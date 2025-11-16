 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 22 No. supplement 2, 1990.

  • Datum izdavanja: 27.12.1990.
  • Objavljen na Hrčku: 16.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

The Adriatic International Conference on Nuclear Physics, Frontiers of Heavy-Ion Physics, Dubrovnik, Croatia, Yugoslavia, June 15-19, 1987 (str. I-II)


Uvodnik

engleski pdf 1200kb
Are molecular resonances vibration-rotational states? (str. 1-2)

Y. Abe, K. Kato
Sažetak sa skupa

engleski pdf 891kb
Molecular effects in the ¹²C + ¹³C exit channel of the reaction ¹⁶O + ⁹Be (str. 3-4)

I. Weitzenfelder, N. Bischof, W. Tiereth, H. Voit, W. von Oertzen
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1538kb
Molecular excitations of light nuclei in terms of algebraic collective models (str. 5-6)

J. Cseh
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1168kb
Strength distributions in light heavy-ion resonances (str. 7-8)

J. Cseh
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1109kb
Nuclear molecular structure at high spin and high excitation energy (str. 9-10)

Th. Arctaedius, Chr. Bargholtz, K. Ekström, K. Fransson, B. Ritzén, P.-E. Tegnér
Sažetak sa skupa

engleski pdf 346kb
Molecular structure in highly-excited states of light nuclei (str. 11-12)

K. Katō, H. Tanaka
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1081kb
The ¹²C + ¹⁵N reaction: example of a coupled-channel resonance (str. 13-14)

R. M. Freeman, F. Haas, G. A. Monnehan, V. Barci, Z. Basrak, C. Beck, R. Čaplar, A. Morsad, M. Youlal
Sažetak sa skupa

engleski pdf 946kb
Molecular-band structure of ²⁴Mg in a microscopic three-cluster model (str. 15-16)

P. Descouvemont, D. Baye
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1956kb
Rotational coupling effects on the nucleon molecular orbitals in the scattering ¹⁷O(¹⁶O, ¹⁶O) ¹⁷O*(0.87 MeV, 1/2⁺) (str. 17-18)

B. Imanishi, W. von Oertzen
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1784kb
Finite mass effect of nucleon on the molecular orbitals (str. 19-20)

S. Misono, B. Imanishi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1823kb
Elastic scattering and the molecular type optical potential (str. 21-21)

P. Manngard
Sažetak sa skupa

engleski pdf 642kb
Quasielastic nucleon transfer between heavy nuclei and the nuclear Josephson effect (str. 22-22)

W. von Oertzen
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1197kb
Dynamical model for cluster radioactivity (str. 23-24)

Raj K . Gupta, S. S. Malik, R . Sultana
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1819kb
Unified semiclassical description of reactions with polarized heavy ions (str. 25-26)

Gerald Grawert
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1125kb
Implications of nuclear deformations and orientations for sub-Coulomb transfer of neutrons in heavy-ion collisions (str. 27-28)

Raj K. Gupta, R. Maass, W. Scheid
Sažetak sa skupa

engleski pdf 953kb
A study of nuclei in the mass 137 region of the light rare earths (str. 29-30)

P. J. Bishop, A. N. James, A. J. Kirwan, P. J. Nolan, D. J. Thornley, K. L. Ying, R. Wadsworth, S. Mullins, D. J. G. Love
Sažetak sa skupa

engleski pdf 912kb
Possible Collapse of Pairing at Low Spins in the A = 100 Region (str. 31-32)

J. H. Hamilton, L. K. Peker
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2189kb
Comparison of a quasiparticle model with some exact calculations (str. 33-34)

K.F. Pál, N. Rowley, M. A. Nagarajan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 793kb
Lems quadrupole interaction measurements on high spin isomers in At and Bi nuclei (str. 35-36)

G. Scheveneels, R. Coussement, P. Put, F. Hardeman
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2309kb
Parity dependence in ³²S + ³⁴S and ³²S + ³⁰Si elastic scattering (str. 37-38)

