHRITIS REHABILITATION: EMPHASIS ON BODY MASS REDUCTION (str. 324-324)

Katarina Doko Šarić, Jan Aksentijević, Matea Stiperski Matoc, Josip Ljoka, Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
COMPREHENSIVE NURSING OF ECMO ASSISTED FLOW DYNAMICS MONITORING UNDER EVIDENCEBASED NURSING PRACTICE (str. 325-325)

Lu Hong
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
HOW TO INDIVIDUALIZE AEROBIC TRAINING IN STROKE PATIENTS? (str. 326-326)

Matea Stiperski Matoc, Josip Ljoka, Katarina Doko Šarić, Jan Aksentijević, Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ASSESSING AWARENESS AND MANAGEMENT OF PATIENTS WITH OBESITY AMONG PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION PHYSICIANS IN SPAIN: A PIONEER SURVEY STUDY (str. 327-327)

Marta Supervia Pola, Leticia Salcines Rueda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
STUDY OF THE PREVALENCE AND CHANGES IN COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS ENROLLED IN A CARDIAC REHABILITATION PROGRAM (str. 328-328)

Marta Supervía Pola, Carlos Pedreira Martín, Gustavo Arrieta Bartolomé, Olga Arroyo Riaño
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE ROLE OF NUTRITION AND DIETARY SUPPLEMENTS IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF MALNUTITION IN PATIENTIS WITH COPD (str. 329-329)

Sanja Vujević, Drinka Stevandić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
CLINICAL EFFECTS OF AN INTEGRATIVE CHINESEWESTERN MEDICINE APPROACH BASED ON THE “LUNG-KIDNEY CO-TREATMENT” PRINCIPLE ON INFLAMMATORY STATUS AND PULMONARY FUNCTION RECOVERY IN PATIENTS WITH AECOPD (str. 330-330)

Zhensheng Xie
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
FROM SENSORY DISTURBANCE TO DIAGNOSIS: A CASE OF DEJERINE-ROUSSY SYNDROME AFTER THALAMIC STROKE (str. 332-332)

Catarina Afonso, Inês Camarinha, Marta Lopes, Ana Rita Pessoa, Fábio Pinho, Diogo Ribeiro Martins
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
WHOLE BODY CRYOSTIMULATION IN REHABILITATION. WHAT IS THE EVIDENCE ? (str. 333-333)

Paolo Capodaglio
Sažetak sa skupa

engleski pdf 26kb
HYDRODISSECTION OF THE MEDIAN NERVE AFTER COMMINUTED TRAUMA OF THE HAND USING PRP – A CASE STUDY (str. 334-334)

Rudolf Ditmar, Veronika Dobrá
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
MACHINE BASED TRUNK MUSCLE STRENGTHENING IN THE PREVENTION OF LOW BACK PAIN IN ACTIVE NURSES AGED 45+: RESULTS OF A FEASIBILITY RANDOMIZED CONTROLLED STUDY (str. 335-335)

Gerold Ebenbichler, Nicolett Kainz, Peter Merschdorf, Mariama Mauri, Galateja Jordakieva, Franz König, Jasminca Godnic-Cvar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
SEX-BASED DISPARITIES IN POSTOPERATIVE PAIN AND REHABILITATION EFFICIENCY AFTER ELBOW ARTHROLYSIS: INSIGHTS FROM A MOROCCAN RETROSPECTIVE COHORT (str. 336-336)

Douae El Ouzzani, Kawtar Mansag, Radia Sellami, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
UNMASKING A CHRONIC LOW BACK PAIN: THE HIDDEN ROLE OF COPEMAN’S NODULES AND TARGETED THERAPY (str. 337-337)

Ana Margarida Fernandes, Ana Rita Aguiar, Clemente Almeida, Raquel Branco, João Sampaio
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
TERAPEUTICAL BENEFIT OF HIGH-INTENSITY LASER IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS - A RANDOMIZED COMPARATIVE SINGLE-BLIND STUDY (str. 338-338)

Valentina Koevska, Biljana Mitrevska, Biljana Kalcovska, Erieta Nicolic-Dimitrova, Cvetanka Gjerakaroska-Savevska, Marija Gocevska Gocevska, Maja Manoleva, Daniela Gecevska, Ana Krstevska, Teodora Jugova
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EFFICACY OF LOW-FREQUENCY WHOLE-BODY ELECTROMYOSTIMULATION IN NONSPECIFIC CHRONIC BACK PAIN: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS (str. 339-339)

Karl Lorenz Konrad, Patrick Sadoghi, Jana Konrad, Erik Cattrysse, Jean-Pierre Baeyens, Bernd Wegener
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
EFFECT OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY ON DIFFERENT SITES ON PLANTAR FASCIITIS (str. 340-340)

Jong Hwa Lee, Seong Uk Hwang
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
THE IMPORTANCE OF A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN MANAGING COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME (CRPS) – CASE REPORT (str. 341-341)

Josip Ljoka, Jan Aksentijević, Matea Stiperski Matoc, Katarina Doko Šarić, Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
TRANSCUTANEOUS STIMULATION IN THE TREATMENT OF OVERACTIVE BLADDER ABOUT A CASE (str. 342-342)

Dalal Radjaa Miloudi, Sara Zouaoui, Mohamed Kehli
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EFFECTS OF ECCENTRIC EXERCISE ACCOMPANY WITH AND WITHOUT DRY NEEDLING IN PATIENTS WITH CHRONIC ROTATOR CUFF TENDINOPATHY (str. 343-343)

Shiva Pourshafie
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
POSTERIOR ANKLE IMPINGEMENT SYNDROME: EFFECT OF CONSERVATIVE MANAGEMENT (str. 344-344)

Mouad Yazidi, Rime Dades, Abdelhakim Kabil, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
IMPACT OF NEUROREHABILITATION NURSING COMBINED WITH PHARMACOLOGICAL SEQUENTIAL THERAPY ON PAIN SENSITIZATION STATUS IN PATIENTS WITH NEUROPATHIC PAIN: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL (str. 345-345)

Mei Yu
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
COMPREHENSIVE TREATMENT APPROACH OF NEUROPATHIC PAIN IN PATIENT WITH FEMORAL NERVE NEUROTMESIS (str. 346-346)

Nino Zahirović, Viviana Avancini-Dobrović, Vlasta Orlić Karbić, Tea Schnurrer Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
INTERDISCIPLINARY TREATMENT OF CHRONIC LOW BACK PAIN DUE TO LUMBAR DISC EXTRUSION WITH RADIOFREQUENCY ABLATION OF THE L5/S1 DISC (str. 347-347)

Nino Zahirović, Ivan Radoš, Vlasta Orlić Karbić, Mia Prebeg, Viviana Avancini-Dobrović, Tea Schnurrer Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
OLECRANON STRESS FRACTURES: EPIDEMIOLOGY, CLASSIFICATION, AND CURRENT MANAGEMENT (str. 349-349)

Ana Catarina Borges, Inês Morais, Andreia Morgado, Sara Martins, Carolina Paiva, Maria João Sousa, José Eduardo Sousa, Álvaro Vicente Brandão, Filipe Carvalho
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
PERSISTENT SHOULDER PAIN IN A RECREATIONAL CLIMBER: A SYMPTOMATIC BUFORD COMPLEX (str. 350-350)

Diana Serra, Rita Almeida, Mafalda Guimarães, João Castro
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ULTRASOUND FINDINGS IN THE DIAGNOSIS OF EXERCISE-INDUCED RHABDOMYOLYSIS - A CASE REPORT (str. 351-351)

Maria Joao Sousa, Sara Martins, Diana Serra, Carolina Paiva, José Eduardo Sousa, Nuno Madureira, Sofia Moreira, Ines Morais, André Ribeiro, João Paulo Castro
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
EFFICIENCY OF THE ROBOTIC SYSTEM WITH DYNAMIC BODY WEIGHT SUPPORT IN THE REHABILITATION OF A COMPLICATED BIMALLEOLAR ANKLE FRACTURE - CASE REPORT (str. 353-353)

Oana Georgiana Cernea, Diana Maria Stanciu, Cosmina Diaconu, Mihaela Stanciu, Florina Ligia Popa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ATYPICAL FEMUR FRACTURE REHABILITATION - CASE REPORT (str. 354-354)

