 Skoči na glavni sadržaj

Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda , No. 16, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Aktivnosti konzervatorske službe u provedbi mjera zaštite zagrebačke katedrale nakon potresā 2020. (str. 17-43)

hrvatski pdf 1871kb
Activities of the Conservation Service in Implementing Protective Measures for the Zagreb Cathedral after the 2020 Earthquakes (str. 41-43)

Maja Gorianc Čumbrek, Andrijana Tadić
Pregledni rad

Zaštita sakralnog i umjetničkog inventara zagrebačke prvostolnice poslije potresā 2020. godine (str. 45-60)

hrvatski pdf 1886kb
Protection of the Liturgical and Artistic Inventory of the Zagreb Cathedral after the 2020 Earthquakes (str. 60-60)

Janja Ferić Balenović
Pregledni rad

Što srednjovjekovni pisani izvori otkrivaju o zagrebačkoj katedrali (str. 65-76)

hrvatski pdf 536kb
What do Medieval Sources Say about the Zagreb Cathedral (str. 76-76)

Petra Vručina
Prethodno priopćenje

Arheološka istraživanja unutar i oko zagrebačke katedrale (str. 77-90)

hrvatski pdf 1122kb
Archaeological Research within and around Zagreb Cathedral (str. 90-90)

Marijana Krmpotić, Ana Azinović Bebek, Boris Mašić
Prethodno priopćenje

Povijest izgradnje zagrebačke katedrale do početka 16. stoljeća – kratki pregled dosadašnjih spoznaja (str. 91-102)

hrvatski pdf 646kb
History of Construction of the Zagreb Cathedral before the 16th Century – a Brief Overview (str. 101-102)

Matko Marušić
Pregledni rad

Novi tragovi srednjovjekovnih struktura zagrebačke katedrale (str. 103-135)

hrvatski pdf 2764kb
New Traces of Medieval Structures of the Zagreb Cathedral (str. 134-135)

Miroslav Jelenčić, Krasanka Majer Jurišić
Prethodno priopćenje

Zagrebačka katedrala u 17. i 18. stoljeću – biskupi kao naručitelji i Hans Alberthal kao graditelj i obnovitelj (str. 137-156)

hrvatski pdf 1707kb
Zagreb Cathedral in the 17th and 18th centuries – Bishops as Patrons, and Hans Alberthal as Builder and Restorer (str. 155-156)

Katarina Horvat Levaj
Izvorni znanstveni članak

Kotera pod korunom vugerskom sebe prispodobne nema – zagrebačka katedrala očima pisacā 17. i 18. stoljeća (str. 157-190)

hrvatski pdf 1532kb
A Cathedral like no other under the Hungarian Crown – Zagreb Cathedral through the eyes of writers of the 17th and 18th centuries (str. 189-190)

Danko Šourek
Izvorni znanstveni članak

Opis zagrebačke katedrale u kanonskoj vizitaciji 1792. godine (str. 191-205)

hrvatski pdf 706kb
Description of the Zagreb Cathedral from the 1792 Canonical Visitation of the Cathedral (str. 205-205)

Ladislav Dobrica
Prethodno priopćenje

Srednjovjekovni zidni oslici u zagrebačkoj katedrali (str. 209-225)

hrvatski pdf 2074kb
Medieval Wall Paintings in Zagreb Cathedral (str. 224-225)

Kristina Krulić, Edita Šurina
Pregledni rad

Monumentalno raspelo zagrebačke katedrale: problem datacije i smještaja (str. 227-238)

hrvatski pdf 791kb
Monumental Crucifix of the Zagreb Cathedral: Chronology and Context (str. 238-238)

Matko Marušić
Izvorni znanstveni članak

Ostaci renesansne opreme u zagrebačkoj katedrali (str. 239-260)

hrvatski pdf 2708kb
Remnants of Renaissance Furnishings in the Zagreb Cathedral (str. 259-260)

Daniel Premerl
Izvorni znanstveni članak

Boje u unutrašnjosti zagrebačke katedrale: doprinos poznavanju uređenja kroz stoljeća (str. 261-285)

hrvatski pdf 2345kb
Colours in the Interior of the Zagreb Cathedral: a Contribution to Understanding its Decoration through the Centuries (str. 284-285)

Krasanka Majer Jurišić, Matija Deak, Kristina Krulić
Izvorni znanstveni članak

Oltari zagrebačke katedrale izrađeni prema nacrtima Hermana Bolléa u službi „jedinstva i čistoće stila“ (str. 287-302)

hrvatski pdf 1537kb
Altars of the Zagreb Cathedral Designed by Herman Bollé in the Service of ‘Unity and Purity of Style’ (str. 302-302)

Irena Kraševac
Prethodno priopćenje

Orgulje zagrebačke katedrale i potresi (str. 303-313)

hrvatski pdf 695kb
Earthquakes and the Pipe Organs of the Zagreb Cathedral (str. 313-313)

Emin Armano
Stručni rad

Kamen zagrebačke katedrale: historijat propadanja i radova (str. 317-334)

hrvatski pdf 1105kb
Stone of Zagreb Cathedral: History of Decay and Interventions (str. 334-334)

Vinka Marinković, Edita Šurina
Prethodno priopćenje

Krov zagrebačke katedrale – rezultati istraživanja i rekonstrukcija izgubljenog „petog pročelja“ (str. 335-354)

hrvatski pdf 2470kb
Roof of Zagreb Cathedral – Research Results and Reconstruction of the Lost ‘Fifth Façade’ (str. 353-354)

Iskra Karniš Vidovič
Izvorni znanstveni članak

Podovi u zagrebačkoj katedrali: tipologija, materijali i dekoracije (str. 355-365)

hrvatski pdf 1422kb
Floors of the Zagreb Cathedral: Typology, Materials and Decoration (str. 365-365)

Toni Šaina
Pregledni rad

Vitraji zagrebačke katedrale (str. 367-383)

hrvatski pdf 2578kb
Stained Glass of the Zagreb Cathedral (str. 383-383)

Matija Marić, Jeronim Tišljar
Pregledni rad

Drvena oprema zagrebačke katedrale (str. 385-402)

hrvatski pdf 1737kb
Wooden Furnishings of the Zagreb Cathedral (str. 401-402)

Tijana-Annar Trputec Strčić
Stručni rad

Metalna oprema zagrebačke katedrale: kontekst, autori, dekorativna rješenja i uzori (str. 403-422)

hrvatski pdf 1770kb
Metal Fixtures of the Zagreb Cathedral: Context, Makers, Decorative Solutions and Inspirations (str. 421-422)

Martina Wolff Zubović
Izvorni znanstveni članak

Satovi zagrebačke katedrale: povijesni pregled i stanje nakon potresā 2020. godine (str. 423-429)

hrvatski pdf 662kb
Clocks of Zagreb Cathedral: Historical Overview and Condition after the 2020 Earthquakes (str. 428-429)

Valentina Radoš Bonić
Pregledni rad

Riznica zagrebačke katedrale i njezini čuvari (str. 433-447)

hrvatski pdf 1340kb
Cathedral Treasury and its Keepers (str. 446-447)

Tomica Plukavec, Emilia Plukavec
Stručni rad

Skidanje s križa i krilni oltar s Raspećem na Golgoti iz sakristije zagrebačke katedrale – izazov čuvanja slika na drvenom nosiocu u grijanom prostoru (str. 449-466)

hrvatski pdf 1657kb
Descent from the Cross and the Winged Altarpiece with the Crucifixion on Golgotha from the Sacristy of the Zagreb Cathedral – Challenges of Preserving Paintings on Wooden Supports in Heated Spaces (str. 465-466)

Pavao Lerotić
Pregledni rad

Suradnja Hrvatskog restauratorskog zavoda i Zagrebačke nadbiskupije na očuvanju fundusa zbirke tekstila zagrebačke katedrale (str. 467-483)

hrvatski pdf 2578kb
Collaboration between the Croatian Conservation Institute and the Archdiocese of Zagreb on Preserving the Textile Collection of the Zagreb Cathedral (str. 483-483)

Vlasta Bošnjak, Marta Budicin Munišević, Sandra Lucić Vujičić, Branka Regović
Pregledni rad

Počeci i koncepti restauriranja zagrebačke katedrale 1870-ih godina (str. 487-505)

hrvatski pdf 804kb
Beginnings and Concepts of Restoration the Zagreb Cathedral in the 1870s (str. 504-505)

Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak

Historija historicizma zagrebačke katedrale (19. – 21. stoljeće) (str. 507-519)

hrvatski pdf 2078kb
History of Historicism of the Zagreb Cathedral (19th–21st century) (str. 518-519)

Željka Čorak
Pregledni rad

Pred još jednim restauriranjem zagrebačke katedrale (str. 521-537)

hrvatski pdf 1350kb
Towards Another Restoration of the Zagreb Cathedral (str. 537-537)

Krasanka Majer Jurišić, Lana Križaj
Esej

Posjeta: 0 *