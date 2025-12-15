 Skoči na glavni sadržaj

Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , Vol. 20 No. 34, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

IZAZOVI I PRAKSE ODNOSA S JAVNOŠĆU U ZAGREBAČKIM KAZALIŠTIMA (str. 7-43)

hrvatski pdf 1665kb
PUBLIC RELATIONS CHALLENGES AND PRACTICES IN ZAGREB THEATRES (str. 7-43)

Martina Klenović, Krešimir Dabo
Izvorni znanstveni članak

(SAMO)PERCEPCIJA VOKALNOGA ZAMORA GLASOVNIH PROFESIONALCA ZAPOSLENIH U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA (str. 44-61)

hrvatski pdf 190kb
(SELF-)PERCEPTION OF VOCAL FATIGUE AMONG VOICE PROFESSIONALS EMPLOYED IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (str. 44-61)

Ana Bonetti, Ivana Šimić Šantić
Izvorni znanstveni članak

SEMIOTIKA APROPRIJACIJSKIH MODELA ANDRIĆEVA KULTURNOG NASLIJEĐA (str. 62-86)

hrvatski pdf 3133kb
THE SEMIOTICS OF APPROPRIATION MODELS OF ANDRIĆ’S CULTURAL HERITAGE (str. 62-86)

Jela Sabljić Vujica
Izvorni znanstveni članak

KREATIVNI NASTAVNI PRISTUPI U VISOKOME OBRAZOVANJU (str. 87-103)

hrvatski pdf 179kb
CREATIVE TEACHING APPROACHES IN HIGHER EDUCATION (str. 87-103)

Arijana Midžić, Šejla Bjelopoljak
Izvorni znanstveni članak

LANGUAGE BARRIERS IN SOCIAL WORK AND LANGUAGE MINORITIES – THE CASE OF DEAF AND HARD-OF-HEARING PERSONS (str. 104-128)

engleski pdf 148kb
JEZIČNE PREPREKE U SOCIJALNOME RADU I JEZIČNE MANJINE – SLUČAJ GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA (str. 104-128)

Dubravka Papa, Nina Sauerborn
Pregledni rad

PERSPECTIVES OF CLASSICAL PHILOLOGY IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA REFORM AND QUALITY STANDARDS IN HIGHER EDUCATION (str. 129-160)

engleski pdf 172kb
PERSPEKTIVE KLASIČNE FILOLOGIJE U KONTEKSTU BOLONJSKE REFORME I STANDARDA KVALITETE VISOKOGA OBRAZOVANJA (str. 129-160)

Luciana Boban, Josip Grubeša, Jelena Jurčić
Pregledni rad

NAKLADNIŠTVO I NJEGOVA ULOGA U BRENDIRANJU SVEUČILIŠTA: ANALIZA STUDIJE SLUČAJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU (str. 161-187)

hrvatski pdf 541kb
PUBLISHING AND ITS ROLE IN UNIVERSITY BRANDING: A CASE STUDY OF THE UNIVERSITY OF MOSTAR (str. 161-187)

Antonia Tomaš, Vladimir Ruf, Josip Šimić
Pregledni rad

TEORIJA VELIKE ZAMJENE KAO MOBILIZIRAJUĆI NARATIV ZA EKSTREMNU DESNICU (str. 188-213)

hrvatski pdf 180kb
THE GREAT REPLACEMENT THEORY AS A MOBILIZING NARRATIVE FOR THE EXTREME RIGHT (str. 188-213)

Ema Vrdoljak
Pregledni rad

IDEALISTIČKI, FENOMENOLOŠKI I HERMENEUTIČKI PRISTUPI SPOZNAJI (str. 217-222)

Džana Rahimić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 67kb

Posjeta: 0 *