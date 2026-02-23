 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Electrochemical Science and Engineering , Vol. 16 , 2026.

  • Datum izdavanja: 23.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 25.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Electrochemical performance evaluation of ZnCo2O4 nanoflakes for hybrid supercapacitors

Deependra Jhankal, Bhanu Yadav, Preeti Shakya, Mohammed Saquib Khan, Krishna Kumar Jhankal, Kanupriya Sachdev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1039kb
Exploring the effects of lithium excess on LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 prepared from a commercial Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2 precursor

Nur Anna Lia, Muhd Firdaus Kasim, Kelimah Elong, Farish Irfal Saaid, Maziidah Hamidi, Lailatul Isti'adzah, Azira Azahidi, Nurul Atikah Mohd Mokhtar, Muhamad Kamil Yaakob
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1709kb
CoNb2O6 embedded in graphene nanosheets as an advanced intercalation anode for high-energy lithium-ion capacitors

Yaohong Hai, Xu Zhang, Fuyan Ma, Yuxuan Chen, Lixiong He, Shiyi Zhang, Chunping Hou, Zhongli Zou, Kui Cheng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1245kb
Tunable electrochemical properties of polyaniline/CuO/BaTiO3 nanocomposites for supercapacitor application

Geethu Joseph, Aryadevi Gopinath, Veena Ros Mathew, Alex Jose, Alex Joseph, Santhosh Kumar Raghavan Pillai, Esha Devaraj Suja, Ginson P. Joseph
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1394kb
Electrochemical assessment of α-amylase inhibition by type 2 diabetes drugs: a cyclic voltammetry study

Touhami Lanez, Elhafnaoui Lanez, Aicha Adaika
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1889kb
Recent advances in nanomaterials-based electrochemical sensors for herbicide detection

Ali Obaid Imarah, Rafah Mohammed Thyab, Muhammad Abdel Hasan Shallal, Hayfaa A. Mubarak, Assel Amer Hadi, Emad Salaam Abood
Pregledni rad

engleski pdf 660kb
Development of a modified electrode using magnesium ferrite/activated carbon from coffee shell for determination of paracetamol

Phan Thi Kim Thu, Phan Tu Quy, Nguyen Mau Thanh, Nguyen Quang Man, Nguyen Hai Phong, Dinh Quang Khieu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1600kb
Ferrocenium tetrachloromagnesate modified MWCNTs electrode for detection of Bi3+ at the trace level in polluted aqueous solutions

Rahadian Zainul, Alwi Nofriandi, Norhayati Hashim, Mohamad Idris Saidin, Mohamad Syahrizal Ahmad, Siti Nur Akmar Mohd Yazid, Sharifah Norain Mohd Sharif, Wan Rusmawati Wan Mahamod, Illyas Md Isa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1265kb
Electrochemical detection of melatonin using Gd-doped ZnO nanoparticles modified carbon paste electrode

Mamata Prabhugaonkar, Jyothi H. Kini, Bahaddurghatta Eshwaraswamy Kumar Swamy, Lamabani Shivlanaik Manjunatha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1782kb
Ultrasensitive and selective electrochemical sensor for paracetamol based on thiacloprid nanocomposite

Khairol Harmi Mohamad Shukari, Mohamad Syahrizal Ahmad, Illyas Md Isa, Norhayati Hashim, Mohamad Idris Saidin, Suyanta M. Si, Rahadian Zainul, Sofian Ibrahim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1046kb
Determination of acetaminophen and theophylline in drug samples by electrochemical method using Fe/MCM-41 modified electrode

Huynh Thanh Danh, Nguyen Chi Bao, Pham Thi Huyen Thoa, Nguyen Quang Man, Pham Dinh Du, Dinh Quang Khieu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1253kb
Sustainable electrochemical sensor for green analysis of diaveridine HCl and sulphaquinoxaline Na in food and pharmaceutical samples

Mai Abd El-Aziz, Hadeer F. Manie, Heba Elbalkiny, Marwa I. Helmy, Dalia Mohamed, Lobna M. Abd El Halim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1132kb
Poly(asparagine)-modified duplex stainless steel composite carbon paste electrode for selective electrochemical detection of dopamine

Shashanka Rajendrachari, Hareesha Nagarajappa, Varun Donnakatte Neelalochana, Rakshitha Gattavadipura Shivaraju, Ersin Demir, Santhy Antherjanam, Kazim Erden Karaoglanli
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1094kb
Fabrication of iridium-gold nanocomposite for the detection of selective serotonin reuptake inhibitors

