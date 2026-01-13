 Skoči na glavni sadržaj

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini , Vol. 67 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.01.2026.

Sadržaj

Analiza stanja sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima malih europskih željezničkih sustava (str. 285-292)

hrvatski pdf 218kb
Analysis of safety state on level crossings of small European railway systems

Drago Pupavac, Vladimir Malčić, Marko Kršulja
Izvorni znanstveni članak

Beyond individual factors: Assessing occupational hazards as predictors of mental disorders among industries workers (str. 293-306)

engleski pdf 212kb
Izvan osobnih čimbenika: procjena profesionalnih opasnosti kao prediktora mentalnih poremećaja kod industrijskih radnika

Mohammad Khandan, Shahin Akhondzadeh, Seyed Abolfazl Zakerian, Mansour Shamsipour, Majid Nili Ahmadabadi, Ali Ebrahimi
Izvorni znanstveni članak

Anthropometric perspective and ergonomic evaluation of minibus as a means of public transportation in Okitipupa, Nigeria (str. 307-318)

engleski pdf 391kb
Antropometrijski aspekti i ergonomska ocjena minibusa kao sredstva javnog prijevoza u gradu Okitipupa, Nigerija

Samuel Oluwasehun Oladapo
Izvorni znanstveni članak

Sociopati i psihopati na radnim mjestima (str. 319-330)

hrvatski pdf 239kb
Sociopaths and psychopaths at the workplaces

Mirsada Ćehić, Ana Rački Marinković
Pregledni rad

Procjena rizika utjecaja farmaceutskog otpada na okoliš (str. 331-339)

hrvatski pdf 234kb
Risk assessment of the impact of pharmaceutical waste on the environment

Anita Rakić, Mladen Perišić
Pregledni rad

Novi propisi o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti azbestu: Direktiva (EU) i Pravilnik (str. 341-353)

hrvatski pdf 170kb
New regulations on the protection of workers from risks due to exposure to asbestos: Directive (EU) and Rulebook

Marinko Đ. Učur, Cvetan Kovač
Pregledni rad

Smrtna ozljeda radnika prilikom obavljanja poslova uz cijevi za građevinski otpad (str. 357-360)

Goran Beroš
Ostalo

hrvatski pdf 211kb
Energetska učinkovitost objekata i korištenje obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj (str. 361-366)

Branimir Fuk
Ostalo

hrvatski pdf 111kb
Radni odnosi (str. 367-371)

Ivan Petrošević
Ostalo

hrvatski pdf 105kb
Možemo li programima izgradnje tima povećati efektivnost i učinkovitost rada (str. 373-375)

Renata Ecimović Nemarnik
Ostalo

hrvatski pdf 95kb
Pitanja i odgovori (str. 377-379)

Veronika Laušin
Ostalo

hrvatski pdf 93kb
Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na radi i zaštite od požara - 8/25. - 11/25. (str. 383-383)

Sandra Telebec
Ostalo

hrvatski pdf 74kb
Popis članaka objavljenih u časopisu Sigurnost godine 2025. (str. 385-389)

Morena Tomić
Ostalo

hrvatski pdf 93kb
Kazalo ključnih riječi, volumen 67, 2025. (str. 391-392)

Morena Tomić
Ostalo

hrvatski pdf 85kb
Zahvala recenzentima (str. 393-394)

Morena Tomić
Ostalo

hrvatski pdf 79kb

