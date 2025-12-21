 Skoči na glavni sadržaj

Fizikalna i rehabilitacijska medicina , Vol. 39 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

DEFORMACIJE PRSNOG KOŠA U DJECE (str. 451-472)

CHEST WALL DEFORMITIES IN CHILDREN (str. 451-472)

Anamarija Jukić, Valentina Matijević, Jelena Marunica Karšaj, Velimir Šušak
Pregledni rad

DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA – OSNOVNA NAČELA, PROCJENA I REHABILITACIJSKI ISHODI S POSEBNIM OSVRTOM NA KRONIČNU NESPECIFIČNU KRIŽOBOLJU (str. 473-490)

DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION – BASIC PRINCIPLES, ASSESSMENT AND REHABILITATION OUTCOMES WITH PARTICULAR CONSIDERATION TO NON-SPECIFIC CHRONIC LOW BACK PAIN (str. 473-490)

Jelena Marunica Karšaj, Štefanija Opalin, Tomislav Nemčić, Simeon Grazio
Stručni rad

PRIJELOMI GORNJEG EKSTREMITETA U DJECE – EPIDEMIOLOGIJA, MEHANIZAM CIJELJENJA, KLASIFIKACIJA I IZAZOVI LIJEČENJA (str. 492-505)

UPPER EXTREMITY CHILDREN’S FRACTURES – EPIDEMIOLOGY, HEALING MECHANISM, CLASSIFICATION AND TREATMENT CHALLENGES (str. 491-505)

Kristina Žgela Talan, Jelena Marunica Karšaj
Pregledni rad

SPIROERGOMETRIJA – ŠTO JE I KAKO FIZIJATRU MOŽE POMOĆI? (str. 511-519)

Jan Aksentijević
Sažetak sa skupa

PREGLED FARMAKOLOŠKOG LIJEČENJA OSTEOARTRITISA – OSVRT NA FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE PRETILOSTI U OSTEOARTRITISU (str. 520-524)

Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

ULOGA SPIROERGOMETRIJE U DOZIRANJU VJEŽBI I INDIVIDUALIZIRANJU LIJEČENJA OSTEOARTRITISA KOLJENA (str. 525-529)

Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa

SPIROERGOMETRIJA – PRAKTIČNA PRIMJENA U PLANIRANJU REHABILITACIJSKOG PROGRAMA (str. 530-533)

Katarina Doko Šarić
Sažetak sa skupa

INFILTRACIJSKE TEHNIKE LIJEČENJA KOD OSTEOARTRITISA KOLJENA (str. 534-535)

Darija Granec
Sažetak sa skupa

KVANTITATIVNA EVALUACIJA I ICF KLASIFIKACIJA U OSTEOARTRITISU KOLJENA (str. 536-541)

Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

ANTIGRAVITACIJSKA TRAKA – ULOGA MODERNE TEHNOLOGIJE U LIJEČENJU OSTEOARTRITISA KOLJENA (str. 542-546)

Anđela Grgić
Sažetak sa skupa

EPIDEMIOLOGIJA OSTEOARTRITISA KOLJENA (str. 547-551)

Frane Grubišić
Sažetak sa skupa

PROMJENE SUBHONDRALNE KOSTI KOD OSTEOARTRITISA (str. 552-557)

Gordana Ivanac
Sažetak sa skupa

PREDNOSTI I NEDOSTATCI UGRADNJE ENDOPROTEZE I OSTEOTOMIJE KOLJENA KOD OSTEOARTRITISA (str. 558-562)

Tin Škleber
Sažetak sa skupa

JE LI OSTEOARTRITIS SAMO BOLEST ZGLOBOVA? (str. 563-564)

Tatjana Kehler
Sažetak sa skupa

PREDNOSTI I NEDOSTACI PRIMJENE DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA U OSTEOARTRITISU KOLJENA (str. 565-572)

Nadica Laktašić Žerjavić, Jelena Jakšić, Igor Begović
Sažetak sa skupa

IZOKINETIKA – PRIMJENA U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU OA KOLJENA (str. 573-579)

Katarina Lohman Vuga
Sažetak sa skupa

SUSTAVNO FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE U OSTEOARTRITISU KOLJENA: SMJERNICE I PRAKSA (str. 580-585)

