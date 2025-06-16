Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost , Vol. XXVIII No. 101/102, 2025.
- Datum izdavanja: 16.06.2025.
- Objavljen na Hrčku: 20.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nataša Govedić
Esej
Patrik Gregurec
Esej
Sanja Baković
Esej
Petra Jelača
Esej
Leon Žganec-Brajša
Esej
Nina Ožegović
Esej
Bojan Munjin
Esej
Patrik Gregurec
Esej
Katarina Kolega
Esej
Nataša Govedić
Esej
Ljiljana Filipović
Esej
Melissa Rose Piccinonno
Esej
Iva-Matija Bitanga
Esej
Snježana Banović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Dora Delbianco
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Dubravko Mihanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Đuro Roić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Maja Đurinović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Višnja Kačić Rogošić
Recenzija, prikaz
Lucija Ljubić
Recenzija, prikaz
Anđela Vidović
Recenzija, prikaz
Patrik Gregurec
Ostalo
Natalija Lizorkina
Ostalo
Posjeta: 0 *