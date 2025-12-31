FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja , Vol. 37 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.03.2026.

Sadržaj

Jezik Molitvenika Gašpara Vnučića iz 1568. godine (str. 319-338)

637kb
The Language of Gašpar Vnučić’s Prayer Book from 1568 (str. 319-338)

Sanja Zubčić
Izvorni znanstveni članak

O vrijednosnom potencijalu leksika: Na primjeru rječnika Blago jezika slovinskoga (1649/1651) Jakova Mikalje (str. 339-371)

659kb
On the Value Potential of Vocabulary: The Example of the Dictionary Blago jezika slovinskoga (The Treasure of the Slavic Language, 1649/1651) by Jakov Mikalja (str. 339-371)

Davor Dukić
Izvorni znanstveni članak

Nazivlje za romanske govore na istočnoj obali Jadrana (str. 373-404)

713kb
Terminology for Romance Varieties on the Eastern Adriatic Coast (str. 373-404)

Nina Spicijarić Paškvan
Pregledni rad

Dialectological Description of the Basic Phonological and Morphological Features in the Local Dialect of Lovinac (Municipality Poličnik) (str. 405-426)

828kb
Dijalektološki opis osnovnih fonoloških i morfoloških obilježja govora Lovinca (Općina Poličnik) (str. 405-426)

Ivan Magaš
Prethodno priopćenje

Od n-grama do višerječnih izraza: O odnosu korpusne lingvistike i leksikogramatike (str. 427-457)

674kb
Exploring the Interplay of Lexis and Grammar Through N-Grams in English and Croatian (str. 427-457)

Mirjana Borucinsky
Izvorni znanstveni članak

CroSloMet: A Structured Metaphor Dataset for Croatian and Slovene (str. 459-482)

636kb
CroSloMet: Strukturirani metaforički skup podataka za hrvatski i slovenski jezik (str. 459-482)

Kristina Štrkalj Despot, Ana Ostroški Anić, Polona Gantar, Mija Bon, Matej Klemen, Marko Robnik Šikonja, Simon Krek, Benedikt Perak, Jaka Čibej
Izvorni znanstveni članak

Language under Strain: Somatic Expressions with “Tooth/Teeth” in Slovak News Media (A Corpus-Based Study of Expressive Phrasemes in Political and War Contexts) (str. 483-500)

620kb
Jezik pod pritiskom: Somatski izrazi koji sadrže leksem „zub/zubi“ u slovačkim medijima (korpusno istraživanje ekspresivnih frazema u političkom i ratnom kontekstu) (str. 483-500)

Anita Hutkova, Jana Pecnikova
Izvorni znanstveni članak

The Rhetoric of Power: Examining Discourse on the War in Ukraine (str. 501-525)

819kb
Retorika moći: Analiza diskursa o ratu u Ukrajini (str. 501-525)

Adriana Petra Blažević
Pregledni rad

Balancing English and Croatian in Higher Education: EMI Students’ Views (str. 527-546)

597kb
Suživot engleskoga i hrvatskoga jezika u visokome obrazovanju: Stavovi studenata koji studiraju na engleskome jeziku (str. 527-546)

Branka Drljača Margić
Izvorni znanstveni članak

„Duša i obzor, tu je samo stijena“: Interpretacija pjesme „Okamine“ Tina Ujevića (str. 549-566)

605kb
“The Soul and the Horizon Are Nothing but Stone”: An Interpretation of Tin Ujević’s Poem “Okamine” (str. 549-566)

Ivana Drenjančević
Izvorni znanstveni članak

Disfunkcionalnost obitelji i transgeneracijski prijenos traume u Ubij se, tata Monike Herceg i Ostanak Hane Konsa (str. 567-590)

634kb
Family Dysfunction and Transgenerational Transmission of Trauma in the Plays Ubij se, tata by Monika Herceg and Ostanak by Hana Konsa (str. 567-590)

Marijana Jeleč, Iris Spajić, Mia Zeko Panić
Prethodno priopćenje

„Živjeti i pohađati školu u Finskoj ravno je dobitku na lutriji“: Kritička naratologija rase i bjeline, transnacionalizam i „ne-imigrantska književnost“ u Mojoj mački Jugoslaviji Pajtima Statovcija (str. 591-616)

653kb
“Living and Going to School in Finland Is Like Winning the Lottery”: Critical Race and Whiteness Narratology, Transnationalism, and “Non-Immigrant Literature” in Moja mačka Jugoslavija by Pajtim Statovci (str. 591-616)

Eric Bergman
Izvorni znanstveni članak

O funkcionalnoj pismenosti (str. 619-629)

Jelena Jovanović Simić
Recenzija, prikaz

596kb
Hrvatski jezik koji nas povezuje (str. 630-635)

Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz

558kb

