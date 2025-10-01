Veterinarski arhiv , Vol. 95 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 01.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 04.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Nenad Mićić, Vladan Bogdanović, Dragan Stanojević, Mirna Gavran, Marko Samardžija, Antun Kostelić, Vesna Gantner
Izvorni znanstveni članak
Orkun Babacan
Izvorni znanstveni članak
Sandeep Kour, Neelesh Sharma, Shaguneet Kour, Natesan Balaji, Mohinder Singh Bhadwal
Izvorni znanstveni članak
Melih Sercan Ustaoğlu, Recai Aci, Serbülent Yiğit
Izvorni znanstveni članak
Ceylan Ceylan, Onur Ceylan, Shinuo Cao, Hasan Hüseyin Hadimli, Xuenan Xuan, Ferda Sevinc
Izvorni znanstveni članak
Hakan Erduran, Birol Dağ, İsmail Keskin
Izvorni znanstveni članak
Shobha Khambam, Sanjay Nanjibhai Ghodasara, Dilip Balubhai Barad, Bhavesh Bhagvanjibhai Javia, Dhaval Tribhuvanbhai Fefar, Jaysukh Bachubhai Kathiriya
Izvorni znanstveni članak
Julia Maria Matera, Paulo Vinícius Tertuliano Marinho, Carla Aparecida Batista Lorigados, Genilson Fernandes de Queiroz
Izvorni znanstveni članak
Anna Dedousi, Mirjana Đukić Stojčić, Evangelia N. Sossidou
Izvorni znanstveni članak
Siriguleng Yu, Xin Wen, Dong Ai, Yuchen Luo, Ziyi Li, Haoyu Bai, Wen Yu, Xingchuan He He, Yaru Niu, Junjian Jin, Shumin Du
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *