 Skoči na glavni sadržaj

Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture , Vol. 14 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik 14.2 (str. 243-246)

hrvatski pdf 62kb
Editorial 14.2.

Andrijana Kos-Lajtman, Smiljana Narančić Kovač
Uvodnik

Children’s Poetry: Questions, Doubts, and Challenges from the Polish Perspective (str. 249-263)

engleski pdf 177kb
Dječje pjesništvo: pitanja, dvojbe i izazovi iz poljskoga gledišta

Krystyna Zabawa
Pregledni rad

Stih za djecu i stih za odrasle Branka Stevanovića – tanatološki, intertekstualni i metodički aspekti (str. 265-286)

hrvatski pdf 177kb
Verse for Children and Verse for Adults by Branko Stevanović: Thanatological, Intertextual, and Didactic Aspects

Vladimir Vukomanović Rastegorac, Višnja Mićić, Bojan Marković
Izvorni znanstveni članak

Optimistični pesimist: dječja poezija i poezija za odrasle Ante Gardaša (str. 287-306)

hrvatski pdf 162kb
An Optimistic Pessimist: Children’s Poetry and Poetry for Adults by Ante Gardaš

Vedrana Živković Zebec
Izvorni znanstveni članak

The Stories for Children by Selena Dukić: The Big and the Little Ones (str. 307-322)

engleski pdf 148kb
Priče za djecu Selene Dukić: Veliki i mali

Zorana Simić
Izvorni znanstveni članak

When Merry Zvonko Falls Ill: A Promotional Picturebook for Children and Adults (str. 325-358)

engleski pdf 7504kb
Kad se veseli Zvonko razboli: promotivna slikovnica za djecu i odrasle

Ivana Milković, Sanja Lovrić Kralj
Ostalo

Mapping Nostalgia: Pathways Across Time and Culture(s) (str. 361-364)

Angela Yannicopoulou
Recenzija, prikaz

engleski pdf 63kb
Seeing Socialism Through GDR Picturebooks (str. 364-367)

Nikola Novaković
Recenzija, prikaz

engleski pdf 65kb
A Literary Symbiosis That (Strangely) Works (str. 367-369)

Vilda Kiaunytė
Recenzija, prikaz

engleski pdf 55kb
Bilješke o autorima (Libri et Liberi 14.2) (str. 370-371)

hrvatski pdf 48kb
Notes on Contributors (Libri et Liberi, Vol 14, No 2) (str. 370-371)


Ostalo

Recenzenti u ovom godištu (str. 372-373)

hrvatski pdf 38kb
Reviewers in this Volume (str. 372-373)


Ostalo

Posjeta: 0 *