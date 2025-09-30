 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Communications Software and Systems , Vol. 21 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Validating the оpenBCI Nodes through EEG-based BCI Application for Smart Home Automation Control (str. 250-261)

Adelina Kremenska,, Anna Lekova, Svetoslav Kremenski, Georgi Dimitrov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2140kb
Learning-Based Image Reconstruction for Spatial-Variant Single-Pixel Imaging (str. 262-269)

Zhenyong Shin, Chang Hong Pua, Tong-Yuen Chai, Xin Wang, Sing Yee Chua
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8810kb
Secrecy Performance Analysis of IRS-assisted NLoS Wireless Systems Over Nakagami-m Fading Channel (str. 270-282)

Ravneet Kaur, Bajrang Bansal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2091kb
Adaptive Multi-Connectivity Communication for Enhanced Reliability in B5G Vehicular Networks (str. 283-293)

Ahmed Hameed Reja, Omar Nowfal M. T, Mazin Abdulaali Hamzah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1212kb
Big Data Access Control for Cloud-Native Hadoop Environments (str. 294-305)

Fidele Tsognong, Benoit Martin Azanguezet Quimatio, Marcellin Julius Nkenlifack
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3482kb
VoStackSDD: A Novel Ensemble Technique for Software Defect Density Prediction (str. 306-316)

Jasmeet Kaur, Arvinder Kaur, Kamaldeep Kaur
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1488kb
Deep Reinforcement Learning Based Load Balancing Scheme in Dense Cellular Network Using RoF Technology (str. 317-326)

Mahfida Amjad Dipa, Syamsuri Yakoob, Fadlee Rasid, Faisul Ahmad, Azwan Mahmud
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1700kb
P-LIME: PSO-based Local Interpretable Model-Agnostic Explanations Approach for More Reliable AI Explanations (str. 327-337)

Khaled Bechoua, Ahmed Taki Eddine DIB, Hichem Haouassi, Hichem Rahab
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1616kb
Performance Analysis of Linear Cellular Networks on Highways (str. 338-347)

Sarab Kamal Mahmood, Basma Nazar, Jaafar Qassim Kadhim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1958kb
Analysis of Isolation Techniques for Mutual Coupling Reduction in MIMO Antennas (str. 348-359)

Ahmed Read Al-tameemi, Goh Chin Hock, Tiong Sieh Kiong, Taha Raad Al-Shaikhli, Mohammed S. Al Ani, Mohammad A. K. Al Ani
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2433kb
A D2D Based Captious Communication Architecture for Automatic Emergency Response and Disaster Management (str. 360-371)

Sambi Reddy Gottam, Udit Narayana Kar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 23378kb

Posjeta: 0 *