Aida Čengić, Sumeja Selimbegović, Neira Serhatlija
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
MULTIDISCIPLINARY REHABILITATION APPROACH FOLLOWING PALMAR THIRD-DEGREE BURN WITH SYNDACTYLY: A CASE REPORT (str. 355-355)

Carolina Dias da Silva, João Carvalho, Renato Nunes
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE IMPORTANCE OF POSTOPERATIVE REHABILITATION IN FUNCTIONAL RECOVERY IN TOTAL ELBOW ARTHROPLASTY DUE TO SUPRAINTERCONDYLAR FRACTURE OF THE HUMERUS (str. 356-356)

Ana Isabel Romeiro, Cláudia Silva, José Marques, Filipe Mendes, Manuel Fernandes, Ana Azevedo, Jorge Moreira, Catarina Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
TIBIA FRACTURE AFTER TIBIAL CORTEX TRANSVERSE TRANSPORT (TTT) SURGERY: A CASE REPORT (str. 357-357)

Jongmoon Kim
Sažetak sa skupa

engleski pdf 26kb
REHABILITATION OF ACHILLIS TENDON AFTER SURGICAL MANAGEMENT WITH ALLOGRAFT DONOR TENDON TRANSFER – CASE REPORT (str. 358-358)

Maja Manoleva, Elena Spasevski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
INFLUENCE OF AGE AND TYPE OF OPERATION ON OUTCOMES AND EXPECTATIONS AFTER ORTHOPEDIC SURGERIES (str. 359-359)

Dejan Miščević, Dinko Kolarić, Ana Kolarić, Dajana Lukić Demeter, Ana Marija Čurlić, Luka Slivar, Domagoj Sirovec, Ana Marija Šepl Plentaj, Marta Čivljak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
SUPERIOR GLUTEAL NERVE INJURY AFTER TOTAL HIP ARTHROPLASTY, A CASE REPORT (str. 360-360)

Vinicius Oliveira, Florbela Abreu, João Pimenta, João Castelhano, Inês Cabral, Bruno Mendes
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
SLIPPING RIB SYNDROME – CASE REPORT (str. 362-362)

Diana Balen, Ružica Brešić Paunović, Štefanija Opalin, Tomislav Nemčić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
COMPRESSIVE MONONEUROPATHY OF ULNAR NERVE IN THE CUBITAL CANAL CAUSED BY OSSIFICATION – A CASE REPORT (str. 363-363)

Gordana Cesarec, Valentina Blažinčić, Ivana Kern
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
FROM SKIN TO NERVES: A REVIEW OF SUDOSCAN IN POLYNEUROPATHY DETECTION (str. 364-364)

Ana Catarina Borges, Inês Morais, Andreia Morgado, Sara Martins, Carolina Paiva, Maria João Sousa, Nuno Madureira, André Ribeiro, Filipe Carvalho
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT BURSITIS: A RARE BUT TREATABLE CAUSE OF KNEE PAIN UNMASKED BY ULTRASOUND (str. 366-366)

Inês Camarinha
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
WHEN THE BODY SAYS ‘STOP!’: ISCHIOPUBIC RAMUS STRESS FRACTURE IN A RUNNER (str. 367-367)

Adriana Correia, Ines Camarinha, Catarina Afonso, Ana Rita Pessoa, Fábio Pinho, Diogo Rodrigues
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
APPROACH TO MEDIAL COMPARTMENT KNEE PAIN - A CASE SERIES AND RETROSPECTIVE STUDY (str. 368-368)

Adriana Correia, Fábio Pinho, Ines Camarinha, Ana Rita Pessoa, Diogo Rodrigues
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
FLOATING SHOULDER WITH BRACHIAL PLEXUS INJURY: A COMPLEX CASE OF NEUROMUSCULOSKELETAL IMPAIRMENT (str. 369-369)

João Diniz, Rui Sousa, Gonçalo Pires, Inês Cunha
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
RECURRENT ANKLE SPRAINS IN THE VISUALLY IMPAIRED: HIDDEN IMPACT ON POSTURAL CONTROL (str. 370-370)

Jihad El Achkoura, Khaoula Rsaissi, Papa Lo Ndiouga, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
CLINICAL AND ULTRASONOGRAPHIC EVALUATION OF HIGH-POWER PAIN THRESHOLD ULTRASOUND AND LOWLEVEL LASER THERAPY IN MYOFASCIAL PAIN SYNDROME (str. 371-371)

