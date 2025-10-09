Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja , Vol. 63 No. 1 (232), 2025.
- Datum izdavanja: 09.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 09.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ida Križaj Leko, Filip Pračić
Uvodnik
Dorian Vujnović
Esej
Iva Peručić
Esej
Jana Čulek
Izvorni znanstveni članak
Emil Jurcan
Prethodno priopćenje
Ivana Katurić, Ana Lugar, Lucijan Černelić
Izvorni znanstveni članak
Ida Križaj Leko, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Barbara Karleuša
Izvorni znanstveni članak
Nebojša Zelić
Pregledni rad
Marko-Luka Zubčić, Ida Križaj Leko
Izvorni znanstveni članak
Filip Pračić
Pregledni rad
Posjeta: 0 *