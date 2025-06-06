 Skoči na glavni sadržaj

Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti , Vol. 14. No. 14., 2024.

  • Datum izdavanja: 06.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodna riječ i Impressum (str. 1-1)

Ante Šmider
Uvodnik

hrvatski
Bosna u ranom srednjem vijeku (str. 2-7)

Ante Šmider, Lorena Zeks
Stručni rad

hrvatski
Vladavina hrvatskih vladara tijekom 9., 10. i 11. stoljeća s naglaskom na odnos sa Svetom Stolicom (str. 8-11)

Sofija Mihaljević, Petra Valdin
Stručni rad

hrvatski
Zadar u srednjem vijeku (str. 12-17)

Ante Šmider
Stručni rad

hrvatski
Utjecaj Katoličke Crkve na razvoj inkvizitornog tipa kaznenog postupka (str. 18-24)

Marin Milevoj
Pregledni rad

hrvatski
Progoni vještica u srednjem i ranom novom vijeku (str. 25-29)

Anamaria Mladinović
Stručni rad

hrvatski
Ridendo dicere verum - Pravo lice engleske srednjovjekovne Crkve u Chaucerovim Canterburyjskim pričama (str. 30-35)

Lana Banić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski
Religious History of the United Kingdom (str. 36-39)

Mateja Golek
Stručni rad

engleski
Španjolsko osvajanje i pokrštavanje Yucatána u 16. stoljeću kroz viđenje španjolskih redovnika (str. 40-50)

Luka Grbavac
Pregledni rad

hrvatski
Lutherova reformacija (str. 51-61)

Bruno Matej Ljutić
Stručni rad

hrvatski
"Svetojeronimska afera": rasprava o hrvatskom svećeničkom zavodu u Rimu u austrougarskom tisku 1901. godine (str. 62-69)

Martin Zelić
Pregledni rad

hrvatski
Prikaz knjige: Stanko Andrić, Srijemska Mitrovica - bazilijanski i benediktinski samostan sv. Dimitrija (str. 70-72)

Martin Zelić
Recenzija, prikaz

hrvatski
Intervju s profesoricom Petrom Plantosar (str. 73-74)

Nina Gagulić
Ostalo

hrvatski
Intervju s profesoricom Eldinom Lovaš (str. 75-77)

Sofija Mihaljević
Ostalo

hrvatski
Izvješće o radu ISHA-e Osijek u godini 2023./24. (str. 78-78)

Ante Šmider
Ostalo

hrvatski pdf 190kb

