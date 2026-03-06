ADMET and DMPK , Vol. 14 , 2026.
- Datum izdavanja: 06.03.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.03.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Rinky Kapoor, Depti Bellani, Raji Patil, Debalina Bose, Madhuri Pola, Prashant Anilkumar Singh, Mamata Mishra, Debraj Shome
Pregledni rad
Saranya Udayakumar, Sanjay Kisan Metkar, Koyeli Girigoswami, Agnishwar Girigoswami
Izvorni znanstveni članak
Shiori Ishida, Samuel Lee, Balint Sinko, Karl Box, Kiyohiko Sugano
Izvorni znanstveni članak
Parami Sinhapitiya, Samawansha Tennakoon, Isuri A. D. K. Weeraratne
Pregledni rad
Tanisha Das, Subrata Mallick, Sourajit Parida, Mouli Das, Rakesh Swain, Sk Habibullah
Izvorni znanstveni članak
Fariba Ganji, Morteza Mirzagoli, Lobat Tayebi
Pregledni rad
Anggraini Barlian, Tasya Fediarisa, Aida Fitri Kamila, Noviana Vanawati, Yung-Hsin Cheng
Izvorni znanstveni članak
Hitendra Mahajan, Ghanshyam Girnar
Izvorni znanstveni članak
Erfan Jafari Sale, Mohammad Satari, Behnam Hajipour-Verdom
Pregledni rad
Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Alex Avdeef, Abu T. M. Serajuddin, Tatjana Verbić
Izvorni znanstveni članak
Dion Notario, Untung Gunawan, Pretty Falena Atmanda Kambira, Erna Wulandari, Eko Adi Prasetyanto
Izvorni znanstveni članak
Mohammadmahdi Eshaghi, Marzieh Dehghani, Azam Abedi, Mehrdad Moosazadeh Moghaddam, Ramezan Ali Taheri
Pismo uredniku
Gajala Deethamvali Ghousepeer, Mansi Rani, Aman Kumar, Shubhankar Kumar Singh, Anjali Priyadarshini, Elcio Leal, Shailja Singh, V. Samuel Raj, Subhajit Basu, Ramendra Pati Pandey
Pregledni rad
Tomislav Jednačak, Višnja Stepanić, Iva Habinovec, Ivana Mikulandra, Kristina Smokrović, Hana Čipčić Paljetak, Mirjana Bukvić, Jelena Parlov Vuković, Ivan Grgičević, Leda Divjak, Klaus Zangger, Predrag Novak
Izvorni znanstveni članak
Sabrin R. M. Ibrahim, Hani Z. Asfour, Gamal A. Mohamed, Nabil A. Alhakamy, Hossam M. Abdallah, Hagar M. Mohamed
Pregledni rad
Ahmad Fariz Maulana, Sriwidodo Sriwidodo, Iman Permana Maksum, Yaya Rukayadi
Pregledni rad
Noor Abd Alkhudhur Salman, Israa A. Jassem, Isam Nghaimesh Taeb
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *