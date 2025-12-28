 Skoči na glavni sadržaj

Mostariensia : časopis za društvene i humanističke znanosti , Vol. 29 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

OIL PRICE VOLATILITY AND ITS EFFECT ON INFLATION IN THE IRAQI ECONOMY: EMPIRICAL EVIDENCE (str. 6-20)

Ali Sindi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 512kb
STRATEŠKE INTERAKCIJE U TRGOVINSKIM RATOVIMA: ANALIZA SCENARIJA KROZ PRIZMU TEORIJE IGARA I EKONOMSKOG MODELIRANJA (str. 21-48)

Dean Sinković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 949kb
MOTIVATION FACTORS IN VIDEO GAMES FOR PREDICTING LIFE SATISFACTION IN A PREADOLESCENT RURAL POPULATION (str. 49-65)

Milivoje Ćosić, Miroljub Ivanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 562kb
MOGUĆNOSTI PROSTORNE INTEGRACIJE NA PRIMJERU POTENCIJALNIH PREKOGRANIČNIH ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE (str. 66-82)

Mirjana Milićević, Enisa Kulašin, Snježana Musa, Jurica Botić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 593kb
COMMUNICATION CHALLENGES AND SERVICE ACCESS FOR PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: A COMPARATIVE QUALITATIVE STUDY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND AUSTRIA (str. 83-100)

Marijan Tustonja, Davorka Topić Stipić, Tarik Agančetović
Prethodno priopćenje

engleski pdf 550kb
HEALTHCARE WORKERS AND PRESENTEEISM DURING COVID-19 IN THE EU27: A LOGISTIC REGRESSION APPROACH (str. 101-119)

Markus Dulhofer
Prethodno priopćenje

engleski pdf 553kb
OBRASCI CITIRANJA U PODRUČJU KNJIŽNIČNIH I INFORMACIJSKIH ZNANOSTI USPOREDBOM PODATAKA IZ SCOPUSA I GOOGLE SCHOLARA: 2000. – 2024. (str. 120-137)

Martina Čuljak
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 653kb
THE REPRESENTATION OF VLADISLAV MENČETIĆ AND HIS POEM TRUBLJA SLOVINSKA IN CROATIAN AND SERBIAN LITERARY HISTORIES (str. 138-159)

Josipa Radovan
Pregledni rad

engleski pdf 591kb
CROSS-BORDER SERVICES OF SWORN INTERPRETERS IN MEMBER STATES UNDER THE SERVICES DIRECTIVE 2006/123/EC (str. 160-170)

Neven Marđetko, Dijana Vuković
Pregledni rad

engleski pdf 550kb
STRATEGIC RETROSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY OF MOSTAR (2017–2025): INTEGRATION, DIGITAL TRANSFORMATION AND INTERNATIONAL POSITIONING (str. 171-188)

Zoran Tomić
Pregledni rad

engleski pdf 577kb
RECONCILING TRADE AND SUSTAINABILITY: A CRITICAL REVIEW OF THE WTO’S ROLE IN ESG REGULATION AND TECHNICAL BARRIER (str. 189-197)

Benjamin Treitler
Stručni rad

engleski pdf 401kb
UTILIZING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUSINESS OPERATIONS AT AMAZON AND JD.COM (str. 198-211)

Ivan Vujičić
Stručni rad

engleski pdf 485kb
INTERTEKSTUALNA PROŽIMANJA U KAČIĆEVOJ PJESMARICI RAZGOVOR UGODNI NARODA SLOVINSKOGA (Miroslav Palameta, Literarni izvori i pjesnička radionica u Razgovoru ugodnom, Split – Zagreb, 2021.) (str. 212-224)

Ljiljana Herceg
Stručni rad

hrvatski pdf 463kb

Posjeta: 0 *