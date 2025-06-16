 Skoči na glavni sadržaj

Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost , Vol. XXVIII No. 101/102, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.02.2026.

„Oprostite, pretpostavio sam da ste budni“ ili Slučajna smrt jednog redatelja autora Rakana Rushaidata, Teatar &TD, MMC (str. 4-11)

Nataša Govedić
Esej

hrvatski pdf 271kb
Od lecture performancea preko izvedbe klasičnog teksta do astronauta. Vedrana Klepica: Things that burn easily (str. 12-16)

Patrik Gregurec
Esej

hrvatski pdf 255kb
Iskupljenje za poništene djevojčice i kćeri. Mate Matišić: Otac, Kći i Duh Sveti, Satiričko kazalište Kerempuh (str. 17-22)

Sanja Baković
Esej

hrvatski pdf 229kb
Govore kao da sutra ne postoji. Ivor Martinić: Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute, Zagrebačko kazalište mladih (str. 23-29)

Petra Jelača
Esej

hrvatski pdf 279kb
Razumjeti i čuditi se. Viktor Ivančić: Robi K./Crvenkapa je mrtva, HNK Split (str. 30-36)

Leon Žganec-Brajša
Esej

hrvatski pdf 313kb
Razapeti između jezika, nacija i država. Bekim Sejranović: Nigdje, niotkuda, HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka (str. 37-41)

Nina Ožegović
Esej

hrvatski pdf 590kb
Kad stvarnost postane smrtonosna bolest. Marius von Mayenburg: Eldorado. Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu (str. 42-45)

Bojan Munjin
Esej

hrvatski pdf 309kb
Kršćanin heretik – Mate Matišić (str. 46-49)

Patrik Gregurec
Esej

hrvatski pdf 285kb
Zlatne stranice izvedbene avangarde. Rotulus Homo Pendulum, Pogon Jedinstvo, Zagreb (str. 50-63)

Katarina Kolega
Esej

hrvatski pdf 610kb
Jednočinka ili estetika vjetra u petama (str. 64-69)

Nataša Govedić
Esej

hrvatski pdf 354kb
Ljubav i čast (str. 70-76)

Ljiljana Filipović
Esej

hrvatski pdf 127kb
Ponovno propitivanje vrline u Shakespeareovim Veselim ženama windsorskim (str. 77-84)

Melissa Rose Piccinonno
Esej

hrvatski pdf 134kb
Samozatajni život splitskog lutkarstva. Uz 80 godina profesionalnog djelovanja Gradskog kazališta lutaka Split (str. 86-91)

Iva-Matija Bitanga
Esej

hrvatski pdf 479kb
Milko Šparemblek – učeni igrač kojem su se ostvarili svi djetinji snovi. Milko Šparemblek (1928. – 2025.) (str. 92-97)

Snježana Banović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 168kb
Teatar joj je bio u krvi. Kostadinka Velkovska (1949. – 2024.) (str. 98-99)

Dora Delbianco
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 91kb
O Dušku. Duško Valentić (1950. – 2024.) (str. 100-101)

Dubravko Mihanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 170kb
Krasna naša običnost. Žarko Savić (1949. – 2024.) (str. 102-104)

Đuro Roić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 94kb
Mr. Single u potrazi za bendom. Željko Vukmirica (1953. – 2025.) (str. 105-109)

Maja Đurinović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 458kb
O kazalištu causerskim stilom. Antonija Kassowitz-Cvijić: Iza starog zastora, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2024. (str. 110-112)

Višnja Kačić Rogošić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 96kb
Susret znanosti i umjetnosti. Boris Senker: Prigodnice. Čestitke/Oproštaji/ Sjećanja, Leykam international, Zagreb 2024. (str. 113-115)

Lucija Ljubić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 93kb
Kad pištolji mogu, a ne moraju opaliti. Mate Matišić: 7 drama, Umjetnička organizacija Metropolis (MET), MGM Studio Novel, Zagreb 2024. (str. 116-118)

Anđela Vidović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 96kb
Bilo je i boljih vremena. Krležini dani u Osijeku, Prvo desetljeće 21. stoljeća u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu (drugi dio). HAZU/HNK Osijek / Filozofski fakultet Osijek, Zagreb – Osijek 2024. (str. 119-120)

Mario Kovač
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 86kb
Prvi cjeloviti pregled inovativnog lutkarstva za odrasle. Igor Tretinjak: Prostor nedovoljno iskorištene slobode. Sto godina lutkarstva za odrasle u Hrvatskoj, HDKKT, biblioteka Polilog, Zagreb, 2024. (str. 121-126)

Katarina Kolega
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 366kb
Slice of life (Drama) (str. 127-150)

Patrik Gregurec
Ostalo

hrvatski pdf 169kb
O drami i autorici. Vanja je živ (str. 151-162)

Natalija Lizorkina
Ostalo

hrvatski pdf 319kb