Ozlem Erol Durgun, Zeliha Unlu, Sebnem Orguc, Fatih Duzgun
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
CLINICAL OUTCOMES OF PLATELET-RICH PLASMA IN SACROILIAC JOINT DYSFUNCTION: A CASE SERIES (str. 372-372)

Sofia Flores, Rui Peres, Ricardo Nunes, Paulo Tomaz, Afonso Couto, Afonso Pereira, Catarina Peixoto, Nuno Silva, Ana Filipa Neves, André Ladeira
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE EFFECTS OF TECAR THERAPY ON PAIN, DISEASE ACTIVITY, RANGE OF MOTION AND FUNCTION IN PATIENTS WITH AXIAL SPONDYLOARTHRITIS (str. 373-373)

Simeon Grazio, Ana Giljanović, Hana Skala Kavanagh, Frene Grubišić, Sonja Muraja, Branko Markulinčić, Ines Doko Vajdić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 31kb
THE ROLE OF BOTULINUM TOXIN IN THE TREATMENT OF NOTALGIA PARESTHETICA - CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW (str. 374-374)

Miguel Guimarães, Ana Gonçalves, Tiago Ribeiro, José Luís Carvalho
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
THE USE OF THERAPEUTIC ULTRASOUND FOR LIQUIFYING PAINFUL MUSCOLOSKELETAL CYST BEFORE ULTRASOUND-GUIDED INTERVENTION: A CASE STUDY (str. 375-375)

Miroslav Haltmar, Rudolf Ditmar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
REHABILITATION IN A PATIENT AFTER KNEE ARTHROSCOPY DUE TO PATELLAR INSTABILITY - CASE REPORT (str. 376-376)

Teodora Jugova, Ana Krsteska, Daniela Gechevska, Maja Manoleva, Marija Gocevska, Lidija Stojanoska- Matjanoska, Cvetanka Gjerakaroska Savevska, Valentina Koevska, Biljana Kalchovska, Biljana Mitrevska, Erieta Nikolikj- Dimitrova
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
REHABILITATION TREATMENT OF FLACCID PARALYTIC FOOT DROP FOLLOWING A SEVERE KNEE SPRAIN: ABOUT ONE CASE (str. 377-377)

Abdelhakim Kabil, Mouad Yazidi, Rime Dades, Oumaima Boulenouar, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
HUBER PROPRIOCEPTIVE TRAINING AND ALPHALIPOIC ACID: A NEW APPROACH IN OPTIMIZING NERVE FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN (str. 378-378)

Aldijana Kadric, Edina Tanovic, Damir Celik, Dzevad Vrabac, Ena Gogic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
REDUCING PAIN AND IMPROVING FUNCTIONAL ABILITY AND QUALITY OF LIFE WITH APPLICATION OF RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS (str. 379-379)

Biljana Kalchovska, Marija Gocevska, Maja Manoleva, Valentina Koevska, Biljana Mitrevska, Cvetanka Gerakaroska-Savevska, Daniela Gechevska, Ana Krsteska, Erieta Nikolikj-Dimitrova, Teodora Jugova
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
ASSOCIATION BETWEEN CIGARETTE SMOKING AND FRAGILE HIP FRACTURE IN BOSNIAN POSTMENOPAUSAL WOMEN (str. 380-380)

Amila Kapetanovic, Gordan Bajic
Sažetak sa skupa

engleski pdf 37kb
CLINICAL PERFORMANCE OF ULTRASOUND SHEARWAVE ELASTOGRAPHY IN CARPAL TUNNEL SYNDROME (str. 381-381)

Jaemin Kim
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
BALNEOTHERAPY COMPARED TO ADDITIONAL THERMOTHERAPY IN THE TREATMENT OF CHRONIC NONSPECIFIC LOW BACK PAIN (str. 382-382)

Dinko Kolarić, Ana Kolarić, Dejan Miščević, Ana Marija Čurlić, Dajana Lukić Demeter, Luka Slivar, Domagoj Sirovec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
FACTORS ASSOCIATED WITH FUNCTIONAL OUTCOME, LENGTH OF STAY, AND DISCHARGE DESTINATION IN PATIENTS WITH LOWER LIMB LOSS (str. 383-383)

