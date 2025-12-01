 Skoči na glavni sadržaj

Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 59 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

A Survey of Orthodontic Clear Aligner Practices among Orthodontists in Croatia (str. 330-343)

engleski pdf 454kb
Anketa o primjeni alignera među ortodontima u Hrvatskoj (str. 330-343)

Ana Marija Miličević, Luka Šimunović, Tea Popović, Tony Weir, Maurice J Meade, Senka Meštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 454kb
Root Canal Obturation Quality in 3D-Printed C-Shaped Canals with Different Filling Techniques (str. 344-354)

engleski pdf 762kb
Kvaliteta opturacije korijenskog kanala u 3D printanim kanalima u obliku slova C s različitim tehnikama punjenja (str. 344-354)

Di Fu, Yanyao Li, Yuwei Wang, Lin Yao, Ge Zhou, Yunwo Zhu, Ling Zou
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 762kb
Influence of Propolis Extract on Bleaching Effectiveness and Enamel Physical Properties (str. 355-363)

engleski pdf 284kb
Utjecaj ekstrakta propolisa na učinkovitost izbjeljivanja i fizikalna svojstva cakline (str. 355-363)

Julliana Andrade da Silva, Renan Alves e Cavalheiro, Daniela Moreira dos Santos, Flávio Henrique Baggio Aguiar, Débora Alves Nunes Leite Lima
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 284kb
The Influence of Blood from Patients with Different Chronic Conditions on the Wettability of Dental Implant Surfaces (str. 364-377)

engleski pdf 597kb
Utjecaj krvi pacijenata s različitim kroničnim stanjima na vlaženje površine dentalnih implantata (str. 364-377)

Tadej Čivljak, Ticijana Ban, Ivana Markota, Bruno Špiljak, Vlatko Kopić, Roko Bjelica, Dragana Gabrić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 597kb
Cross-Sectional Analysis of Matrix Metalloproteinases and Bone Resorption Regulators in Apical Periodontitis: Linking Molecular Mechanisms with Clinical and Histopathological Features (str. 378-388)

engleski pdf 835kb
Presječna analiza razine matričnih metaloproteinaza i regulatora resorpcije kosti u apikalnom parodontitisu: povezivanje molekularnih mehanizama s kliničkim i histopatološkim značajkama (str. 378-388)

Dobroslav Purešević, Ema Krdžovic Lazić, Nađa Nikolić, Ognjan Pavlović, Francesca Ideo, Miroslav Andrić, Maja Miletić, Aleksandar Jakovljević, Katarina Beljić-Ivanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 835kb
Interventions to Chemotherapy and Radiotherapy Induced Oral Mucositis: a Systematic Review and Meta-analysis (str. 389-409)

engleski pdf 2024kb
Intervencije u slučaju oralnoga mukozitisa prouzročenog kemoterapijom i radioterapijom: sustavni pregled i metaanaliza (str. 389-409)

Cristiana Palmela Pereira, Inês Marques, João Paulo Martins
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2024kb
Sexual Dimorphism in Maxillary Canine Dimensions among Kosovo Population: A CBCT Analysis (str. 410-416)

engleski pdf 437kb
Spolni dimorfizam u dimenzijama maksilarnih očnjaka u populaciji Kosova: CBCT analiza (str. 410-416)

Vigan Aliu, Jehona Reçica Ahmedi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 437kb
Virtual Reality in U.S. Dental Education: A Cross-Sectional Study of Faculty and Student Perceptions (str. 417-425)

engleski pdf 435kb
Virtualna stvarnost u dentalnom obrazovanju u SAD-u: presječno istraživanje percepcija nastavnika i studenata (str. 417-425)

Janki Shingala, Klara Dešković, Vidya Ramaswamy, Shruti Jain, Irina F. Dragan, Maja Sabalić-Schoener
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 435kb
Impaired Gustation in Liver Diseases: A Comprehensive Narrative Literature Review (str. 426-439)

engleski pdf 329kb
Poremećaj okusa kod bolesti jetre – sveobuhvatan narativni pregled literature (str. 426-439)

Aleksandra Kędziora-Ciechańska, Krystian Ciechański, Renata Chałas
Pregledni rad

hrvatski pdf 329kb
Book of abstracts of the 9th Croatian Periodontology Days 2025 congress : September 25-27, 2025, Zagreb, Croatia (str. 440-448)

Congress Croatian Periodontology Days
Sažetak sa skupa

engleski pdf 190kb
Book of abstracts of the Congress: 11th Congress of the Croatian Society of Oral Surgery and 17th Congress of the Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Surgery of the Head and Neck : October 23 - 25, 2025, Osijek, Croatia (str. 449-473)

Congress Croatian Society of Oral Surgery, Congress Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstrutive Surgery of the Head and Neck
Sažetak sa skupa

engleski pdf 391kb
Ascro List of Reviewers for Volume 59(2025) (str. 475-475)

engleski pdf 137kb
Ascro Popis recenzenata za svezak 59(2025) (str. 475-475)

Ascro Uredništvo
Vijest

hrvatski pdf 137kb

Posjeta: 0 *