Simone Barry, Candice Cupido, Keagan Pokpas, Takalani Mulaudzi, Rachel Fanelwa Ngece-Ajayi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1738kb
Enhanced anodic stripping determination of Cd(II) using NH2-functionalized MOF and GO-modified glassy carbon electrode

Muhammad Abdel Hasan Shallal, Weaam A. Salman, Athmar Ali Khadim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 501kb
Effect of composition and crystal structure of CoRe alloys on electrocatalytic properties and hydrogen interaction

Yuliya Yapontseva, Olena Ostapets, Oleksii Vyshnevskyi, Valeriy Kublanovsky
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1929kb
Electrochemical sensing of atenolol using silver-reduced graphene oxide carbon paste nanocomposite electrode

Nevila Broli, Sadik Cenolli, Loreta Vallja, Majlinda Vasjari, Ana Ameda, Lueda Kulla
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1165kb
Electropolymerized poly(methylene blue)-modified graphite electrode for phosphate detection

Ana Lucia Ferreira de Barros, Leandro Marques Samyn, Vernan Lima, Rajendran Suresh Babu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1306kb
Influence of inevitable hydrogen evolution reaction on morphology of electrodeposited zinc

Nebojša D. Nikolić, Jelena Lović, Nikola Vuković, Predrag Živković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1559kb
Progress in eco-friendly aerospace coatings: the future beyond chromates

Bhavana Rikhari, Kudur Jayaprakash, P. Amaravathy
Pregledni rad

engleski pdf 1039kb
Growth of a W/TiN-bilayer coating: an alternative to diffusion barrier keeping the hard coating condition of the system

Amilkar Fragiel, Francisco Solis-Pomar, Abel Fundora, Bernardo Campillo, José María Malo-Tamayo, Ana María Campos-Chinchilla, Aly Castellanos-Suárez, Mercedes Teresita Oropeza-Guzmán, Eduardo Perez-Tijerina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1685kb
Study of the electroreduction process of indium ions from aqueous electrolyte

Nazakat Adil Aliyeva Mamedova, Vusala Asim Majidzade, Sevinj Rahim Mammadova, Asmat Nizami Azizova, Akif Shikhan Aliyev, Dilgam Babir Tagiyev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 934kb
Polymer-controlled growth of BiSI/Bi13S18I2 thin films for photoelectrochemical applications

Xeniya Leontyeva, Gulinur Khussurova, Darya Puzikova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1713kb
Iron-rich industrial sludge-derived metal organic framework for enhanced photoelectrochemical degradation of methylene blue

Nurul Athikah Azizan, Norhaslinda Nasuha, Hawaiah Imam Maarof, Suriati Sufian, Wan Izhan Nawawi Wan Ismail
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1663kb
Synergistic Ni-Co interaction and phase control in bimetallic catalyst for ethanol electrooxidation reaction

Muhammad Fathar Aulia, Abdul Asywalul Fazri, Suci Winarsih, Mohammad Hamzah Fauzi, Jumaeda Jatmika, Setia Budi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1083kb
Electrochemical oxidation of textile wastewater combined with 185 nm UV irradiation

Chao Wang, Penghao Tian
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1283kb
Environmentally benign synthesis of CuO impregnated activated carbon nanocomposite for prompt bifunctional water splitting applications

Tika Bhandari, Rama Kafle, Prakash Ban, Jyoti Ghorsine, Debendra Acharya, Dasu Ram Paudel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1338kb
Electrocoagulation for industrial wastewater remediation: efficiency, operational optimization and sustainable implementation

Fernando García-Ávila, Cristopher García-Uzca, Samantha Quizhpilema-Marín, María J. Salazar-Armijos, Melanie Segura-Paima, Lorgio Valdiviezo-Gonzales
Pregledni rad

engleski pdf 688kb
Ultrasound-enhanced water electrolysis for hydrogen production: Mechanisms, metrology and energy metrics

ChenHongWen Zeng, Yew Heng Teoh, Heoy Geok How, Mohamad Yusof Idroas, Thanh Danh Le
Pregledni rad

engleski pdf 1118kb
Electrochemical surface modification of Ti6Al4V: positioning electrochemical machining as a low-valence dissolution pathway for enhanced performance

Ritesh Upadhyay
Pregledni rad

engleski pdf 702kb

