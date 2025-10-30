 Skoči na glavni sadržaj

Kairos : Evanđeoski teološki časopis , Vol. 19 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.10.2025.

Sadržaj

Ustoličen u štovanju: Razumijevanje funkcija štovanja kroz prizmu teologije hrama u Otkrivenju 4 i 5 (str. 167-182)

z Shaffer
Izvorni znanstveni članak

Teološka vizija za učeništvo: Kako načela i prakse surađuju kako bi pojednostavile način na koji činimo učenike (str. 183-214)

Benjamin D. Spector
Stručni rad

Poezija patnje u Tužaljkama – književna analiza (str. 215-238)

Kotel Dadon
Izvorni znanstveni članak

Razvoj i djelovanje Kristove crkve braće u Zagrebu (str. 239-279)

Iva Đaković
Izvorni znanstveni članak

Pet praktičnih primjena iskrenosti s Bogom u kršćanskom životu (str. 281-292)

Delia Doina Mihai
Stručni rad

David Murray. RESET: Živjeti tempom milosti u kulturi koja nas tjera da izgorimo (str. 295-298)

Tomislav Minić
Recenzija, prikaz

Nicholas Thomas Wright. Iznenađeni nadom (str. 298-306)

Dragutin Matak
Recenzija, prikaz

Allan H, Anderson. Uvod u pentekostalizam (str. 307-310)

Goran Punda
Recenzija, prikaz

Sarah Nicholl. Integrated Mission: Recovering a Christian Spirituality for Evangelical Integral Transformation (str. 310-314)

Melody Wachsmuth
Recenzija, prikaz

Phillip Cary. The Nicene Creed: An Introduction (str. 314-317)

Miroslav Balint-Feudvarski
Recenzija, prikaz

