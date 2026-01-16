 Skoči na glavni sadržaj

Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti , Vol. 81 No. 1, 2026.

  Datum izdavanja: 16.01.2026.
  Objavljen na Hrčku: 16.01.2026.

Sadržaj

Obnovljeni Život
I dalje nam je stranac: Uz 75. obljetnicu smrti Ludwiga Wittgensteina

Kristijan Krkač
Uvodnik

An Inquiry into the Nature of "Soft" Oikophobia
Uvid u narav "meke" oikofobije

Uvid u narav “meke” oikofobije

Valentino Findrik
Izvorni znanstveni članak

Are Dream Experiences Truly Novel?: A Philosophical Inquiry into Thompson’s Thesis (str. 19-30)

Jesu li iskustva snova uistinu nova?: Filozofsko istraživanje Thompsonove teze

Ayush Srivastava
Prethodno priopćenje

Bergsonova koncepcija kršćanstva u interpretaciji hrvatskoga filozofa \ure Gračanina (str. 31-41)

Croatian Philosopher \uro Gračanin on Bergson’s Conception of Christianity

Ivan Macut, Ivana Skuhala Karasman
Pregledni rad

U potrazi za poveznicom neovisnosti duha i mentalnoga zdravlja (str. 43-57)

Searching for a Link Between Independence of Mind and Mental Health

Maja Žitinski
Pregledni rad

Objašnjiva umjetna inteligencija i njezini izazovi kod donošenja odluka u zdravstvu (str. 59-72)

Challenges of Explainable Artificial Intelligence in Healthcare Decision-Making Processes

Luka Poslon
Pregledni rad

Sakralni prostor kroz povijest: Temeljne teološke odrednice i bitni sadržaji bogoslužnoga prostora (str. 73-84)

Sacred Space Through History: The Fundamental Theological Elements and Essential Content of Liturgical Space

Ilija Alandžak
Pregledni rad

Od figurica u terakoti do Bhārat Māte: Kratka povijest šaktizma, najdugovječnijega štovanja ženskoga božanskoga načela (str. 85-97)

From Terracotta Figurines to Bhārat Mātā: A Brief History of Śaktism, the Longest–Lasting Worship of the Divine Feminine Principle

Vesna Ratković
Pregledni rad

Isusovci i obrazovanje u Kini: Pouka Ma Xiangboa, velikoga katoličkoga prosvjetitelja i državnika

You Guo Jiang SJ
Ostalo

Veliki stereoptikon masovnih medija

Luka Goleš Babić
Ostalo

Zahvalno slovo na svečanoj dodjeli spomen–medalja nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u ak. god. 2024./2025.

Ivan Šestak
Ostalo

Tonći Kokić, Osnove filozofije znanosti. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2024.

Stipe Kutleša
Recenzija, prikaz

Barbara Ćuk (ur.), Tko su te filozofkinje?: Svezak II. Zagreb: Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 2024.

Andreja Križmarić
Recenzija, prikaz

Berislav Podrug (ur.), Filozofijsko djelo Gjure Arnolda: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matice hrvatske u povodu 170. obljetnice rođenja Gjure Arnolda. Sisak: Matica hrvatska Sisak, 2024.

Ivan Macut
Uvodnik

Benedikt Vujica, De origine, natura et contentu doctrinali praefationum ad "Pater noster" in anaphoris rituum orientalium. Sarajevo: FMC Lux verbi, 2025.

Marijan Steiner
Uvodnik

Višnja Grabovac, Tko je bio Buddha?: O razvoju životopisa Gotame Buddhe u starijem buddhizmu uz hrvatski prijevod ključnih epizoda Buddhina životopisa kako su prikazane u pālijskim i sanskrtskim izvorima. Zagreb: Ibis grafika, 2024.

Ivan Andrijanić
Recenzija, prikaz

Detaljne upute autorima

Obnovljeni Život
Ostalo

Migrantsko pitanje u svjetlu kršćanskoga nauka i djelovanja

Tadija Milikić, Stanko Perica
Ostalo

Impressum

Obnovljeni Život
Kazalo

