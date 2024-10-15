Croatian Medical Journal , Vol. 65 No. 5, 2024.
- Datum izdavanja: 15.10.2024.
- Objavljen na Hrčku: 17.10.2025.
Sadržaj
Aleksandar Džakula, Dorja Vočanec, Karmen Lončarek
Uvodnik
Sedralmontaha Istanbuly, Andrija Matetić, Vijay Bang, Kamal Sharma, Harsh Golwala, Babikir Kheir, Mohammed Osman, Pooja Swamy, Aditya Bharadwaj, Mamas Mamas
Izvorni znanstveni članak
Mefail Aksu, Ural Oğuz, Serdar Aslan, Erhan Demirelli, Özay Demiray, Birgül Tok, Doğan Sabri Tok, Ercan Öğreden
Izvorni znanstveni članak
Marko Noc, Ales Pleskovic, Maja Rojko, Hrvoje Reschner, Natasa Cernic, Branko Cveticanin, Matjaz Span, Stamenko Susak, Rok Stopar, Danijel Petrovic, Naomi Ana Noc, Ana Bosnjak, Nenad Danojevic, Miladin Djordjevic, Metka Zorc
Izvorni znanstveni članak
Igor Kisil, Yuri Gimelfarb, Arie Soroksky
Izvorni znanstveni članak
Danica Vuković, Danijela Budimir Mršić, Kristian Jerković, Tade Tadić
Recenzija, prikaz
Levent Ozdemir, Burcu Ozdemir, Savaş Gegin
Studija slučaja
Andrej Belančić, Andrea Katrin Faour, Elvira Meni Maria Gkrinia, Dinko Vitezić
Esej
