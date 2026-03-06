 Skoči na glavni sadržaj

ADMET and DMPK , Vol. 14 , 2026.

  • Datum izdavanja: 06.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Precision therapeutics in non-scarring alopecia: a systemic genomic and pathway-based framework for targeted interventions

Rinky Kapoor, Depti Bellani, Raji Patil, Debalina Bose, Madhuri Pola, Prashant Anilkumar Singh, Mamata Mishra, Debraj Shome
Pregledni rad

engleski pdf 1073kb
Potential effect of nanoformulated iota carrageenan in Aβ1-42 disaggregation: an in vitro, in vivo and in silico study

Saranya Udayakumar, Sanjay Kisan Metkar, Koyeli Girigoswami, Agnishwar Girigoswami
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1928kb
Novel stirring method for small-scale dissolution test: Rotating vessel method

Shiori Ishida, Samuel Lee, Balint Sinko, Karl Box, Kiyohiko Sugano
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 506kb
Schiff base metal complexes as emerging therapeutics against antimicrobial-resistant skin pathogens

Parami Sinhapitiya, Samawansha Tennakoon, Isuri A. D. K. Weeraratne
Pregledni rad

engleski pdf 1010kb
Hypotension and antiphlogistic potential of empagliflozin ocular film: swelling and release kinetics

Tanisha Das, Subrata Mallick, Sourajit Parida, Mouli Das, Rakesh Swain, Sk Habibullah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1865kb
Injectable hydrogels for bone regeneration: mechanical reinforcement strategies using nanoparticles and nanofibers

Fariba Ganji, Morteza Mirzagoli, Lobat Tayebi
Pregledni rad

engleski pdf 1136kb
Anti-inflammatory potential of plant-derived extracellular vesicles from Solanum nigrum L. integrated in gelatine-dopamine hydrogel on RAW 264.7 and MC3T3 cells

Anggraini Barlian, Tasya Fediarisa, Aida Fitri Kamila, Noviana Vanawati, Yung-Hsin Cheng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1088kb
Intranasal carvacrol nanoemulsion: Stroke imaging and neuroprotective study

Hitendra Mahajan, Ghanshyam Girnar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1219kb
Liposome-mediated gene delivery: A comprehensive review of biophysical parameters, lipid composition and targeting strategies

Erfan Jafari Sale, Mohammad Satari, Behnam Hajipour-Verdom
Pregledni rad

engleski pdf 1056kb
Imipramine solubility-pH profiles: self-aggregation vs. common-ion effect

Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Alex Avdeef, Abu T. M. Serajuddin, Tatjana Verbić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1829kb
Bayesian inference for integrated pharmacokinetic modelling of mitragynine and 7-hydroxymitragynine

Dion Notario, Untung Gunawan, Pretty Falena Atmanda Kambira, Erna Wulandari, Eko Adi Prasetyanto
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1938kb
Poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles and microparticles for peptide delivery: release mechanisms and controlling factors

Mohammadmahdi Eshaghi, Marzieh Dehghani, Azam Abedi, Mehrdad Moosazadeh Moghaddam, Ramezan Ali Taheri
Pismo uredniku

engleski pdf 1135kb
Insights into drug resistance in Leishmania: Mechanisms, therapeutics, and clinical case studies

Gajala Deethamvali Ghousepeer, Mansi Rani, Aman Kumar, Shubhankar Kumar Singh, Anjali Priyadarshini, Elcio Leal, Shailja Singh, V. Samuel Raj, Subhajit Basu, Ramendra Pati Pandey
Pregledni rad

engleski pdf 1203kb
Anti-infective macrozones: design, biological evaluation and structure-activity relationships

Tomislav Jednačak, Višnja Stepanić, Iva Habinovec, Ivana Mikulandra, Kristina Smokrović, Hana Čipčić Paljetak, Mirjana Bukvić, Jelena Parlov Vuković, Ivan Grgičević, Leda Divjak, Klaus Zangger, Predrag Novak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1199kb
Rosanoid diterpenoids: structural diversity, classification and biological activities

Sabrin R. M. Ibrahim, Hani Z. Asfour, Gamal A. Mohamed, Nabil A. Alhakamy, Hossam M. Abdallah, Hagar M. Mohamed
Pregledni rad

engleski pdf 1814kb
In silico based exploration of natural and synthetic antidiabetic compounds: A comprehensive review of computational approaches

Ahmad Fariz Maulana, Sriwidodo Sriwidodo, Iman Permana Maksum, Yaya Rukayadi
Pregledni rad

engleski pdf 1232kb
A simple UiO-66-NH2@MWCNTs based electrochemical sensor for the sensitive detection of metronidazole

Noor Abd Alkhudhur Salman, Israa A. Jassem, Isam Nghaimesh Taeb
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 546kb

Posjeta: 0 *