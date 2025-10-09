 Skoči na glavni sadržaj

Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja , Vol. 63 No. 1 (232), 2025.

  • Datum izdavanja: 09.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.10.2025.

Sadržaj

Breakthrough of the Experiments (str. 3-7)

Ida Križaj Leko, Filip Pračić
Uvodnik

Black Holes and Wormholes: Speculative Scenarios of University’s City Spaces (str. 9-15)

Dorian Vujnović
Esej

The Symbiotic Habitus (str. 17-23)

Iva Peručić
Esej

Utopia as a Method for the Critical Examination of Space (str. 25-41)

Utopija kao metoda kritičkog promišljanja prostora (str. 25-41)

Jana Čulek
Izvorni znanstveni članak

Monuments of Devalued Immortality (str. 43-58)

Spomenici devalvirane besmrtnosti (str. 43-58)

Emil Jurcan
Prethodno priopćenje

The Possibilities for Local Housing System Analysis in Innovative Housing Policy Planning (str. 59-76)

Mogućnosti analize lokalnih stambenih sustava u planiranju inovativnih stambenih politika (str. 59-76)

Ivana Katurić, Ana Lugar, Lucijan Černelić
Izvorni znanstveni članak

Developing Urban Resilience Criteria Using Multi- Criteria Analysis (str. 77-99)

Kriteriji prostorne žilavosti kroz metodu višekriterijske analize (str. 77-99)

Ida Križaj Leko, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Barbara Karleuša
Izvorni znanstveni članak

Justice in the City (str. 101-122)

Pravednost u gradu (str. 101-122)

Nebojša Zelić
Pregledni rad

Error Harvest: A Method for System Design in Non- Ideal Conditions (str. 123-145)

Žetva greške: Metoda dizajna sustava pod ne-idealnim uvjetima (str. 123-145)

Marko-Luka Zubčić, Ida Križaj Leko
Izvorni znanstveni članak

Green Architecture and the Concept of Sustainability in the Capitalocene (str. 147-172)

Zelena arhitektura i pojam održivosti unutar kapitalocena (str. 147-172)

Filip Pračić
Pregledni rad

