Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 59 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 26.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.
Sadržaj
Ana Marija Miličević, Luka Šimunović, Tea Popović, Tony Weir, Maurice J Meade, Senka Meštrović
Izvorni znanstveni članak
Di Fu, Yanyao Li, Yuwei Wang, Lin Yao, Ge Zhou, Yunwo Zhu, Ling Zou
Izvorni znanstveni članak
Julliana Andrade da Silva, Renan Alves e Cavalheiro, Daniela Moreira dos Santos, Flávio Henrique Baggio Aguiar, Débora Alves Nunes Leite Lima
Izvorni znanstveni članak
Tadej Čivljak, Ticijana Ban, Ivana Markota, Bruno Špiljak, Vlatko Kopić, Roko Bjelica, Dragana Gabrić
Izvorni znanstveni članak
Dobroslav Purešević, Ema Krdžovic Lazić, Nađa Nikolić, Ognjan Pavlović, Francesca Ideo, Miroslav Andrić, Maja Miletić, Aleksandar Jakovljević, Katarina Beljić-Ivanović
Izvorni znanstveni članak
Cristiana Palmela Pereira, Inês Marques, João Paulo Martins
Izvorni znanstveni članak
Vigan Aliu, Jehona Reçica Ahmedi
Izvorni znanstveni članak
Janki Shingala, Klara Dešković, Vidya Ramaswamy, Shruti Jain, Irina F. Dragan, Maja Sabalić-Schoener
Izvorni znanstveni članak
Aleksandra Kędziora-Ciechańska, Krystian Ciechański, Renata Chałas
Pregledni rad
Congress Croatian Periodontology Days
Sažetak sa skupa
Congress Croatian Society of Oral Surgery, Congress Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstrutive Surgery of the Head and Neck
Sažetak sa skupa
Ascro Uredništvo
Vijest
