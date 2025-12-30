 Skoči na glavni sadržaj

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva , Vol. 87 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.03.2026.

Ocjena sklonosti riziku i spremnost na bavljenje poljoprivredom – ekonomski eksperiment među studentima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (str. 147-166)

Assessment of risk preferences and willingness to engage in agriculture – an economic experiment among students of the University of Zagreb Faculty of Agriculture (str. 147-166)

Tajana Čop, Ivona Lugar, Magdalena Zrakić Sušac, Mario Njavro
Izvorni znanstveni članak

Tehnika spremanja sijena lucerne na obiteljskom gospodarstvu (str. 167-176)

Techniques for storage of alfalfa hay on a family farm (str. 167-176)

Irena Rapčan, Mihaela Oroz, Daria Galić Subašić
Stručni rad

Invazivne biljne vrste urbanih i suburbanih staništa na području grada Zagreba (str. 177-192)

Invasive plant species in urban and suburban habitats of the city of Zagreb (str. 177-192)

Ivana Marić, Ivana Vitasović-Kosić
Izvorni znanstveni članak

Mogućnost korištenja vodikovog peroksida u zaštiti vinove loze (Vitis vinifera L.) od bolesti drva (str. 193-204)

Application of hydrogen peroxide in the protection of grapevine (Vitis vinifera L.) against grapevine, trunk diseases (str. 193-204)

Ivana Dminić Rojnić, Marin Tomičić, Melita Zec Vojinović, Kristijan Damijanić, Petar Šegon, Evelin Pilar
Izvorni znanstveni članak

