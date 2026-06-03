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Tourism and hospitality management , Vol. 32 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 03.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sustaining retention in the lodging industry: The role of organizational support and self-esteem in a post-crisis landscape (str. 93-102)

Eunjin Kwon, Sean Mcginley, Jooa Baek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 473kb
Green innovations, stakeholder pressures and environmental performance in the hotel industry (str. 153-166)

Francis Osei, Beverley Wilson-Wünsch, Collins Kankam-Kwarteng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 578kb
Metaverse traveler: An expedition beyond reality (str. 167-181)

Nepoleon Prabakaran, Harold Andrew Patrick
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 522kb
Motivations and outcomes of tourists’ engagement behaviours on social media (str. 183-197)

Tri Duc Tran, Hung Trong Hoang, Hien La Phuong HOANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 597kb
The past, present, and future of travel and tourism literature: Insights from a bibliometric review (str. 199-215)

Anish Yousaf, Babak Taheri, Rishi Dwesar, Martin Gannon
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2592kb
Eco-tech work environment through the lens of millennial hospitality employees: A mixed-method approach (str. 217-229)

Amit Datta, Parul Choudhary, Anuj Kumar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1756kb
Market orientation and hotel performance: Exploring the mediating role of service innovation (str. 231-244)

Francis Osei, Owusu Ansah Kwadwo, Boadi Mercy, Ernest Yiadom Boakye, Collins Kankam-Kwarteng, Beverley Wilson-Wünsch
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 575kb
The quality of life’s relationship with the destination brand loyalty and destination brand value (str. 255-266)

Marijana Jurišić Mustapić, Maja Bašić, Petra Laušić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 484kb
WEB 2.0 and tourism: A review of the literature (str. 267-286)

Fabrizio Gritta, Gerardo Bosco, Mario Calabrese
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 599kb
What motivates travellers to visit low-carbon destinations? empirical evidence from Thailand (str. 287-299)

Piyavit Thipbharos, Aswin Sangpikul
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 528kb
Evaluating the role of street food experience, destination image, and satisfaction in shaping tourist behavior (str. 301-316)

Thi Diem Kieu Nguyen, Trong Tien Bao Bui, Minh Pham
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1874kb
The role of service robots in enhancing customer experience and satisfaction in the hospitality industry (str. 317-329)

Rimple Manchanda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 473kb

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