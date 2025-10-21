Politehnika i dizajn , Vol. 13 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 21.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.02.2026.
Sadržaj
Roko Vujić, Denis Jurečić
Izvorni znanstveni članak
Nataša Uzelac, Sara Slamić Tarade
Stručni rad
Ivan Volarić, Dean Čizmar, Šime Serdarević, Igor Bakmaz
Stručni rad
Igor Dobrača, Irena Miletić, Nataša Peteh
Izlaganje sa skupa
Petar Piljek, Igor Ciganović, Zdenka Keran, Leon Vukmanić
Stručni rad
Mauro Dropulić, Josip Dujmenović, Tibor Komar
Izvorni znanstveni članak
Željko Kovačević, Aleksandar Stojanović, Maja Dabčević
Stručni rad
Krešimir Osman, Luka Majdandžić, Trpimir Alajbeg
Stručni rad
Jan Lamza, Damir Delija
Stručni rad
