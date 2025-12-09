 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski športskomedicinski vjesnik , Vol. 40 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 09.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.12.2025.

FROM WEARABLES TO AI: A SYSTEMATIC REVIEW OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR INJURY PREVENTION AND MANAGEMENT IN TEAM SPORTS (str. 113-122)

Nada Bennani Mechita, Hind Gadiri, Yassine Sarboute, Kaoutar El Handri, Anas Ahmed Mountassir, Samia El Hilali, Rachid Razine, Majdouline Obtel
Pregledni rad

engleski pdf 1463kb
PHYSIOLOGICAL IMPLICATIONS OF ERYTHROPOIETIN ON ENDURANCE SPORTS PERFORMANCE (str. 123-131)

Domagoj Jakovac, Marko Belamarić
Pregledni rad

engleski pdf 1067kb
MUŠKI ATLETSKI TRIJAS (str. 132-143)

Mihovil Plečko, Dora Dujmović Plečko
Pregledni rad

hrvatski pdf 1164kb
KINESIOPHOBIA AFTER MYOCARDIAL SURGERY (str. 144-150)

Tatjana Trošt Bobić, Lara Juriša, Dolores Ćosić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 828kb
THE IMPACT OF COMPETITIVE SPORT ON THE AGE OF MENARCHE, OCCURRENCE OF AMENORRHEA, AND CHARACTERISTICS OF THE MENSTRUAL CYCLE: A RETROSPECTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY (str. 151-161)

Ellen Zaradić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 833kb
COMPARATIVE DYNAMICS OF PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN AGED 11–13: WEEKDAYS VS WEEKENDS (str. 162-169)

Oleg Hristov, Milena Zdravcheva, Petar Peev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1260kb
RAZLIKE U TJELESNOM FITNESU PREDŠKOLSKE DJECE S OBZIROM NA URBANO I RURALNO OKRUŽENJE (str. 170-176)

Mirela Šunda, Nina Milović, Iva Blažević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 829kb
WEIGHT-RELATED DIFFERENCES IN MOTOR COMPETENCE OF PRESCHOOL CHILDREN (str. 177-185)

Sanja Šalaj, Sara Cobal, Dominik Vlašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 851kb
POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OPERACIJSKE STABILIZACIJE PREDNJE NESTABILNOSTI RAMENOG ZGLOBA (str. 186-192)

Dominik Lončar, Goran Vrgoč
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2678kb
UTJECAJ OBUĆE NA KINEMATIČKE POKAZATELJE VERTIKALNIH SKOKOVA (str. 193-199)

Marijo Baković, Sven Vučić, Vedran Dukarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 816kb
ASIMETRIJE KINEMATIČKIH PARAMETARA PROMJENE SMJERA KOD RUKOMETAŠA I KOŠARKAŠA KADETSKOG UZRASTA KAO ČIMBENIK RIZIKA ZA OZLJEDE (str. 200-206)

Mateja Očić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 836kb
STAVOVI SPORTAŠA PREMA NESPORTSKOM PONAŠANJU: ULOGA OSOBINSKIH I OKOLINSKIH ČINITELJA (str. 207-218)

Klara Mašunić, Zrinka Greblo Jurakić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 877kb
SPORTSKA MEDICINA ‒ ODABRANA POGLAVLJA (str. 219-220)

Milan Milošević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 912kb