Manoa Kouassi, Doriane Pelzer, Jean-François Kaux
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
HETEROTOPIC OSSIFICATION AFTER CRYPTOCOCCAL MENINGITIS IN A DIALYSIS-DEPENDENT PATIENT: A CASE OF ELBOW CONTRACTURE (str. 384-384)

Nadica Laktašić Žerjavić, Nataša Kalebota, Vanja Dekleva, Kristina Kovač Durmiš, Iva Žagar, Helena Kolar Mitrović, Duje Birkić, Porin Perić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
EFFECTS OF GROUP-BASED VS HOME-BASED EXERCISE PROGRAMMES IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS (str. 385-385)

Sofia Lopes, Paula Santos, Cristina Mesquita
Sažetak sa skupa

engleski pdf 38kb
IMPROVEMENTS IN GAIT BIOMECHANICS AFTER AN AQUATIC EXERCISE PROGRAM IN A HEALTH RESORT SETTING: A CASE STUDY OF KNEE OSTEOARTHRITIS (str. 386-386)

Maria Chiara Maccarone, Paola Contessa, Gianluca Regazzo, Stefano Masiero
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
SHOULDER TENDINOPATHY INDUCED BY STATINS: SYSTEMATIC REVIEW AND CASE REPORT (str. 387-387)

Nicola Manocchio, Carmelo Pirri, Andrea Sorbino, Laura Giordani, Giulia Vita, Concetta Ljoka, Calogero Foti
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
THE EFFECT OF CONVENTIONAL PHYSICAL THERAPY IN REDUCING PAIN IN PATIENTS WITH CALCIFIC ROTATOR CUFF TENDINITIS OF THE SHOULDER (str. 388-388)

Maja Manoleva, Erieta Nikolic Dimitrova, Biljana Mitrevska, Valentina Koevska, Marija Gocevska, Cvetanka Gjerakaroska Savevska, Biljana Kalcovska, Daniela Gechevska, Liljana Malinovska Nikolovska
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
ACUTE CALCIFIC TENDINITIS OF THE SHOULDER: WHEN CALCIUM DECIDES TO MIMIC SEPTIC ARTHRITIS (str. 389-389)

Diogo Marques, Pedro Rocha, Francisco Moreira, João Pedro Matos, Daniano Caires, Fabiana Rodrigues, Pedro Diogo Silva, Joana Macedo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
A CASE OF MISDIAGNOSED ACUTE GLUTEUS MEDIUS AND MINIMUS TEARS WITH SUBSEQUENT COMPLICATIONS (str. 390-390)

Jasmina Milovanović-Arsić, Slađana Marković, Vedrana Milić-Rašić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
NON-OPERATIVE TREATMENT AS AN OPTION IN CASE OF COMPLETE RUPTURE OF THE RADIAL COLLATERAL LIGAMENT OF THE THUMB (str. 391-391)

Damir Mišura, Marcela Romić, Iva Sesar-Cirković, Sanda Dubravčić-Šimunjak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EFFECTS OF INTRA-ARTICULAR BOTULINUM TOXIN INJECTION FOR THE MANAGEMENT OF OSTEOARTHRITIC KNEE PAIN – A LITERATURE REVIEW AND STATE OF THE ART (str. 392-392)

Inês Morais, Ana Borges, Andreia Morgado, Sara Martins, Maria João Sousa, Sofia Moreira, André Ribeiro, João Constantino
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
EFFICACY OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION (TENS) IN KNEE OSTEOARTHRITIS: A META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS (str. 393-393)

Andreea-Daniela Pălăștea
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
ULTRASOUND-GUIDED MULTIMODAL TREATMENT FOR PATELLAR TENDINOPATHY: A PERSONALIZED THREE-STEP INTERVENTIONAL APPROACH (str. 394-394)

Arianna Pesaresi, Danilo Gallo, Vincenzo Ricci
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
FUNCTIONAL INSTABILITY IN PATIENTS AFFECTED BY COLLAGENOPATHIES WITH ARTICULAR HYPERLAXITY (str. 395-395)

Daniela Platano, Giuseppina Mariagrazia Farella, Luca Sangiorgi, Lisa Berti
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
EFFICIENCY OF REHABILITATIVE INTERVENTIONS BASED ON TREATMENT OUTCOME MEASURES (str. 396-396)

