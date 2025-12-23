 Skoči na glavni sadržaj

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju , Vol. 76 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Managing and monitoring indoor air quality and surface decontamination in healthcare environments (str. 222-241)

Praćenje kakvoće zraka i upravljanje njome u zatvorenom okolišu zdravstvenih ustanova (str. 241-241)

Giovanni Cappelli, Ilaria Rapi, Stefano Dugheri, Niccolò Fanfani, Veronica Traversini, Antonio Baldassarre, Anna Korelidou, Maali-Amel Mersel, Filippo Baravelli, Marinos Louka, Nicola Mucci, Lina Kourtella
Pregledni rad

The impact of heat inactivation on RT-qPCR detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): an experience from the University Clinical Centre of Vojvodina, Serbia (str. 242-249)

Utjecaj inaktivacije topline na RT-qPCR detekciju teškog akutnog respiratornog sindroma Coronavirus-2 (SARS-CoV-2): iskustvo Sveučilišnog kliničkog centra Vojvodine, Srbija (str. 250-250)

Jelena Stojčević Maletić, Iva Barjaktarović, Ljiljana Andrijević, Katarina Bačulov, Slobodanka Bogdanović Vasić, Diandra Pintać Šarac
Izvorni znanstveni članak

Urinary cotinine cut-off value in categorising cigarette smoking status in healthy pregnant women at term (str. 251-258)

Granična vrijednost kotinina u mokraći za kategorizaciju pušačkoga statusa u zdravih rodilja (str. 258-258)

Nataša Brajenović, Irena Brčić Karačonji, Andreja Jurič, Jelena Kovačić, Sandra Stasenko, Tatjana Mioč, Iva Miškulin, Lana Škrgatić, Martina Piasek, Jasna Jurasović
Izvorni znanstveni članak

Poisoning with biocidal products before and after the COVID-19 pandemic: report from the Croatian Poison Control Centre (str. 259-264)

Biocidni proizvodi kao uzroci otrovanja prije i nakon pandemije bolesti COVID-19: podatci hrvatskoga Centra za kontrolu otrovanja (str. 264-264)

Emin Veledar, Željka Babić, Jelena Macan
Izvorni znanstveni članak

Integration of job satisfaction into the Personal Wellbeing Index: analysis of psychometric properties and sociodemographic influences among employees of the Croatian Health Insurance Fund (str. 265-273)

Integracija zadovoljstva poslom u indeks osobne dobrobiti: analiza psihometrijskih svojstava i demografskih odrednica među radnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (str. 273-273)

Jozo Dubravac, Renata Barić
Izvorni znanstveni članak

Factors associated with burnout among the Belgrade University medical students (str. 274-280)

Čimbenici povezani sa sindromom izgaranja među studentima Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Beogradu (str. 281-281)

Jovana Todorović, Kontstantinos Stratakis, Dejan Nešić, Ratko Tomašević, Zorica Terzić-Šupić
Izvorni znanstveni članak

Gentiana lutea root aqueous extract mitigates hydroxyureainduced genotoxicity through antioxidative action and DNA repair: an in vitro study in healthy human peripheral blood mononuclear cells (str. 282-291)

Vodeni ekstrakt korijena Gentiana lutea ublažava genotoksičnost izazvanu hidroksiurejom putem antioksidacijske zaštite i poticanja popravka oštećenja DNA (str. 291-291)

Ksenija Radošević, Mila Kostić, Marijana Janić, Ivan Jovanović, Maja Živković, Ana Valenta Šobot, Jelena Filipović Tričković
Izvorni znanstveni članak

Risks of radiation exposure to old military compasses with radioluminescent markings (str. 292-297)

Procjena radiološkog rizika kod starih vojnih kompasa s radioluminiscentnim oznakama (str. 298-298)

Igor Miklavčić, Igor Lassinger, Vanja Radolić, Marina Poje Sovilj
Izvorni znanstveni članak

7. međunarodni kongres Hrvatskog toksikološkog društva / 7th International Congress of the Croatian Society of Toxicology CROTOX 2025 (str. A44-A44)


Ostalo

