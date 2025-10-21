 Skoči na glavni sadržaj

Politehnika i dizajn , Vol. 13 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.02.2026.

PACKAGING DESIGN USING AI-GENERATED GRAPHICS AND INFRAREDESIGN® PROTECTION, EXECUTED BY DIGITAL PRINTING (str. 84-91)

engleski pdf 1719kb
DIZAJN AMBALAŽE S GRAFIKOM GENERIRANOM UMJETNOM INTELIGENCIJOM I INFRAREDESIGN® ZAŠTITOM, OTISNUT DIGITALNIM TISKOM (str. 84-91)

Roko Vujić, Denis Jurečić
Izvorni znanstveni članak

SAMOPROCJENA KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA I ULOGA EDUKACIJE MEĐU INŽENJERIMA (str. 91-97)

hrvatski pdf 425kb
ASSESSING COMMUNICATION SKILLS AND THE ROLE OF EDUCATION AMONG ENGINEERS (str. 91-97)

Nataša Uzelac, Sara Slamić Tarade
Stručni rad

KLASIČNA DRVENA KROVIŠTA POVIJESNIH GRAĐEVINA U ZAGREBU (str. 98-112)

hrvatski pdf 3908kb
TRADITIONAL TIMBER ROOF STRUCTURES OF HISTORIC BUILDINGS IN ZAGREB (str. 98-112)

Ivan Volarić, Dean Čizmar, Šime Serdarević, Igor Bakmaz
Stručni rad

INFRAREDESIGN® KAO ELEMENT IDENTITETA GRUPE (str. 113-122)

INFRAREDESIGN® AS AN ELEMENT OF GROUP IDENTITY (str. 113-122)

Igor Dobrača, Irena Miletić, Nataša Peteh
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 695kb
NUMERIČKA SIMULACIJA EFEKTA STEZANJA KOD TOKARENJA ALATA ZA STAKLENU AMBALAŽU (str. 123-131)

NUMERICAL SIMULATION OF CLAMPING EFFECTS IN TURNING OF GLASS PACKAGING TOOLING (str. 123-131)

Petar Piljek, Igor Ciganović, Zdenka Keran, Leon Vukmanić
Stručni rad

engleski pdf 2911kb
PREPOZNAVANJE SPOLA PREMA RUKOPISU (str. 132-141)

GENDER RECOGNITION BASED ON HANDWRITING (str. 132-141)

Mauro Dropulić, Josip Dujmenović, Tibor Komar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1062kb
GENETSKO PROGRAMIRANJE KAO ALAT ZA RAZVOJ INTERPRETABILNIH STRATEGIJA ODLUČIVANJA (str. 142-149)

GENETIC PROGRAMMING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF INTERPRETABLE DECISION STRATEGIES (str. 142-149)

Željko Kovačević, Aleksandar Stojanović, Maja Dabčević
Stručni rad

engleski pdf 754kb
ISPITIVANJE I KONTROLA KVALITETE SVJETLOVODNIH MREŽA (str. 150-158)

FIBRE OPTIC NETWORKS TESTING AND QUALITY CONTROL (str. 150-158)

Krešimir Osman, Luka Majdandžić, Trpimir Alajbeg
Stručni rad

engleski pdf 950kb
RJEŠAVANJE NIST HAKERSKOG SLUČAJA (str. 159-168)

SOLVING THE NIST HACKING CASE (str. 159-168)

Jan Lamza, Damir Delija
Stručni rad

engleski pdf 3622kb

