South Eastern European Journal of Communication , Vol. 7 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.10.2025.

QUANTITATIVE ANALYSIS OF SONGS WITH OVER A BILLION STREAMS (str. 7-22)

Petra Habjanec, Marina Bagić Babac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 916kb
RAZVOJ ODNOSA U FILMU NESPOJIVI: KRITIČKA ANALIZA DISKURSA I KOMUNIKACIJE (str. 23-35)

Marijan Tustonja, Dijana Jurčić, Maja Marić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 324kb
MOBILNE APLIKACIJE RADIJSKIH POSTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 37-47)

Anita Šulentić, Laura Grdić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 170kb
ANALIZA KONTEKSTA MEDIJSKOGA PRIKAZA ODNOSA S JAVNOŠĆU – ETIČKI I REPUTACIJSKI ASPEKTI (str. 49-62)

Đorđe Obradović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 200kb
GEN Z AS RECIPIENTS OF RELIGIOUS COMMUNICATION (str. 63-74)

Rafał Kowalski
Pregledni rad

engleski pdf 259kb
ETIKA NA YOUTUBEU I DIGITALNIM MEDIJIMA (str. 75-85)

Vedran Marić
Pregledni rad

hrvatski pdf 695kb
FENOMEN LAŽNIH VIJESTI U SPORTSKOM NOVINARSTVU NA PRIMJERU IZVJEŠTAVANJA TRANSFERA NOGOMETAŠA (str. 87-98)

Krešimir Lacković, Željko Krušelj, Milan Pejković
Stručni rad

hrvatski pdf 637kb
POLITIČKA KOREKTNOST ILI STRATEGIJA – JAVNA KOMUNIKACIJA POLITIČKOG RIVALSTVA ANDREJA PLENKOVIĆA I ZORANA MILANOVIĆA (str. 99-111)

Margareta Gregić, Gordana Lesinger
Stručni rad

hrvatski pdf 801kb