Marija Pletikosić, Tonko Vlak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
SUICIDAL FRACTURE: A CLINICAL CASE OF NEUROLOGICAL INJURY TO THE SACRAL PLEXUS (str. 397-397)

Beatriz Afonso, João Rego Diniz, Ines Rocha Bernardo, Joana Reis
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
EVALUATION OF POSTURAL BALANCE IN PATIENTS UNDERGOING TOTAL HIP ARTHROPLASTY USING THE TIMED UP AND GO TEST (TUG) (str. 398-398)

Ryme El Beloui, Nada Kyal, Hasnaa Boutalja, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ISOKINETIC EVALUATION OF SHOULDER MUSCLE DEFICITS IN REPETITIVE STRAIN INJURY AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL PERFORMANCE (str. 399-399)

Ryme El Beloui, Nada Kyal, Hasnaa Boutalja, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
EVALUATION OF THE SATISFACTION OF OLDER ADULTS WITH A KNEE ARTHROPLASTY AFTER A GROUP EXERCISE PROGRAMME (str. 400-400)

Alexandre Silva, Catarina Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
FEMORAL FRACTURE DURING DENOSUMAB THERAPY IN A PATIENT WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS AND RHEUMATOID ARTHRITIS: A CASE REPORT (str. 401-401)

Adelmo Šegota, Davor Štefanac, Emanuela Lacmanović, Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
INTRAOSSEOUS AND INTRA-ARTICULAR INFILTRATION OF PLATELET-RICH PLASMA FOR SEVERE KNEE OSTEOARTHRITIS: CASE REPORT (str. 402-402)

Paulo Tomaz, André Ladeira, Nuno Silva, Catarina Peixoto, Rui Peres, Ricardo Nunes, Sofia Flores, Afonso Couto, Afonso Pereira
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
KIN DEPIGMENTATION AND SOFT TISSUE ATROPHY AFTER TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJECTION (str. 403-403)

Marta Vukorepa, Dragica Vrabec-Matković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
POSTURAL BALANCE ASSESSMENT BEFORE AND AFTER UNILATERAL TOTAL HIP ARTHROPLASTY (str. 404-404)

Mouad Yazidi, Abdelhakim Kabil, Rime Dades, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
BLOOD FLOW RESTRICTION (BFR) EXERCISE FOR SARCOPENIA: A CASE SERIES (str. 405-405)

Joon Shik Yoon, Seok Kang, Ji Ae Kim, Si Hyeon Oh, Geum Ju Yoon, Eun Ae Koh
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
EPIDEMIOLOGICAL SURVEY ON THE MAIN MUSCULOSKELETAL DISORDERS RELATED TO THE USE OF CHORD INSTRUMENTS IN PROFESSIONAL MUSICIANS (str. 406-406)

Marko Zecevic, Calogero Foti, Concetta Ljoka, Nicola Manocchio, Laura Giordani
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
PREHABILITATION IN CANCER PATIENTS: CURRENT EVIDENCE ON FUNCTIONAL AND PSYCHOLOGICAL OUTCOMES (str. 408-408)

Ines Bernardo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
A TANGLED WEB: AXILLARY WEB SYNDROME AND EXTENSOR POLLICIS LONGUS TENDON INJURY —A RARE DUAL COMPLICATION CHALLENGING RECOVERY (str. 409-409)

Carolina Dias da Silva, João Carvalho, Sofia Amorim, Renato Nunes
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
USEFULNESS OF THE SINS SCORE IN THE PHYSICAL THERAPY MANAGEMENT OF AN ONCOLOGY PATIENT: A CLINICAL CASE REPORT (str. 410-410)

Valerio Massimo Magro, Andrea Sorbino, Nicola Manocchio, Concetta Ljoka, Calogero i Fot
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
RISK FACTOR IDENTIFICATION AS A KEY STRATEGY IN LYMPHEDEMA PREVENTION AND TREATMENT IN PATIENTS AFTER CANCER TREATMENT (str. 411-411)

Ana Poljičanin, Ivan Vlak, Ivan Lasić, Nera Cvitanić Bilandžić, Marta Pavlović, Ivana Klarić Kukuz, Jure Aljinović, Blaž Barun
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
HAND MYXOFIBROSSARCOMA AND THE IMPORTANCE OF THUMB OPPOSITION (str. 412-412)

