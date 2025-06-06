Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti , Vol. 14. No. 14., 2024.
- Datum izdavanja: 06.06.2025.
- Objavljen na Hrčku: 25.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ante Šmider
Uvodnik
Ante Šmider, Lorena Zeks
Stručni rad
Sofija Mihaljević, Petra Valdin
Stručni rad
Ante Šmider
Stručni rad
Marin Milevoj
Pregledni rad
Anamaria Mladinović
Stručni rad
Lana Banić
Izvorni znanstveni članak
Mateja Golek
Stručni rad
Luka Grbavac
Pregledni rad
Bruno Matej Ljutić
Stručni rad
Martin Zelić
Pregledni rad
Martin Zelić
Recenzija, prikaz
Nina Gagulić
Ostalo
Sofija Mihaljević
Ostalo
Ante Šmider
Ostalo
Posjeta: 0 *