B. Bilwes, R. Bilwes, J. Díaz, J. L. Ferrero, C. Roldan, J. A. Ruiz
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1197kb
Elastic scattering of ³²S + ⁵⁸,⁶⁴Ni around the Coulomb barrier (str. 39-40)

A. Tivelli, A. M. Stefanini, D. Bonamini, G. Montagnoli, G. Fortuna, Y. Nagashima, S. Beghini, C. Signorini, A. De Rosa, G. Inglima, M. Sandoli, G. Cardella, F. Rizzo, G. Pappalardo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 970kb
Equivalence between deep and shallow nucleus–nucleus potentials from supersymmetry (str. 41-42)

D. Baye
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2008kb
Study of nuclei far from stability with exotic nuclear beams (str. 43-44)

Noriaki Takahashi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 891kb
Preequilibrium emission of neutrons in symmetric heavy-ion collisions (str. 45-46)

W. Rösch, W. Cassing, H. Gemmeke, R. Gentner, K. Keller, L. Lassen, W. Lücking, A. Richter, R. Schreck, G. Schrieder
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1488kb
Nucleon preequilibrium emission in light and heavy ion induced reactions (str. 47-48)

W. Scobel, E. Mordhorst, M. Strecker, R. Čaplar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1482kb
Gamma-decay calculations within the exciton model: The case of ⁶⁴Zn + ⁶⁸Zn and ²⁰Ne + ¹¹²Sn reactions (str. 49-50)

E. Beták
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2055kb
Fluctuations and doorways in heavy ion reactions (str. 51-52)

R. Bonetti, E. Fioretto, A. De Rosa, G. Inglima, M. Sandoli
Sažetak sa skupa

engleski pdf 944kb
Temperature distributions in nuclear collisions (str. 53-54)

K. M. Subotić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 523kb
Coulomb-field induced light particle emission during scission (str. 55-56)

B. Lindl, A. Brucker, J. P. Wurm
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1254kb
Projectile-like – target-like fragment correlations in peripheral collisions of ⁴⁰Ar on ²⁷Al and ¹⁰⁹Ag targets at GANIL energies (str. 57-58)

B. Heusch, J. Barrette, B. Berthier, D. M. de Castro Rizzo, O. Cisse, R. Dayras, F. Dayras-Gaïl, B. Faure, R. Legrain, M. Mermaz, E. Pollacco, J. P. Wieleczko, H. Delagrange, W. Mittig, R. Coniglione, G. Lanzano, A. Pagano
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1218kb
Excitations of projectile-like fragments in intermediate energy heavy-ion collisions (str. 59-60)

Z. Seres, G. Caskey, F. Deák, A. Galonsky, Á. Kiss, B. Remington
Sažetak sa skupa

engleski pdf 932kb
Timescale phenomena in fragmentation processes (str. 61-62)

Josef Pochodzalla
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1380kb
Formation of large target residues in intermediate energy nuclear collisions (str. 63-63)

K. Aleklett, W. Loveland, L. Sihver, Z. Xu, C. Casey, G. T. Seaborg
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1131kb
On the relativistic two-centre problem (str. 64-64)

S. S. Chandel
Sažetak sa skupa

engleski pdf 810kb
Evolution of charge yield distribution with the violence of collisions in the Pb multifragmentation (str. 65-66)

B. Grabež
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2106kb
The puzzle of unidentified particle groups in actinide sources (str. 67-68)

A. Marinov, S. Eshhar, D. Kolb
Sažetak sa skupa

engleski pdf 996kb
On transverse energy distributions in high-energy nucleus-nucleus collisions (str. 69-70)

M. Martinis
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1210kb
Target fragmentation in ultrarelativistic nuclear collisions (str. 71-71)

K. Aleklett, W. Loveland, L. Sihver
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1579kb

Posjeta: 0 *