Maria Joao Sousa, Mário Vaz, Sara Martins, Carolina Paiva, José Eduardo Sousa, Nuno Madureira, Ines Morais, Pedro Cantista
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
ANALYZING UROFLOWMETRY OUTCOMES FOR PATIENT AFTER RADIATION THERAPY FOR PROSTATE CANCER (str. 414-414)

Mouad Yazidi, Abdelhakim Kabil, Rime Dades, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Nada Kyal, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
CHALLENGES IN THE REHABILITATION OF SPINAL SERONEGATIVE RHEUMATOID ARTHRITIS IN NON SPINAL SPECIALIST UNIT: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH (str. 416-416)

Ali Al-Fadhly
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
OSTEONECROSIS OF THE KNEE AFTER PARENTERAL CORTICOSTEROID APPLICATION AND INTRAARTICULAR HYALURONIC ACID INJECTION (str. 417-417)

Diana Balen, Marija Cetinić, Tomislav Nemčić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
BOTULINUM TOXIN INJECTION IN CROCODILE TEARS SYNDROME: WHAT DO WE DO AND WHAT WE KNOW? (str. 418-418)

Manuel Coutinho Fernandes, Filipe Mendes, Sofia Martins Azevedo, Ana Isabel Romeiro, Carlos Gama, Cláudia Dionísio Silva, José da Cunha Marques, Maria Inês Táboas, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
GENDER DIFFERENCES IN PHYSICAL ACTIVITY HABITS AMONG PHYSIOTHERAPY STUDENTS (str. 419-419)

Dinko Kolarić, Ana Kolarić, Luka Slivar, Domagoj Sirovec, Dajana Lukić Demeter, Dejan Miščević, Ana Marija Čurlić, Tea Medak, Tanja Kovač
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
CAREGIVER BURDEN AND PSYCHOLOGICAL IMPACT OF NOCTURNAL ENURESIS (str. 420-420)

Nada Kyal, Ryme El Beloui, Hasnaa Boutalja, Sara Hadir, Fatima Lmidmani, Abdellatif El Fatimi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
BALANCING REHABILITATION AND AUTOIMMUNITY: ULCERATIVE COLITIS EXACERBATION LINKED TO NSAID USE IN PHYSIOTHERAPY (str. 421-421)

Filipe Mendes, Anastasiya Stadnyk, Manuel Coutinho Fernandes, Ana Isabel Romeiro, Sofia Azevedo, Carlos Miranda, Claudia Dionisio, Jose Marques, Patricia Cunha, Joana Silva, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
INFLUENCE OF OCCUPATIONAL GYMNASTICS ON MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS AND QUALITY OF LIFE IN WORKERS AT A FOAM COMPANY (str. 422-422)

Cristina Mesquita, Ana Costa, Paula Santos, Sofia Lopes
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
SPA-BASED REHABILITATION FOR LONG COVID SYNDROME: A PROSPECTIVE STUDY ON FUNCTIONAL AND PSYCHOSOCIAL OUTCOMES IN PREVIOUSLY HOSPITALIZED AND NON-HOSPITALIZED PATIENTS (str. 423-423)

Maria Chiara Maccarone, Stefano Masiero, Gianluca Regazzo, Paola Contessa, Anna Scanu
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
ASSOCIATION BETWEEN BECK DEPRESSION INVENTORY-II SCORE AND CONFIRMATORY ANSWERS OF THE ROLAND MORRIS DISABILITY QUESTIONNAIRE IN THE SAMPLE OF CHRONIC NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN PATIENTS (str. 424-424)

Jelena Marunica Karšaj, Juraj Jug, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
OSTEOANABOLIC TREATMENT AFTER MULTIPLE PROXIMAL HUMERAL FRACTURES AND VERTEBRAL FRACTURES IN POSTMENOPAUSAL WOMAN (str. 425-425)

Jelena Marunica Karšaj, Dubravka Sajković, Tatjana Nikolić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
DIFFERENCE IN OPINIONS ON THE NEED FOR THE MEDITERRANEAN DIET AMONG PHYSIOTHERAPY STUDENTS BASED ON THEIR PLACE OF RESIDENCE (str. 426-426)

