Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini , Vol. 67 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2025.

Positive pressure air supply system for wildland firefighter helmets (str. 197-202)

engleski pdf 229kb
Sustav dovoda zraka s pozitivnim tlakom za vatrogasce s kacigom na otvorenom prostoru

Uwe Reischl, Budimir Mijović, Alexander E. Honn
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj rasvjete na opterećenje radnika u tehnološkom procesu šivanja odjeće (str. 203-208)

hrvatski pdf 335kb
The impact of lighting on the workers' strain in the garment industry

Snježana Kirin
Izvorni znanstveni članak

Combined heat and power production from geothermal sources using simple split flow and advanced double stage Organic Rankine Cycle configurations (str. 209-220)

engleski pdf 392kb
Kombinirana proizvodnja topline i električne energije iz geotermalnih izvora korištenjem razdvajanja toka i napredne dvostupanjske konfiguracije Rankinovog ciklusa s organskim fluidom

Nenad Mustapić, Toni Kralj
Izvorni znanstveni članak

Protokol definiranja dinamičkih mjera tijela pri projektiranju zaštitnog kombinezona (str. 221-232)

hrvatski pdf 600kb
Protocol for defining dynamic body measurements when designing protective coveralls

Slavica Bogović
Izvorni znanstveni članak

Upravljanje rizicima zdravlja i sigurnosti na radu – osnovni koncepti i filozofija (str. 233-244)

hrvatski pdf 157kb
Occupational health and safety risk management – basic concepts and philosophy

Darko Palačić, Marijana Leontić
Pregledni rad

Očuvanje radne sposobnosti zagrijavanjem mišićno-koštanog sustava šumskih radnika sjekača (str. 245-252)

hrvatski pdf 422kb
Preserving working capacity by warm-up the musculoskeletal system of forestry workers and loggers

Josipa Nakić, Matija Landekić
Stručni rad

Prednosti i izazovi u primjeni profesionalnih egzoskeleta (str. 253-260)

hrvatski pdf 738kb
Advantages and challlenges in using professional exoskeletons

Zlatko Šarić, Sonja Damjanović Dešić, Tina Mudrovčić
Stručni rad

Smrtna ozljeda radnika prilikom prevrtanja mini bagera (str. 263-267)

Goran Beroš
Ostalo

hrvatski pdf 524kb
Radni odnosi (str. 269-274)

Ivan Petrošević
Ostalo

hrvatski pdf 96kb
Utjecaj biometeoroloških promjena na radnu učinkovitost: južina – mit ili stvarnost (str. 275-277)

Renata Ecimović Nemarnik
Ostalo

hrvatski pdf 83kb
Pitanja i odgovori (str. 279-280)

Veronika Laušin
Ostalo

hrvatski pdf 79kb
Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite od požara – 5/25. - 7/25. (str. 283-283)

Sandra Telebec
Ostalo

hrvatski pdf 83kb

