Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti , Vol. 81 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 16.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.01.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Obnovljeni Život
Kazalo
Kristijan Krkač
Uvodnik
Valentino Findrik
Izvorni znanstveni članak
Ayush Srivastava
Prethodno priopćenje
Ivan Macut, Ivana Skuhala Karasman
Pregledni rad
Maja Žitinski
Pregledni rad
Luka Poslon
Pregledni rad
Ilija Alandžak
Pregledni rad
You Guo Jiang SJ
Ostalo
Luka Goleš Babić
Ostalo
Ivan Šestak
Ostalo
Stipe Kutleša
Recenzija, prikaz
Andreja Križmarić
Recenzija, prikaz
Marijan Steiner
Uvodnik
Obnovljeni Život
Ostalo
Tadija Milikić, Stanko Perica
Ostalo
Obnovljeni Život
Kazalo
Posjeta: 0 *