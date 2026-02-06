 Skoči na glavni sadržaj

Jahr : Europski časopis za bioetiku , Vol. 16 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 06.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.02.2026.

Sadržaj

Uvodnik - Bioetička intoksikacija (str. 261-262)

Editorial - Bioethical intoxication (str. 263-264)

Toni Buterin
Uvodnik

Expectations of therapeutic effects of CAM in oncology: Between patient autonomy and professional scepticism (str. 265-284)

Očekivanja od terapijskih učinaka KAM-a u onkologiji: između autonomije pacijenata i profesionalnog skepticizma (str. 265-284)

Ljerka Armano, Jasna Radić, Vanja Vasiljev, Tomislav Rukavina, Martina Trnčević, Andrea Armano, Aneta Perak, Aleksandar Racz
Izvorni znanstveni članak

Understanding cyberbullying roles in primary school: Individual risk profiles and digital behavior patterns (str. 285-306)

Razumijevanje uloga u elektroničkom nasilju u osnovnoj školi: individualni rizični profili i obrasci digitalnog ponašanja (str. 285-306)

Lucija Vejmelka, Stjepka Popović, Lana Ciboci
Izvorni znanstveni članak

Zamjensko majčinstvo: bioetički, biološko-medicinski i pravni aspekti (str. 307-328)

Surrogacy: Bioethical, biomedical and legal aspects (str. 307-328)

Ivna Kocijan, Ivana Đuras, Marija Slivonja, Marija Brdarević
Pregledni rad

Pretilost u školske djece i adolescenata (str. 329-346)

Obesity in school-age children and adolescents (str. 329-346)

Ivan Veber, Meri Reili, Dorothea Bedeković
Pregledni rad

Interreligious perspectives on euthanasia (str. 347-365)

Međureligijska stajališta o eutanaziji (str. 347-365)

Ioannis Ladas
Pregledni rad

Egzistencijalni aspekti transplantacije srca (str. 367-375)

Existential aspects of heart transplantation (str. 367-375)

Valentina Ričković
Pregledni rad

Umjetna inteligencija, svijest, singularnost: kritika funkcionalizma i komputacionalizma kao održivih modela (računalne) svijesti (str. 377-404)

Artificial intelligence, consciousness, singularity: A critique of functionalism and computationalism as viable models of (machine) consciousness (str. 377-404)

Jurica Grgić
Pregledni rad

Bioetička analiza usklađenosti normativnog okvira i promotivne prakse u medicinskom oglašavanju u Republici Hrvatskoj (str. 405-422)

A Bioethical analysis of the consistency between the normative framework and promotional practices in medical advertising in the Republic of Croatia (str. 405-422)

Ivana Hardi, Filip Has, Ivica Kelam
Pregledni rad

Yuval Noah HarariNeksus - kratka povijest informacijskih mreža od kamenog doba do umjetne inteligencije Zagreb, Fokus komunikacije, 2024. (str. 425-428)

Luka Tokić
Recenzija, prikaz

