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Odgojno-obrazovne teme , Vol. 8 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 5-6)

hrvatski pdf 552kb
Editorial

Sanja Tatalović Vorkapić, Morana Drakulić
Uvodnik

engleski pdf 304kb
Slikovnica „Zlatarovo zlato“ Zdenka Bašića i Tanje Konforta, kulturna geografija i poučavanje književnosti (str. 9-21)

hrvatski pdf 670kb
Zdenko Bašić and Tanja Konforta's Picture Book “The Goldsmith's Treasure”, Cultural Geography and Teaching Literature

Goran Krapić, Kristina Krapić
Prethodno priopćenje

Effects of Hands-On Nanoscience Activities on Senior Secondary School Students’ Academic Performance in Chemistry in Nigeria (str. 22-33)

engleski pdf 654kb
Učinci praktičnih nanotehnoloških aktivnosti na akademsku uspješnost učenika viših razreda srednje škole iz kemije u Nigeriji

DAVID ADEYEMI ALADESUYI, FLORENCE OMOSHOLAPE ABIDOYE, KAYODE OJO AFOLABI, ADEKUNLE OMOTAYO ABIDOYE
Izvorni znanstveni članak

From Screens to Pages: A Multimodal Text-Talk Stories Intervention for Struggling Grade 8 English Readers (str. 34-49)

engleski pdf 685kb
Od ekrana do stranica: multimodalna intervencija temeljena na tekstu i razgovoru kroz priče za učenike 8. razreda s teškoćama u čitanju engleskog jezika

ZYRINE M. SARMIENTO, FAMELA E. PANGILINAN, JAN S. DEL ROSARIO
Izvorni znanstveni članak

The Relationship Between Multiple Intelligences and Students' Career Interests and Preferences (str. 50-65)

engleski pdf 815kb
Odnos višestrukih inteligencija s profesionalnim interesima i sklonostima učenika

Gabriel Pinkas, Selma Teparić
Izvorni znanstveni članak

Uloga digitalnih tehnologija u multidisciplinarnoj podršci djeci s teškoćama u učenju: Pregled suradničkih modela (str. 66-84)

hrvatski pdf 747kb
The Role of Digital Technologies in Multidisciplinary Support for Children with Learning Difficulties: A review of collaborative models

Dora Dulemba, Korana Horvatek, Barbara Uličnik
Pregledni rad

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