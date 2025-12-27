 Skoči na glavni sadržaj

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam , Vol. 33 No. 2(70), 2025.

  • Datum izdavanja: 27.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.12.2025.

Traditional Herzegovinian Residential Architecture of Gornji Crnač (str. 184-195)

Gabrijela Rajič, Davor Andrić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 12158kb
Philosophy of Urbanization and Socio-Cultural Dynamics Issues of a High-Tech Capital; The Case of Astana, Kazakhstan (str. 196-205)

Mira Manassova, Baizhol Karipbayev, Galiya Seifullina, Saltanat Aubakirova, Olga Arinova, Kuralay Bolyssova
Prethodno priopćenje

engleski pdf 6015kb
Localizing Social Aspects and Liveability Criteria in Neighbourhood Sustainability Assessment Tools; Case Study: New Urban Expansions in Cairo, Egypt (str. 206-219)

Nouran Naguib, Kristina Careva, Rene Lisac
Prethodno priopćenje

engleski pdf 8652kb
Egon Steinmann's Architectural Engagement in North Macedonia in 1946 (str. 220-231)

Iva Muraj
Prethodno priopćenje

engleski pdf 7670kb
An Exploration of Physical Properties for Wayfinding within Transitional Spaces; Emergency Departments in the United Arab Emirates (str. 232-247)

Ola Haj Saleh, Çiğdem Çağnan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 7904kb
Economic Valuation of Urban Heritage; Modelling an Integrative Framework Based on Sustainability Principles (str. 248-259)

Asma Alaouchiche, Yamina Necissa, Abdelkader Behiri, Juan Monjo-Carrió, Gema Ramírez-Pacheco
Pregledni rad

engleski pdf 5533kb
Shaping of Belgrade’s Residential Architecture in the Socialist Period (str. 260-271)

Ana Rajković, Nikola Kozić
Pregledni rad

engleski pdf 6647kb
Floating Buildings as a Residential Solution in Belgrade (str. 272-283)

Tijana Jaćović Maksimović
Pregledni rad

engleski pdf 7572kb
From Bubble to Habitable Sphere; The Potential of Sphere in Individual Housing (str. 284-297)

Dina Vulin Ileković, Boris Ileković
Pregledni rad

engleski pdf 11841kb
Space as Experience: A Comparative Reading of Architecture and Film (str. 298-309)

Nina Bačun, Alan Kostrenčić, Ivana Tutek
Pregledni rad

engleski pdf 8450kb
Visual Comfort and Indoor Environmental Quality in a Workplace Setting; A Case Study in Ankara, Türkiye (str. 310-319)

Ayşe Nihan Avci
Pregledni rad

engleski pdf 5367kb
A Vision of a Future City: The HORIZON 2050¸; A Glimpse into the Future (str. 322-322)

Sanja Gašparović
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1286kb
raumlaborberlin: Polylemma (str. 323-323)

Tajana Jaklenec
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1331kb
Heterogeneous Constructions; Studies in Mixed Material Architecture (str. 324-324)

Zorana Protić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1271kb
Architecture Follows Climate; Traditional Architecture in the Five Climate Zones (str. 325-325)

Tajana Jaklenec
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1298kb
Architectural Criteria for the Integration of Home-based Work in Residential Buildings (str. 326-326)

Tamara Relić
Ostalo

engleski pdf 1246kb
Emergence of a Typology of Monetary Institution Buildings in Croatia at the Beginning of the 20th Century; (str. 327-327)

Azra Suljić
Ostalo

engleski pdf 1241kb
Criteria for City Neighbourhoods’ Planning and Designing in the Context of the Smart City Platform (str. 328-328)

Dashnor Kadiri
Ostalo

engleski pdf 1248kb
Criteria for Planning Urban and Architectural Interventions which Impact the Panoramic Image of the City; Case Studies: European Cities as Part of the World Cultural Heritage (str. 329-329)

Ines Mravunac Sužnjević
Ostalo

engleski pdf 1248kb