Miroslav Mayer, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

POSTTRAUMATSKI OSTEOARTRITIS: RANA MANIFESTACIJA DEGENERATIVNIH BOLESTI ZGLOBOVA (str. 586-591)

Tatjana Nikolić
Sažetak sa skupa

EMBOLIZACIJA GENIKULARNIH ARTERIJA U TERAPIJI OSTEOARTRITISA KOLJENA (str. 592-593)

Luka Novosel
Sažetak sa skupa

LIJEČITI DEBLJINU I IZBJEĆI SARKOPENIJU – TERAPIJSKI IZAZOV U OSTEOARTRITISU (str. 594-599)

Vlatka Pandžić
Sažetak sa skupa

RANI OSTEOARTRITIS (OA) – BIOLOŠKA STRATEGIJA OD DIJAGNOZE DO LIJEČENJA (str. 600-605)

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

PRIMJENA STABILOMETRIJE U BOLESNIKA S OSTEOARTRITISOM KOLJENA (str. 606-613)

Mateja Stiperski Matoc
Sažetak sa skupa

ULOGA BIOMARKERA U OSTEOARTRITISU KOLJENA: GDJE SMO DANAS? (str. 614-618)

Andrea Tešija Kuna
Sažetak sa skupa

NEFARMAKOLOŠKO LIJEČENJE OSTEOARTRITISA KOLJENA: OČEKIVANJA I STVARNE MOGUĆNOSTI MODERNIH TEHNOLOGIJA UTEMELJENA NA DOKAZIMA (str. 619-622)

Tonko Vlak
Sažetak sa skupa

POSTOPERACIJSKA REHABILITACIJA KOD ENDOSKOPSKE DISKEKTOMIJE I DEKOMPRESIJE LUMBALNE KRALJEŽNICE (str. 627-630)

Dubravka Šalić Herjavec, Neven Ištvanović, Karlo Houra
Sažetak sa skupa

REHABILITACIJSKI PROTOKOL ZA BOLESNIKE NAKON MIKRODISKEKTOMIJE SLABINSKE KRALJEŽNICE (str. 631-634)

Diana Balen, Tomislav Nemčić, Marjan Rožanković
Sažetak sa skupa

REHABILITACIJA BOLESNIKA NAKON LUMBALNE HEMI I INTERLAMINEKTOMIJE (str. 635-637)

Dražen Kvesić, Frane Grubišić, Ivan Ljudevit Caktaš, Hana Skala Kavanagh
Sažetak sa skupa

REHABILITACIJSKI PROTOKOL NAKON LUMBALNE LAMINEKTOMIJE (str. 638-641)

Dubravka Bobek, Katarina Doko Šarić, Vide Bilić
Sažetak sa skupa

MINIMALNO INVAZIVNA TRANSFORAMINALNA LUMBALNA FUZIJA (str. 642-644)

Krešimir Saša Đurić, Nataša Kalebota, Nadica Laktašić Žerjavić, Porin Perić
Sažetak sa skupa

POSTOPERACIJSKA REHABILITACIJA KOD OTVORENE STRAŽNJE LUMBALNE FUZIJE (str. 645-648)

Tatjana Nikolić, Dubravka Sajković, Darko Perović
Sažetak sa skupa

POSTOPERACIJSKA REHABILITACIJA KOD PREDNJE LUMBALNE FUZIJE (str. 649-652)

Dubravka Sajković, Tatjana Nikolić, Stipe Ćorluka
Sažetak sa skupa

POSTOPERACIJSKA REHABILITACIJA KOD KOREKCIJA DEGENERATIVNIH DEFORMITETA I FUZIJA LUMBALNE I TORAKOLUMBALNE KRALJEŽNICE (str. 653-658)

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Adelmo Šegota, Stjepan Dokuzović
Sažetak sa skupa

ROBOTIKA U NEUROREHABILITACIJI (str. 659-660)

Tonko Vlak
Ostalo

DRUGI WEBINAR SEKCIJE ZA OSTEOARTRITIS HRVATSKOG DRUŠTVA ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU PRI HLZ-U (str. 661-661)

Dubravka Bobek
Ostalo

16. MEDITERANSKI KONGRES FIZIKALNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE (str. 662-664)

Frane Grubišić
Ostalo

NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU OSTEOARTRITISA KOLJENA (str. 665-668)

Dubravka Bobek
Ostalo

