Croatian Medical Journal , Vol. 65 No. 5, 2024.

  • Datum izdavanja: 15.10.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 17.10.2025.

A new generation of health professionals – ethical dilemmas and challenges (str. 403-404)

Aleksandar Džakula, Dorja Vočanec, Karmen Lončarek
Uvodnik

engleski pdf 61kb
Outcomes of 1.3 million patients undergoing percutaneous coronary intervention according to the presence of cancer and atrial fibrillation: a retrospective study (str. 405-416)

Sedralmontaha Istanbuly, Andrija Matetić, Vijay Bang, Kamal Sharma, Harsh Golwala, Babikir Kheir, Mohammed Osman, Pooja Swamy, Aditya Bharadwaj, Mamas Mamas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 836kb
The effect of 5-alpha reductase inhibitors on the detection of prostate cancer with multiparametric magnetic resonance imaging and prostate biopsy (str. 417-423)

Mefail Aksu, Ural Oğuz, Serdar Aslan, Erhan Demirelli, Özay Demiray, Birgül Tok, Doğan Sabri Tok, Ercan Öğreden
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 439kb
Transcatheter aortic valve implantation in the first 500 patients: a single-center retrospective study (str. 424-431)

Marko Noc, Ales Pleskovic, Maja Rojko, Hrvoje Reschner, Natasa Cernic, Branko Cveticanin, Matjaz Span, Stamenko Susak, Rok Stopar, Danijel Petrovic, Naomi Ana Noc, Ana Bosnjak, Nenad Danojevic, Miladin Djordjevic, Metka Zorc
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 304kb
Geriatric rehabilitation center outcomes after successful weaning from extremely prolonged mechanical ventilation in older adults (str. 431-439)

Igor Kisil, Yuri Gimelfarb, Arie Soroksky
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 129kb
What can we learn about bone density in COPD patients from a chest CT? A systematic review (str. 440-449)

Danica Vuković, Danijela Budimir Mršić, Kristian Jerković, Tade Tadić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 386kb
A novel alpha-1 antitrypsin gene variant in a patient with Kartagener’s syndrome: a case report (str. 450-453)

Levent Ozdemir, Burcu Ozdemir, Savaş Gegin
Studija slučaja

engleski pdf 1099kb
Could choosing risdiplam instead of nusinersen in the treatment of type 1 spinal muscular atrophy be a huge cost-minimization opportunity? (str. 454-456)

Andrej Belančić, Andrea Katrin Faour, Elvira Meni Maria Gkrinia, Dinko Vitezić
Esej

hrvatski pdf 81kb
Candidate-gene studies related to drug pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety, and efficacy in the era of extensive technological developments: could we empower them by more efficient implementation of established epidemiological concepts? (str. 457-466)

Vladimir Trkulja
Ostalo

engleski pdf 631kb

