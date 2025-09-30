Journal of Communications Software and Systems , Vol. 21 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 30.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Adelina Kremenska,, Anna Lekova, Svetoslav Kremenski, Georgi Dimitrov
Izvorni znanstveni članak
Zhenyong Shin, Chang Hong Pua, Tong-Yuen Chai, Xin Wang, Sing Yee Chua
Izvorni znanstveni članak
Ravneet Kaur, Bajrang Bansal
Izvorni znanstveni članak
Ahmed Hameed Reja, Omar Nowfal M. T, Mazin Abdulaali Hamzah
Izvorni znanstveni članak
Fidele Tsognong, Benoit Martin Azanguezet Quimatio, Marcellin Julius Nkenlifack
Izvorni znanstveni članak
Jasmeet Kaur, Arvinder Kaur, Kamaldeep Kaur
Izvorni znanstveni članak
Mahfida Amjad Dipa, Syamsuri Yakoob, Fadlee Rasid, Faisul Ahmad, Azwan Mahmud
Izvorni znanstveni članak
Khaled Bechoua, Ahmed Taki Eddine DIB, Hichem Haouassi, Hichem Rahab
Izvorni znanstveni članak
Sarab Kamal Mahmood, Basma Nazar, Jaafar Qassim Kadhim
Izvorni znanstveni članak
Ahmed Read Al-tameemi, Goh Chin Hock, Tiong Sieh Kiong, Taha Raad Al-Shaikhli, Mohammed S. Al Ani, Mohammad A. K. Al Ani
Izvorni znanstveni članak
Sambi Reddy Gottam, Udit Narayana Kar
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *