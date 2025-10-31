 Skoči na glavni sadržaj

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 23 No. 5, 2025.

  Datum izdavanja: 31.10.2025.
  Objavljen na Hrčku: 31.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Generation Z Thrives, Generation X Lags: Evidence on Job Satisfaction in Croatia’s Financial Sector (str. 410-426)

Natalia Tutek, Mirko Palić, Sara Soldo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 595kb
Cross-Cultural Perspective of Happiness at Work: A Literature Review (str. 427-444)

Monika Hordov, Ana Aleksić Fredotović, Najla Podrug
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 613kb
Enhancing Project Manager Competencies in Students: A Case Study of the Project Academy of Regional Development and EU Funds (str. 445-466)

Dorotea Markasović, Matija Fortuna, Ivona Vrdoljak Raguž
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 583kb
Data and Process Mining in Analysing Student Behaviour (str. 467-483)

Snježana Križanić, Katarina Tomičić Pupek, Neven Vrček
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 714kb
Artificial Intelligence as a Driver of Change: A Review of Barriers, Opportunities, and EU Regulatory Frameworks with Implications for Croatia (str. 484-507)

Ana Babić, Anamarija Zron, Biljana Marković
Pregledni rad

engleski pdf 788kb
Transferring Marketing Experiences from the Military Sector into the Public Sector: A Conceptual Framework (str. 508-529)

Marija Gombar, Marija Boban
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 533kb
Comparison of the Types of Corporate Environmental Strategies (str. 530-544)

Sanda Rašić Jelavić, Mirna Pajdaković Vulić, Tea Peko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 485kb
Green Leadership: A Systematic Review and Theoretical Framework (str. 545-561)

Patricia Uroić, Mislav Ante Omazić, Nenad Filipović, Hendrik Sebastian Kriek
Pregledni rad

engleski pdf 470kb
Volcanic Crisis Management in Iceland: Lessons from the November 10, 2023, Evacuation of Grindavík (str. 562-574)

Hólmfríður Sigurðardóttir, Eðvald Möller
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 411kb

