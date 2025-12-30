Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva , Vol. 87 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 30.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 10.03.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tajana Čop, Ivona Lugar, Magdalena Zrakić Sušac, Mario Njavro
Izvorni znanstveni članak
Irena Rapčan, Mihaela Oroz, Daria Galić Subašić
Stručni rad
Ivana Marić, Ivana Vitasović-Kosić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Dminić Rojnić, Marin Tomičić, Melita Zec Vojinović, Kristijan Damijanić, Petar Šegon, Evelin Pilar
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 376 *