Dejan Miscevic, Dinko Kolarić, Ana Kolarić, Luka Slivar, Domagoj Sirovec, Ana Marija Čurlić, Dajana Lukić Demeter, Karolina Ružička, Tanja Kovač
Sažetak sa skupa

engleski pdf 30kb
CLINICAL MANIFESTATIONS OF RHEUMATIC POLYMIALGIA (str. 427-427)

Vanesa Muharemović Medenčević, Antonija Gračanin, Ivan Antun Mašić, Ana Gudelj Gračanin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
LOWER LIMB AMPUTATION AND LOW BACK PAIN: A 2024 RETROSPECTIVE ANALYSIS AT CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DE ALCOITÃO (str. 428-428)

Carolina Pereira e Carvalho, Tiago Cunha, Natália Ramos, Luís Jorge Jacinto
Sažetak sa skupa

engleski pdf 29kb
CRICOPHARYNGEAL DYSFUNCTION AND UPPER ESOPHAGEAL SPHINCTER HYPERTONIA: CHALLENGES IN REHABILITATION AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY (str. 429-429)

Sofia Martins Azevedo, Ana Isabel Romeiro, Diana Oliveira, David Moura, Manuel Coutinho Fernandes, Filipe Mendes, Catarina Aguiar Branco
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
APPLICATION RESEARCH OF MICROWAVE THERAPY FOR SUDDEN DEAFNESS PATIENTS BASED ON 5A NURSING MODE (str. 430-430)

Chunmei Song
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
SOFT CHANNEL MINIMALLY INVASIVE DRAINAGE VERSUS CRANIOTOMY FOR INTRACRANIAL HEMATOMA EVACUATION: A SINGLE-CENTER COMPARATIVE STUDY (str. 431-431)

Xishuang Su
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
CASE PRESENTATION: NEUROPHYSIOLOGICAL CONFIRMATION OF INJURY TO THE PALMAR BRANCHES OF THE ULNAR NERVE CAUSED BY PERIPHERAL VENOUS CATHETER PLACEMENT (str. 432-432)

Ioannis - Alexandros Tzanos, Ioulia - Eleni Panagiotopoulou, Gerasimos Katopodis, Aikaterini Kotroni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
VULPIAN-BERNHARDT SYNDROME IDENTIFICATION THROUGH ELECTROMYOGRAPHIC STUDY: CASE REPORT (str. 433-433)

Ioannis - Alexandros Tzanos, Maria Nianiarou, Nikolaos Pappas, Aikaterini Kotroni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
DIAGNOSTIC APPROACH AND MANAGEMENT OF A PATIENT WITH NILATERAL PERONEAL NERVE MONONEUROPATHY ON THE BACKGROUND OF GIANT CELL ARTERITIS (str. 434-434)

Ioannis - Alexandros Tzanos, Maria Nianiarou, Konstantinos Navalis, Nefeli - Anna Papageorgiou, Dimitrios Artemis, Aikaterini Kotroni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
SEVERE PROXIMAL AXONAL INJURY OF THE MEDIAN NERVE FOLLOWING TRAUMATIC SHOULDER DISLOCATION: ELECTROMYOGRAPHIC INVESTIGATION (str. 435-435)

Ioannis - Alexandros Tzanos, Maria Nianiarou, Nikolaos Pappas, Aikaterini Kotroni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
ISOLATED COMPRESSION OF THE DEEP MOTOR BRANCH OF THE ULNAR NERVE IN A GUITAR PLAYER: ELECTRODIAGNOSTIC INSIGHTS (str. 436-436)

Ioannis - Alexandros Tzanos, Maria Nianiarou, Aikaterini Kotroni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 28kb
CASE PRESENTATION: IATROGENIC AXONAL INJURY OF THE SURAL NERVE (str. 437-437)

Ioannis - Alexandros Tzanos, Gerasimos Katopodis, Aikaterini Kotroni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb
OPTIMISING ADMISSION CRITERIA FOR INPATIENT REHABILITATION: POPULATION-BASED INSIGHTS FROM MALTA (str. 438-438)

Christa Vella
Sažetak sa skupa

engleski pdf 27kb

Posjeta: 0 *