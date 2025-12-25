 Skoči na glavni sadržaj

Bosniaca : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine , Vol. 30 No. 30, 2025.

  Datum izdavanja: 25.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 09.02.2026.

Sadržaj

Riječ urednice (str. 7-8)

bosanski pdf 1148kb
Foreword by the editor (str. 7-8)

Žero Adisa
Uvodnik

engleski pdf 653kb
Kreativno i inovativno poduzetništvo u suvremenom knjižničarstvu (str. 13-33)

hrvatski pdf 1825kb
Creative and innovative entrepreneurship in contemporary librarianship (str. 13-33)

Antal Balog
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1783kb
Makerspace in libraries in the context of project-based learning (PBL): a traditional review (str. 34-48)

engleski pdf 1477kb
Makerspace u bibliotekama u kontekstu projektne nastave (PBL): tradicionalni pregled (str. 34-48)

Ayşenur Akbulut
Pregledni rad

bosanski pdf 1427kb
Stavovi studenata informacijskih nauka prema otvorenoj nauci (str. 49-74)

bosanski pdf 1936kb
Information science students’ attitudes toward open science (str. 49-74)

Alma Mešić, Jadranka Kolenović-Đapo, Lejla Hajdarpašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1991kb
Pseudonim između teorije i prakse: doprinos pseudonomastike identifikaciji autora (str. 75-89)

srpski pdf 1480kb
Pseudonym Between Theory and Practice: the contribution of pseudonomastics to the identification of authors (str. 75-89)

Nataša Dakić
Pregledni rad

engleski pdf 1511kb
Evolucija uloga knjižničara: uklopljeno knjižničarstvo na Sveučilištu u Zagrebu (str. 90-112)

hrvatski pdf 1672kb
The evolution of librarian roles: embedded librarianship at the University of Zagreb (str. 90-112)

Iva Barković, Ivan Čolakovac, Ana Barbarić
Pregledni rad

engleski pdf 1726kb
Stručni nadzor nad mrežom biblioteka Tuzlanskog kantona: analiza stanja, iskustva, izazovi i preporuke za unapređenje (str. 113-134)

bosanski pdf 1429kb
Professional supervision of the Tuzla Canton library network: analysis of the situation, experiences, challenges and recommendations for improvement (str. 113-134)

Alisa Muharemagić
Stručni rad

engleski pdf 1475kb
Zadovoljstvo poslom katalogizatora u knjižnici (str. 135-148)

hrvatski pdf 1401kb
Job satisfaction among cataloger librarians (str. 135-148)

Željka Turk Joksimović
Stručni rad

engleski pdf 1423kb
Aktivnosti za razvoj predčitačkih vještina djece i njihovo provođenje u narodnim knjižnicama sjeverozapadne Hrvatske (str. 149-166)

hrvatski pdf 1468kb
Activities for the development of pre-reading skills and their implementation in public libraries of northwestern Croatia (str. 149-166)

Petra Horvat
Pregledni rad

engleski pdf 1438kb
Konzervacija i restauracija orijentalnog rukopisa Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (str. 167-182)

bosanski pdf 1918kb
Conservation and Restoration of the Oriental Manuscript Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ at the National and University Library of Bosnia and Herzegovina (str. 167-182)

Nejra Ganović
Stručni rad

engleski pdf 1944kb
Biblioteka Hamida Dizdara – pola stoljeća čuvanja i naslijeđa (str. 183-196)

bosanski pdf 2153kb
Hamid Dizdar’s Library – half a century of preservation and heritage (str. 183-196)

Aida Huskić
Stručni rad

engleski pdf 2173kb
Dva pisma Hamdije Kreševljakovića Carlu Patschu iz Bayerisches Hauptstaatsarchiva (str. 197-212)

bosanski pdf 1882kb
Two Letters from Hamdija Kreševljaković to Carl Patsch from the Bavarian Main State Archives (str. 197-212)

Amer Maslo
Pregledni rad

engleski pdf 1859kb
Stručna recenzija na prekretnici? Kritički pogled na proces recenziranja u znanstvenim časopisima iz polja humanistike u Bosni i Hercegovini (str. 213-233)

bosanski pdf 1629kb
Peer Review at a Crossroads? A Critical Insight into the Scholarly Review Process in Humanities Journals in Bosnia and Herzegovina (str. 213-233)

Ajla Demiragić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1591kb
Uloga standarda metapodataka u okupljanju digitalne građe AKM ustanova: studija slučaja – primjer sustava Indigo (str. 234-264)

hrvatski pdf 2089kb
The role of metadata standards in the collection of digital materials of GLAM institutions: a case study – example of the Indigo system (str. 234-264)

Tatijana Petrić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2159kb
Digitalno arhiviranje i ontološko modeliranje književnog festivala kao nematerijalne baštine: na primjeru 8. izdanja Bookstana (str. 265-290)

bosanski pdf 2322kb
Digital archiving and ontological modeling of a literary festival as intangible cultural heritage: a case study of the 8th edition of Bookstan (str. 265-290)

Dalila Mirović
Pregledni rad

engleski pdf 2367kb
Segmenti digitalne transformacije knjižnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja: korisničko iskustvo u središtu (str. 291-310)

hrvatski pdf 1518kb
Segments of the digital transformation of academic and research libraries: user experience at the centre (str. 291-310)

Anita Katulić
Pregledni rad

engleski pdf 1552kb
Od Brajevog pisma do vještačke inteligencije: evolucija biblioteke pristupačnih formata u Crnoj Gori (str. 311-329)

crnogorski pdf 1493kb
From Braille to Artificial Intelligence: The Evolution of the Accessible Formats Library in Montenegro (str. 311-329)

Aleksandar Ćuković, Jelisaveta Blagojević
Stručni rad

engleski pdf 1526kb
Otvorena znanost kao novo normalno: uloga Centra za otvorenu znanost u YUFERING FOS pilot-projektu na Sveučilištu u Rijeci (str. 330-353)

hrvatski pdf 1759kb
Open Science as the New Normal: The Role of the Centre for Open Science in the YUFERING FOS Pilot Project at the University of Rijeka (str. 330-353)

Jana Krišković Baždarić, Sandra Cuculić, Ivana Dorotić Malič
Pregledni rad

engleski pdf 1805kb
U povodu knjige Planiranje, izgradnja i vrednovanje knjižničnih prostora autorica prof. dr. Tatjane Aparac-Jelušić i prof. dr. Sanjice Faletar (Zagreb: Naklada Ljevak, 2025) (str. 354-357)

Lejla Kodrić Zaimović
Recenzija, prikaz

bosanski pdf 953kb
Bibliografska kontrola 21. stoljeća na razmeđi društva, tehnologije i zakonske legislative (u povodu knjige Obavezni primjerak: prikupljanje i očuvanje digitalnog naslijeđa 21. stoljeća autorice prof. dr. Lejle Hajdarpašić, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, 2025) (str. 358-360)

Lejla Kodrić Zaimović
Recenzija, prikaz

bosanski pdf 911kb
Vizualizacija čitanja (str. 361-362)

Vesna Živković
Recenzija, prikaz

srpski pdf 870kb
Mujo Koštić (1947–2024) (str. 363-364)

Husein Sejko Mekanović, Muamera Smajić, Dženana Tuzlak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

bosanski pdf 836kb
Dragana Bogdanović (1963–2025) (str. 365-366)

Dženana Tuzlak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

bosanski pdf 819kb

