Tourism and hospitality management , Vol. 32 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 03.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 03.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Eunjin Kwon, Sean Mcginley, Jooa Baek
Izvorni znanstveni članak
Francis Osei, Beverley Wilson-Wünsch, Collins Kankam-Kwarteng
Izvorni znanstveni članak
Nepoleon Prabakaran, Harold Andrew Patrick
Izvorni znanstveni članak
Tri Duc Tran, Hung Trong Hoang, Hien La Phuong HOANG
Izvorni znanstveni članak
Anish Yousaf, Babak Taheri, Rishi Dwesar, Martin Gannon
Izvorni znanstveni članak
Amit Datta, Parul Choudhary, Anuj Kumar
Izvorni znanstveni članak
Francis Osei, Owusu Ansah Kwadwo, Boadi Mercy, Ernest Yiadom Boakye, Collins Kankam-Kwarteng, Beverley Wilson-Wünsch
Izvorni znanstveni članak
Marijana Jurišić Mustapić, Maja Bašić, Petra Laušić
Izvorni znanstveni članak
Fabrizio Gritta, Gerardo Bosco, Mario Calabrese
Izvorni znanstveni članak
Piyavit Thipbharos, Aswin Sangpikul
Izvorni znanstveni članak
Thi Diem Kieu Nguyen, Trong Tien Bao Bui, Minh Pham
Izvorni znanstveni članak
Rimple Manchanda
Izvorni znanstveni članak
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