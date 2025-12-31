 Skoči na glavni sadržaj

Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu , No. 75, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Sadržaj

Sadržaj (str. III-V)

Uredništvo Slova
hrvatski pdf 307kb
Orality and meaning in the Clozianus Methodian sermon (str. 1-32)

engleski pdf 536kb
Usmenost i smisao u Metodovoj propovijedi u Kločevu glagoljašu

Denis Crnković
Izvorni znanstveni članak

Čakavsko-štokavske osobitosti odlomaka Hrabrićeve knjižice zaklinjanja (str. 33-56)

hrvatski pdf 479kb
Čakavian-Štokavian characteristics of the excerpts of Hrabrić’s booklet of incantations

Gordana Čupković
Izvorni znanstveni članak

Izražavanje buduće radnje u Brevijaru Vida Omišljanina (str. 57-81)

hrvatski pdf 473kb
Expressing future-time reference in the Breviary of Vid of Omišalj

Dajana Ćosić
Izvorni znanstveni članak

Prevoditeljsko-prerađivački postupak hrvatskih glagoljaša u brevijarskim prijepisima teksta Otkrivenja (str. 83-100)

bosanski pdf 448kb
The translation and editing process of Croatian glagolitic scribes in breviary versions of the Book of Revelation

Jagoda Jurić Kappel
Prethodno priopćenje

Istraživanje uloge starohrvatskih prijevoda u rekonstrukciji staročeškoga Pasionála na primjeru analize čtenija o Svetoj Trojici iz Petrisova zbornika (1468.) (str. 101-144)

hrvatski pdf 719kb
Exploring the role of Old Croatian translations in reconstructing the Old Czech Passional: a case study on the analysis of the text of the Holy Trinity from the Petris Miscellany (1468)

Martina Kramarić
Izvorni znanstveni članak

Pjesma nad pjesmama u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku iz 1375. godine (str. 145-169)

hrvatski pdf 532kb
Song of Songs in the Croatian Glagolitic Paris Miscellany (1375)

Petra Stankovska
Izvorni znanstveni članak

Ponovo otkriven spomenik sa glagoljskim natpisom iz Kolunića kod Bosanskog Petrovca (str. 171-177)

Aranđel Smiljanić
Recenzija, prikaz

bosanski pdf 1490kb
Paradigmatska asimetrija glagola дати u Žitiju Konstantinovu (str. 179-183)

Giorgio Ziffer
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 357kb
Natalino Radovich (Aurisina/Nabrežina, 3. prosinca 1927. – Padova, 31. svibnja 2024.) (str. 185-188)

Giorgio Ziffer
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 368kb
Josip GALIĆ, Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku (str. 189-197)

Milan Mihaljević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 336kb
O najstarijemu sloju hrvatskoglagoljičnih tekstova. Jozo VELA, Spas-tradicija. Otkrivanje najstarije hrvatske crkvenoslavenske književnosti (str. 198-204)

Ana Mihaljević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 284kb
Oficij rimski, Rijeka 1530. [Faksimilno izdanje s usporednim sveskom s latiničkim prijepisom i uvodnom raspravom. Uredila, latinicom prepisala i predgovor sastavila Sanja ZUBČIĆ. Sv. 1: Faksimilno izdanje. Sv. 2: Uvodna studija i preslovljeno izdanje] (str. 205-210)

Mateo Žagar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 279kb
Važan doprinos proučavanju ćiriličnoga naslijeđa. Kristian PASKOJEVIĆ, Srednjovjekovna dubrovačka slavenska kancelarija: Dinamika pisma u ćiriličnim ispravama Dubrovačkoga arhiva (str. 210-214)

Mehmed Kardaš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 288kb
Ana ŠIMIĆ, Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti (str. 215-218)

Igor Medić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 265kb
Meštrija dobra umrtija s ritualom danas. Meštrija dobra umrtija s ritualom, Senj 1507./1508. Latinički prijepis glagoljskog izvornika [ur. Ivana ETEROVIĆ, Juraj Matej KOVAČ] (str. 219-224)

Vera Blažević Krezić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 308kb
Ana MIHALJEVIĆ; Milan MIHALJEVIĆ; Ana ŠIMIĆ, Glagoljica za znatiželjne (str. 224-226)

Marta Kontić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 258kb
Sve o sveobuhvatnom crkvenoslavenskom rječniku 17. stoljeća. Walker Riggs THOMPSON. Epifanii Slavinetskii’s Greek–Slavonic–Latin Lexicon between East and West (str. 226-231)

Jozo Vela
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 276kb
Jurica Polančec – dobitnik nagrade »Branko Kuna« za mlade sintaktičare (str. 233-234)

Sandra Požar
Vijest

hrvatski pdf 287kb
Ana Šimić – dobitnica nagrade »Judita« Društva hrvatskih književnika (str. 234-236)

Jozo Vela
Vijest

hrvatski pdf 259kb
Josip Galić – dobitnik godišnje nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2024. godinu (str. 236-238)

Marija-Ana Dürrigl
Vijest

hrvatski pdf 259kb
Znanstveni skup 11 stoljeća hrvatskoga glagoljaštva (925. – 2025.) (Zagreb, 8. – 10. listopada 2025.) (str. 238-241)

Janja Dora Ivančić
Vijest

hrvatski pdf 264kb
Upute za oblikovanje priloga (str. 243-246)

hrvatski pdf 326kb
Instructions for article layout (str. 247-250)


Izdanja Staroslavenskoga instituta (str. 251-258)


hrvatski pdf 311kb

