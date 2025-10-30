Kairos : Evanđeoski teološki časopis , Vol. 19 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 30.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 30.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
z Shaffer
Izvorni znanstveni članak
Benjamin D. Spector
Stručni rad
Kotel Dadon
Izvorni znanstveni članak
Iva Đaković
Izvorni znanstveni članak
Delia Doina Mihai
Stručni rad
Tomislav Minić
Recenzija, prikaz
Dragutin Matak
Recenzija, prikaz
Goran Punda
Recenzija, prikaz
Melody Wachsmuth
Recenzija, prikaz
Miroslav Balint-Feudvarski
Recenzija, prikaz
Posjeta: 292 *