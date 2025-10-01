 Skoči na glavni sadržaj

Veterinarski arhiv , Vol. 95 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.11.2025.

Comprehensive review of heat stress effects on dairy cattle: the implicationsfor production, reproduction, and adaptation in the context of climate change (str. 365-380)

engleski pdf 374kb
Sveobuhvatna analiza učinaka toplinskog stresa na mliječna goveda u kontekstu klimatskih promjena: utjecaj na proizvodnju, reprodukciju i prilagodbu (str. 365-380)

Nenad Mićić, Vladan Bogdanović, Dragan Stanojević, Mirna Gavran, Marko Samardžija, Antun Kostelić, Vesna Gantner
Izvorni znanstveni članak

Detection of vancomycin resistance genes with polymerase chain reaction in enterococci isolated from mastitis infection in cows (str. 381-391)

engleski pdf 386kb
Detekcija gena rezistencije na vankomicin primjenom lančane reakcije polimerazom u uzorcima enterokoka izoliranih iz mlijeka krava s mastitisom (str. 381-391)

Orkun Babacan
Izvorni znanstveni članak

Blood, metabolic and oxidative profiles in cows during the transition period (str. 393-400)

engleski pdf 247kb
Krvni, metabolički i oksidacijski profili u krava u prijelaznom razdoblju (str. 393-400)

Sandeep Kour, Neelesh Sharma, Shaguneet Kour, Natesan Balaji, Mohinder Singh Bhadwal
Izvorni znanstveni članak

Investigation of the frequency of CWC15 gene mutation and its association with infertility (str. 401-410)

engleski pdf 347kb
Istraživanje učestalosti mutacije gena CWC15 i njegove povezanosti s neplodnošću (str. 401-410)

Melih Sercan Ustaoğlu, Recai Aci, Serbülent Yiğit
Izvorni znanstveni članak

High point seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in sheep with abortion history in the central part of Türkiye (str. 411-421)

engleski pdf 324kb
Visoka prevalencija parazita Toxoplasma gondii i Neospora caninum u ovaca s anamnezom pobačaja uzgajanih u središnjem dijelu Turske (str. 411-421)

Ceylan Ceylan, Onur Ceylan, Shinuo Cao, Hasan Hüseyin Hadimli, Xuenan Xuan, Ferda Sevinc
Izvorni znanstveni članak

The reproductive traits of purebred and crossbred (F1) goats and growth traits of their kids: effects of parturition time and lunar cycle (str. 423-435)

engleski pdf 477kb
Reproduktivna svojstva čistokrvnih i križanih (F1) pasmina koza te svojstva rasta njihove jaradi: utjecaj vremena jarenja i Mjesečevih mijena (str. 423-435)

Hakan Erduran, Birol Dağ, İsmail Keskin
Izvorni znanstveni članak

Detection of antibiotic resistance genes among Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans and its antibiogram profile from canine pyoderma isolates (str. 437-447)

engleski pdf 305kb
Otkrivanje gena za rezistenciju na antibiotike i antibiogram bakterije Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans u izolatima pasa s piodermijom (str. 437-447)

Shobha Khambam, Sanjay Nanjibhai Ghodasara, Dilip Balubhai Barad, Bhavesh Bhagvanjibhai Javia, Dhaval Tribhuvanbhai Fefar, Jaysukh Bachubhai Kathiriya
Izvorni znanstveni članak

Cervical ventral surgical approach to the brachial plexus for resection of an extraskeletal osteosarcoma in a dog (str. 449-456)

engleski pdf 324kb
Vratno ventralni kirurški pristup brahijalnom pleksusu za resekciju izvankoštanog osteosarkoma u psa (str. 449-456)

Julia Maria Matera, Paulo Vinícius Tertuliano Marinho, Carla Aparecida Batista Lorigados, Genilson Fernandes de Queiroz
Izvorni znanstveni članak

The effect of keel bone damage, housing system, hybrid, and phase of production cycle on the plumage condition of laying hens (str. 457-467)

engleski pdf 291kb
Utjecaj oštećenja prsne kosti, sustava držanja, hibridne linije i faze proizvodnog ciklusa na stanje perja kokoši nesilica (str. 457-467)

Anna Dedousi, Mirjana Đukić Stojčić, Evangelia N. Sossidou
Izvorni znanstveni članak

The impact of nesfatin-1 on autophagy in brain tissue and dopamine secretion in fasting mice (str. 469-477)

engleski pdf 352kb
Učinak nesfatina 1 na autofagiju moždanog tkiva i lučenje dopamina u miševa nakon gladovanja (str. 469-477)

Siriguleng Yu, Xin Wen, Dong Ai, Yuchen Luo, Ziyi Li, Haoyu Bai, Wen Yu, Xingchuan He He, Yaru Niu, Junjian Jin, Shumin Du
Izvorni znanstveni članak

