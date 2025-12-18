 Skoči na glavni sadržaj

Environmental Engineering - Inženjerstvo okoliša , Vol. 12 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

APPLICATION OF ARDUINO SENSORS IN AIR QUALITY MONITORING (str. 1-12)

Benjamin Radetić, Nikola Sakač
Stručni rad

engleski pdf 1394kb
CIRCULAR ECONOMY OF CONSTRUCTION WASTE: REMOVAL OF WASTE STATUS AND REUSE OF RECYCLED AGGREGATES IN CONSTRUCTION AND ROAD CONSTRUCTION (str. 13-25)

Melita Srpak, Ivančica Somođi, Tea Mišić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 521kb
PERSPECTIVES ON THE APPLICATION OF BIOCHAR PRODUCED FROM SEWAGE SLUDGE GASIFICATION IN WASTEWATER TREATMENT FOR HEAVY METALS REMOVAL (str. 26-34)

Domagoj Nakić, Hana Posavčić, Dominik Matošević, Ivan Tomaš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 653kb
EXAMPLE OF A GOOD PRACTICE IN CIRCULAR WASTE MANAGEMENT IN THE CITY OF LUDBREG (str. 35-44)

Melita Srpak, Krešimir Horvat, Ivana Matijašec – Orehovec
Stručni rad

hrvatski pdf 148kb
STATISTICAL/MACHINE LEARNING FOR SURROGATE PARAMETERS AIR EMISSION MONITORING FROM INSTALLATIONS (str. 45-53)

Damir Rumenjak
Stručni rad

engleski pdf 352kb
PRELIMINARY RESEARCH ON SEPARATION OF ALUMINIUM FROM PLASTICS FROM FOOD PACKAGING WASTE (str. 54-60)

Edela Uswah Dien-Muhammad, Gloria Oluchukwu Ekwulugwo, Otgonzaya Khurelsukh, Sasid Mushmika Patikiri Arachige, Gordan Bedeković
Prethodno priopćenje

engleski pdf 355kb
LIGHT POLLUTION IN CROATIA: A GROWING PROBLEM FOR ASTROPHOTOGRAPHERS (str. 61-70)

Branko Nađ, Nikola Mrvac, Vladislav Brkić
Stručni rad

engleski pdf 948kb
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HEXAAMMINE NICKEL HALIDES INTENDED FOR SOLID-STADE HYDROGEN (str. 71-79)

Mirzeta Saletović, Filip Brleković, Nina Mašić, Amila Jusufović, Amina Djedović, Katarina Mužina, Stanislav Kurajica
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1925kb
REMOTE SENSING AND QGIS FOR REGIONAL LANDSLIDE RISK MAPPING: A CASE STUDY OF VARAŽDIN COUNTY, CROATIA (str. 80-96)

Anja Bek, Filip Dodigović, Krešo Ivandić, Jasmin Jug
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2518kb
SUSTAINABILITY AND INDOOR AIR QUALITY IN THE EUROPEAN CONSTRUCTION SECTOR: INSIGHTS FROM TWO NATIONAL SURVEYS IN CROATIA (str. 97-102)

Vlasta Zanki, Filip Kramar, Franciska Erdelj
Stručni rad

engleski pdf 214kb

