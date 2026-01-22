Transactions of FAMENA , Vol. 50 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 22.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.04.2026.

The Temperature Dependency of the B-W Failure Criterion of Advanced High-Strength Dual-Phase Steel DP780 (str. 1-18)

Yukuan Li, Di Li, Dongze Wu, Yiqun Wang, Shaoxun Liu, Tao Wang, Xiaokun Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6496kb
The Meshing Stiffness Characteristics of Variable Hyperbolic Circular Arc Tooth Trace Cylindrical Gears under Installation Errors (str. 19-37)

Bing Jiang, Yongqiao Wei, Shaojiang Wang, Jianquan Zhang, Dengqiu Ma, Lan Luo, Jianbing Long
engleski pdf 2891kb
Evaluation of Bernoulli Production Lines with Product Quality Inspection and Rework Stations: Analytical Solution and the Finite State Method (str. 39-64)

Neven Hadžić, Mateja Tomičić
engleski pdf 2341kb
Modelling and Prediction of Riveting Surface Deformation of Aircraft Thin-Walled Parts Based on the Spring Damping Method (str. 65-84)

Yuanfan Hu, Yongguo Zhu, Xing Yang, Yangfan Tong, Yezhi Teng, Tian Zeng
engleski pdf 2114kb
Regenerative Braking Control of Electric Vehicles Using Electro-Mechanical Brakes Based on Improved Whale Optimisation Algorithm (str. 85-104)

Zhen Lei, Hongming Lyu
engleski pdf 3559kb
Optimisation Method for Parameters of Energy-Efficient and High-Performance Plasma Spray Process (str. 105-121)

Hejian Liu, Zhen Zhang
engleski pdf 2489kb
Dynamic Reconfiguration of UAV Formations Using RL-Enhanced Swarm Control (str. 123-146)

Vasantharaj Rajagopal, K. Senthil Kumar
engleski pdf 3903kb
An Analytical Calculation Method of Multi-Tooth Impact of High-Speed Involute Helical Gear Pair (str. 147-164)

Zhen Yang, Qian Tang, Dong Peng, Zeyin He, Chun Gan
engleski pdf 3724kb
engleski pdf 468kb

Posjeta: 1.354 *