Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture , Vol. 14 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 24.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 26.12.2025.
Sadržaj
Andrijana Kos-Lajtman, Smiljana Narančić Kovač
Uvodnik
Krystyna Zabawa
Pregledni rad
Vladimir Vukomanović Rastegorac, Višnja Mićić, Bojan Marković
Izvorni znanstveni članak
Vedrana Živković Zebec
Izvorni znanstveni članak
Zorana Simić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Milković, Sanja Lovrić Kralj
Ostalo
Angela Yannicopoulou
Recenzija, prikaz
Nikola Novaković
Recenzija, prikaz
Vilda Kiaunytė
Recenzija, prikaz
Ostalo
Ostalo
